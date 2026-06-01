Встретим вас на ж. -д. вокзале Шуи и доставим в Плёс. Этот уютный живописный городок воспел в картинах Исаак Левитан, после чего сюда потянулись другие художники и писатели.

По прибытии у взрослых будет свободное время, у детей — занятие с педагогом. Ребята узнают, кто такие меценаты и хранители музеев, почему художникам нужно разбираться в истории искусств, как собирались коллекции Третьяковской галереи и Пушкинского музея, какие тайны хранят всемирно известные шедевры.

Пообедаем, разместимся в отеле и пойдём гулять по Плёсу. После пешеходной обзорной экскурсии по мекке художников поднимемся на гору Левитана — излюбленное место живописца, приходившего сюда писать картины и этюды. Мы подарим каждому участнику плэнер, а вы, вооружившись кистями и красками, попробуете воссоздать эти очаровательные пейзажи гуашью на тонированной бумаге.

По возвращении в отель — самостоятельный ужин и свободное время.