Мои заказы

Погружение в искусство: творческие выходные с ребёнком в Плёсе с уроками рисования

Посетить мекку художников и левитановские места и самому взять в руки кисти и краски
Плёс — это старинный городок, который рассыпан по холмам на берегу Волги.

Когда-то его живописные ландшафты, уют русской провинции с разноцветными деревянными домиками, искусно украшенными резьбой, и мощёнными булыжником улочками очаровали
читать дальшеуменьшить

Исаака Левитана, а после не раз привлекали и других художников.

Мы проведём здесь творческие выходные: прикоснёмся к истории искусства, осмотрим коллекции музейных шедевров.

Вы сами сможете почувствовать себя пейзажистом, вооружившись кистями и красками, а детей ждут ещё два урока рисования в разных техниках.

Погружение в искусство: творческие выходные с ребёнком в Плёсе с уроками рисования
Погружение в искусство: творческие выходные с ребёнком в Плёсе с уроками рисования
Погружение в искусство: творческие выходные с ребёнком в Плёсе с уроками рисования

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые маршруты поезда «Ласточка» из Москвы и обратно:
•Восточный вокзал, 23 августа 2024 года, поезд №739Я, отправление в 07:07;
•Шуя, 25 августа 2024 года, поезд №736И, отправление в 14:03.

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в отеле «Шаляпин-Плёс». *Фото гостиницы взяты с сайта hotel-ples.ru.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Плёсу, урок живописи

Встретим вас на ж. -д. вокзале Шуи и доставим в Плёс. Этот уютный живописный городок воспел в картинах Исаак Левитан, после чего сюда потянулись другие художники и писатели.

По прибытии у взрослых будет свободное время, у детей — занятие с педагогом. Ребята узнают, кто такие меценаты и хранители музеев, почему художникам нужно разбираться в истории искусств, как собирались коллекции Третьяковской галереи и Пушкинского музея, какие тайны хранят всемирно известные шедевры.

Пообедаем, разместимся в отеле и пойдём гулять по Плёсу. После пешеходной обзорной экскурсии по мекке художников поднимемся на гору Левитана — излюбленное место живописца, приходившего сюда писать картины и этюды. Мы подарим каждому участнику плэнер, а вы, вооружившись кистями и красками, попробуете воссоздать эти очаровательные пейзажи гуашью на тонированной бумаге.

По возвращении в отель — самостоятельный ужин и свободное время.

Прогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописиПрогулки по Плёсу, урок живописи
2 день

Экскурсии в музеи, мастер-класс по графике

После завтрака отправимся в дом-музей Левитана. Вы узнаете, чем жил знаменитый художник и как его талант покорил ценителей живописи со всего мира.

Затем посетим Музей пейзажа, в котором собраны работы передвижников, друзей Левитана. Коллекция включает картины Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других известных пейзажистов.

Если позволит время, покатаемся по Волге на кораблике. После обеда — свободное время для взрослых, занятие с педагогом для детей. Ребята заглянут в гости к художнику, который даст им урок живописи. Дети попробуют разнообразные материалы для создания рисунка, усвоят тонкости работы маркерами, цветными карандашами, гелиевыми ручками, создадут скетч в технике графика.

Вечером — самостоятельный отдых, ужин. При желании и за доплату вы можете покататься по окрестностям Плёса на квадроцикле.

Экскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графикеЭкскурсии в музеи, мастер-класс по графике
3 день

Урок пластилинографии, знакомство с Шуей

Утром после завтрака у взрослых будет свободное время, у детей — занятие с педагогом. Под руководством плёсского художника ребята узнают, как работать с пластилином и наносить его на подготовленную поверхность, а также создадут картину на выбранную тему.

В полдень освободим номера и поедем в Шую. Во время завершающей экскурсии вы познакомитесь с самыми интересными фактами об Ивановской области: узнаете, кто такие кривичи, какое отношение они имеют к династии Романовых, почему Иваново называют городом невест и многое другое. В заключение поездки доставим вас к ж. -д. вокзалу и попрощаемся.

Урок пластилинографии, знакомство с ШуейУрок пластилинографии, знакомство с ШуейУрок пластилинографии, знакомство с ШуейУрок пластилинографии, знакомство с ШуейУрок пластилинографии, знакомство с ШуейУрок пластилинографии, знакомство с Шуей

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник58 313 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до ж. - д. вокзала Шуи
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Занятия с детьми, уроки живописи
  • Художественный пленэр в подарок
Что не входит в цену
  • Проезд в Шую и обратно
  • Ужины, питание вне программы
  • Поездка на квадроцикле + аренда экипировки - 7500₽ + 1500₽
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком. Стоимость тура при трёхместном размещении (два взрослых с ребёнком или взрослый с двумя детьми) составит 58 367₽ рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Шуи, 10:20
Завершение: Ж. - д. вокзал Шуи, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Шуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
читать дальшеуменьшить

познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Тур входит в следующие категории Шуя

Похожие туры на «Погружение в искусство: творческие выходные с ребёнком в Плёсе с уроками рисования»

Души уютный уголок: Ивановские земли
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Души уютный уголок: Ивановские земли
Начало: Ивановская область, Шуя
11 июл в 10:00
22 авг в 10:00
от 19 800 ₽ за человека
Гастрономические вкусы Ивановской земли
На автобусе
2 дня
Гастрономические вкусы Ивановской земли
Начало: Ивановская область, Шуя
27 июн в 10:00
25 июл в 10:00
от 24 600 ₽ за человека
Праздник суздальского огурца, русской окрошки и шуйской гармошки
На автобусе
2 дня
Праздник суздальского огурца, русской окрошки и шуйской гармошки
Начало: Ивановская область, Владимир
1 авг в 10:00
от 19 900 ₽ за человека
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
На автобусе
2 дня
-
6%
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Начало: Ивановская область, Шуя
24 окт в 10:00
21 ноя в 10:00
от 19 800 ₽21 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Шуя
Все туры из Шуя
58 313 ₽ за человека