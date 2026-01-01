1 день

Встреча в г. Владимир, Гаврилов Посад, народные гуляния в Суздале

Самостоятельное прибытие в г. Владимир.

09:00 Встреча с группой на ж/д-вокзале г. Владимир.

Переезд в Гаврилов Посад (65 км).

Прогулка по исторической части города.

Посещение местного краеведческого музея. Увлекательные рассказ о купцах Синебрюховых старинные документы, предметы крестьянского и купеческого быта позволят вам перенестись назад во времени и увидеть, какой была жизнь в Гавриловом Посаде в разные века. Экспонаты, собранные в купеческом особняке начала XIX века, рассказывают об истории города и всего Владимиро-Суздальского ополья.

Макет исторического центра, воссозданный по чертежам XIX века, поможет почувствовать атмосферу старинного города, а замечательная коллекция традиционных костюмов – понять, как одевались наши предки и почему их наряды были именно такими.

ИЛИ

Знакомство с историей дворцового конного завода со времен Ивана Грозного.

Начиналась история места в Непашенной слободе, где сейчас сияет белизной и благочестием Ильинское подворье с высокой колокольней. Государеву конюшню учредили в эпоху Ивана Грозного, а уже в XVII веке гавриловская конюшня была на первом месте среди придворных конных заводов! Символ города – лошадь, вставшая на дыбы – словно «соскочила» с флюгера одной из заводских башен. Век спустя на заводе содержалось 500 лошадей, стали выводить породу «владимирский тяжеловоз».

«Родина владимирского тяжеловоза» – так называется экспозиция в музее российских национальных напитков. Уникальный музей разместился в здании дворцового конного завода.

Отъезд в Суздаль (29 км) на народные гуляния, посвящённые Празднику Суздальского Огурца.

Основные мероприятия будут проходить в Музее деревянного зодчества.

Интерактивная программа «В гостях у Огурца» в волшебных декорациях деревянной кружевной сказки суздальского Музея Деревянного зодчества.

Суздаль – «огуречная столица» России! Хрустящий огурец для суздальцев – это и источник дохода, и вдохновения, и предмет гордости.

Варенье из огурцов, огурцы свежие, соленые и маринованные, вяленые, сушеные, огурцы фаршированные, похлебка из огурцов* и многое другое…

Этнографические выступления фольклорных коллективов, конкурс частушек об огурце, молодецкие игрища, дегустация блюд из огурца и еще множество самых интересных развлечений в сказочных декорациях Музея деревянного зодчества.

Свободное время для обеда.

На празднике вы попробуете огурцы в самых разнообразных блюдах: жареные и пареные, пироги с огурцами и даже огурцы в кляре! Веселые конкурсы, частушки, песни и другие забавы понравятся как взрослым, так и детишкам. Выступление лучших фольклорных коллективов.

Дегустация блюд и напитков занимательного огуречного меню.

Будут работать фотосалон «На память с огурцом» и огуречная ярмарка, огуречные потехи, рассчитанные на сильных, смелых и выносливых на «Богатырской заставе».

А также чествование именитых огуречных фамилий Суздаля и мастер-класс по засолке огурцов, лучшие хозяйки-повара смогут получить призы за самое вкусное блюдо, за самый длинный, самый солёный, самый-самый-самый огурец.

Переезд в гостиницу.

Размещение в ГК «Сосновый бор», г. Иваново (резервная гостиница «Местечко Бор», г. Шуя).

Ужин.

