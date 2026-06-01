Когда-то его живописные ландшафты, уют русской провинции с разноцветными деревянными домиками, искусно украшенными резьбой, и мощёнными булыжником улочками очаровали
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые маршруты поезда «Ласточка» из Москвы и обратно:
•Восточный вокзал, 23 августа 2024 года, поезд №739Я, отправление в 07:07;
•Шуя, 25 августа 2024 года, поезд №736И, отправление в 14:03.
Проживание. Двух- и трёхместное размещение в отеле «Шаляпин-Плёс». *Фото гостиницы взяты с сайта hotel-ples.ru.
Программа тура по дням
Прогулки по Плёсу, урок живописи
Встретим вас на ж. -д. вокзале Шуи и доставим в Плёс. Этот уютный живописный городок воспел в картинах Исаак Левитан, после чего сюда потянулись другие художники и писатели.
По прибытии у взрослых будет свободное время, у детей — занятие с педагогом. Ребята узнают, кто такие меценаты и хранители музеев, почему художникам нужно разбираться в истории искусств, как собирались коллекции Третьяковской галереи и Пушкинского музея, какие тайны хранят всемирно известные шедевры.
Пообедаем, разместимся в отеле и пойдём гулять по Плёсу. После пешеходной обзорной экскурсии по мекке художников поднимемся на гору Левитана — излюбленное место живописца, приходившего сюда писать картины и этюды. Мы подарим каждому участнику плэнер, а вы, вооружившись кистями и красками, попробуете воссоздать эти очаровательные пейзажи гуашью на тонированной бумаге.
По возвращении в отель — самостоятельный ужин и свободное время.
Экскурсии в музеи, мастер-класс по графике
После завтрака отправимся в дом-музей Левитана. Вы узнаете, чем жил знаменитый художник и как его талант покорил ценителей живописи со всего мира.
Затем посетим Музей пейзажа, в котором собраны работы передвижников, друзей Левитана. Коллекция включает картины Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других известных пейзажистов.
Если позволит время, покатаемся по Волге на кораблике. После обеда — свободное время для взрослых, занятие с педагогом для детей. Ребята заглянут в гости к художнику, который даст им урок живописи. Дети попробуют разнообразные материалы для создания рисунка, усвоят тонкости работы маркерами, цветными карандашами, гелиевыми ручками, создадут скетч в технике графика.
Вечером — самостоятельный отдых, ужин. При желании и за доплату вы можете покататься по окрестностям Плёса на квадроцикле.
Урок пластилинографии, знакомство с Шуей
Утром после завтрака у взрослых будет свободное время, у детей — занятие с педагогом. Под руководством плёсского художника ребята узнают, как работать с пластилином и наносить его на подготовленную поверхность, а также создадут картину на выбранную тему.
В полдень освободим номера и поедем в Шую. Во время завершающей экскурсии вы познакомитесь с самыми интересными фактами об Ивановской области: узнаете, кто такие кривичи, какое отношение они имеют к династии Романовых, почему Иваново называют городом невест и многое другое. В заключение поездки доставим вас к ж. -д. вокзалу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|58 313 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до ж. - д. вокзала Шуи
- Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе
- Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Занятия с детьми, уроки живописи
- Художественный пленэр в подарок
Что не входит в цену
- Проезд в Шую и обратно
- Ужины, питание вне программы
- Поездка на квадроцикле + аренда экипировки - 7500₽ + 1500₽
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком. Стоимость тура при трёхместном размещении (два взрослых с ребёнком или взрослый с двумя детьми) составит 58 367₽ рублей с человека