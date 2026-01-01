Вас ждут вкусные открытия и народные традиции, уютные музеи, знакомство с искусством Палеха и тёплый деревенский приём с угощениями и развлечениями.
Тур сочетает насыщенную экскурсионную программу, атмосферу праздника и прикосновение к истории, делая путешествие по-настоящему душевным и запоминающимся.
Программа тура по дням
Встреча в г. Владимир, Гаврилов Посад, народные гуляния в Суздале
Самостоятельное прибытие в г. Владимир.
09:00 Встреча с группой на ж/д-вокзале г. Владимир.
Переезд в Гаврилов Посад (65 км).
Прогулка по исторической части города.
Посещение местного краеведческого музея. Увлекательные рассказ о купцах Синебрюховых старинные документы, предметы крестьянского и купеческого быта позволят вам перенестись назад во времени и увидеть, какой была жизнь в Гавриловом Посаде в разные века. Экспонаты, собранные в купеческом особняке начала XIX века, рассказывают об истории города и всего Владимиро-Суздальского ополья.
Макет исторического центра, воссозданный по чертежам XIX века, поможет почувствовать атмосферу старинного города, а замечательная коллекция традиционных костюмов – понять, как одевались наши предки и почему их наряды были именно такими.
ИЛИ
Знакомство с историей дворцового конного завода со времен Ивана Грозного.
Начиналась история места в Непашенной слободе, где сейчас сияет белизной и благочестием Ильинское подворье с высокой колокольней. Государеву конюшню учредили в эпоху Ивана Грозного, а уже в XVII веке гавриловская конюшня была на первом месте среди придворных конных заводов! Символ города – лошадь, вставшая на дыбы – словно «соскочила» с флюгера одной из заводских башен. Век спустя на заводе содержалось 500 лошадей, стали выводить породу «владимирский тяжеловоз».
«Родина владимирского тяжеловоза» – так называется экспозиция в музее российских национальных напитков. Уникальный музей разместился в здании дворцового конного завода.
Отъезд в Суздаль (29 км) на народные гуляния, посвящённые Празднику Суздальского Огурца.
Основные мероприятия будут проходить в Музее деревянного зодчества.
Интерактивная программа «В гостях у Огурца» в волшебных декорациях деревянной кружевной сказки суздальского Музея Деревянного зодчества.
Суздаль – «огуречная столица» России! Хрустящий огурец для суздальцев – это и источник дохода, и вдохновения, и предмет гордости.
Варенье из огурцов, огурцы свежие, соленые и маринованные, вяленые, сушеные, огурцы фаршированные, похлебка из огурцов* и многое другое…
Этнографические выступления фольклорных коллективов, конкурс частушек об огурце, молодецкие игрища, дегустация блюд из огурца и еще множество самых интересных развлечений в сказочных декорациях Музея деревянного зодчества.
Свободное время для обеда.
На празднике вы попробуете огурцы в самых разнообразных блюдах: жареные и пареные, пироги с огурцами и даже огурцы в кляре! Веселые конкурсы, частушки, песни и другие забавы понравятся как взрослым, так и детишкам. Выступление лучших фольклорных коллективов.
Дегустация блюд и напитков занимательного огуречного меню.
Будут работать фотосалон «На память с огурцом» и огуречная ярмарка, огуречные потехи, рассчитанные на сильных, смелых и выносливых на «Богатырской заставе».
А также чествование именитых огуречных фамилий Суздаля и мастер-класс по засолке огурцов, лучшие хозяйки-повара смогут получить призы за самое вкусное блюдо, за самый длинный, самый солёный, самый-самый-самый огурец.
Переезд в гостиницу.
Размещение в ГК «Сосновый бор», г. Иваново (резервная гостиница «Местечко Бор», г. Шуя).
Ужин.
Палех, фольклорный обед, развлекательная программа. Экскурсия по Шуе. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд в Палех (66 км).
Экскурсия в Музей лаковой миниатюры, Музей иконы (коллекции музеев насчитывает более семи тысяч экспонатов лаковой миниатюры, икон и графики) и дом-музей И. И. Голикова – основоположника палехской миниатюры, одного из самых ярких и талантливых художников Палеха.
Осмотр уникального пятиглавого Крестовоздвиженского храма. Посещение сувенирных лавок и салонов.
Переезд в деревню Понькино (7 км) на фольклорный обед «Праздник русской окрошки под шуйскую гармошку».
Что может быть лучше в жаркий день? Только много окрошки! Этот летний суп появился 500 лет назад и быстро стал хитом русской кухни.
Хозяюшка деревенской избы предложит вам свой вариант вкусной окрошки – домашняя по-деревенски – и другие экологически чистые блюда: разносолы и домашние закуски из хозяйского погребка, овощи и зелень с грядки, свежий деревенский хлеб, чаёк душистый из самовара с пирогами, угостит местной «домотканочкой».
Весёлая развлекательная программа «Сарафан мой ситцевый»: весёлые конкурсы, русские народные забавы и потешки, частушечный конкурс под шуйскую гармонь с переодеванием в русские сарафаны, песни под гармонь, пляски и забытые деревенские развлечения.
Переезд в Шую (23 км).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия.
Небольшой уютный город, история которого насчитывает более 600 лет.
Шуя старше Санкт- Петербурга, Тамбова и Архангельска, Нью-Йорка и Сингапура. Прогулка по историческому центру города с осмотром действующего Воскресенского собора и знаменитой 106-и метровой колокольни.
Колокольня считается первой в России по высоте из отдельно стоящих колоколен, а вообще выше ее только колокольня Петропавловского собора в Петербурге. Торговые ряды и Гостиный двор. Роскошные особняки фабрикантов.
18:30 Окончание программы на ж/д-вокзале в г. Шуя.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Сосновый бор» 3*, в г. Иваново или в «Местечко Бор», г. Шуя.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный номер
|1-местный номер
|19900
|21900
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый бор»
Гостиница включает в себя несколько двухместных номеров, которые оснащены ванной комнатой, спальными местами, гардеробом, сейфом, санузлом, телевизором, кондиционером. Гостям предоставляются гигиенические принадлежности, тапочки, халат. Есть доступ к сети Wi-Fi.
Каждое утро в гостинице «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». В течение дня гости могут поесть в ресторане.
Для любителей активного отдыха гостиница предоставляет возможность пострелять из лука, поиграть в дартс, настольный теннис. Также имеется сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, терраса. Расстояние до железнодорожного вокзала — 7,2 км, до аэропорта — 5 км.
Местечко бор
«Местечко Бор» — это комфортабельный гостиничный комплекс, расположенный в Перемиловском сельском поселении в Ивановской области.
Для выбора доступны различные по вместимости и категориям номера. Каждый укомплектован качественной и функциональной мебелью и техникой, в том числе удобными кроватями, телевизорами и собственными санузлами с необходимой сантехникой.
В ресторане на территории гостиничного комплекса вы можете насладиться блюдами национальной кухни.
Для полноценного отдыха имеется баня и банный чан. Рядом протекает живописная река Теза. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала в Шуе — около 2 км, а до аэропорта в Иваново — 28,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Проживание: 1 ночь в гостинице
- Питание: 1 ужин, завтрак «шведский стол», фольклорный обед
- Входные билеты на программу «День Огурца»
- Входные билеты в музеи
- Развлекательная программа в деревне
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Владимир и из Шуи
- Питание, не включенное в программу: завтрак и обед в 1 день
- Личные расходы: сувениры, местная продукция и т. д
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, свободная рассадка).