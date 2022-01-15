Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур

Крым зимой - особенный, уникальный и новогодний! Люди привыкли ассоциировать его с ласковым солнцем, теплым морем

5
3 отзыва
Крым зимой – особенный, уникальный и новогодний! Люди привыкли ассоциировать его с ласковым солнцем, теплым морем и расслабляющим зноем, но этот благодатный край бывает и совершенно иным – в меру суровым, окутанным дымкой освежающего, прохладного бриза.
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет. Активный тур
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Зимнее море
Зимнее море
Оно покорит нас своей красотой и мощью
Новый Свет
Новый Свет
Живописные бухты, окружающие поселок, не оставят никого равнодушными
Тропа Голицына
Тропа Голицына
Пройдем по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына
Гора Сокол
Гора Сокол
Мы взойдем на высоту 474 метра, чтобы восхититься открывающейся красотой сверху
Генуэзская крепость
Генуэзская крепость
Увидим величественную цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы

Описание

Отдых в Крыму зимой совсем непохож на легкомысленные пляжные развлечения и треккинг под лучами палящего солнца – в это время года турист почувствует настоящую, трогательную душу полуострова, увидит величественные горы, прислушается к непривычно молчаливым пляжам и припорошенным жемчужными снежинками аллеям. А главное – это мегатонны чистейшего, прозрачного, целебного воздуха, которым невозможно всласть надышаться.

Посетить Крым на Новый год необходимо хотя бы раз в жизни – таким вы его никогда не видели и наверняка не забудете!

Программа тура по дням

1 день
Город Судак, экотропа на мыс Алчак

12:30 Инструктор встречает группу на железнодорожном вокзале в г. Симферополь (возле новогодней ёлки, напротив жд вокзала).

13:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь (возле красной стеллы "Крым начинается здесь").

15:00 – 15:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.

Начинается новогодний тур с переезда из Симферополя в Судак (переезд около 2 часов).

Поселившись в уютной гостинице, мы прогуляемся по живописным улочкам полусонного города, одетого в праздничную мишуру, заглянем в лавки, торгующие благоухающим розовым маслом и вкуснейшим марочным вином.

Далее треккинг стартует на мыс Алчак – самый знаменитый в Судаке.

Это место, без преувеличения сакральное для судакчан и гостей – по оконечности мыса идет экотропа, откуда зимой видны пустынные дикие пляжи и прохладное, темно-сапфировое море с белыми хохолками набегающих волн.

Новогодний треккинг по Крыму продолжается к таинственному гроту, в котором издревле поселился незримый хозяин – бог ветров Эол. 

Сквозная пещера так и называется – Эолова арфа.

Все, кто хоть раз бывал в Крыму, наверняка наслышаны об этом гроте, в котором царствуют странные и довольно заунывные песнопения – это Эол рассказывает пришедшим о своей нелегкой судьбе.

Именно в Новый год можно услышать особенно содержательную песнь – зимой она льётся почти непрерывно и гулким эхом отдается в скальных стенах пещеры.

Отсюда отлично видна Генуэзская цитадель, главный пляж Судака и заснеженные окрестные скалы.

Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии и поверьте, снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок.

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Город Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс Алчак
2 день
Мыс Меганом

С чем у вас ассоциируется Крым?

Отдых на Новый год в Судаке и Новом Свете откроет вам доселе непознанные грани прекрасного полуострова!

Отели и рестораны курортного города работают круглогодично, посему, если прибавить к этому ошеломительно красивую природу и бездну кристально чистого воздуха, то здесь можно великолепно провести новогодний праздник.

Мыс Меганом – следующая цель новогоднего треккинга.

Древний и могучий, он расположился между Коктебелем и Судаком, и своим мистическим видом больше напоминает пустынный полуостров.

Название мыса переводится как «большое пастбище», что, по-видимому, не лишено реалистичности, ибо где пастухам было выпасать скот, как не на покатых голых склонах!

О Меганоме ходят легенды, его небезосновательно считают местом силы, здесь даже построили своеобразный Храм Солнца, вокруг которого ежегодно собираются адепты различных религий, свято верящих в чудодейственность этих просторов.

Действительно, треккинг на вершине Меганома позволит почувствовать неуловимые отголоски древних, неисчерпаемых энергий Крыма.

Новогодний треккинг начнется от старого маяка, до сих пор указывающего путь судам, огибающим побережье Крыма в студеные зимние ночи.

Пеший путь пройдет вдоль притихших бухт Меганома, мы полюбуемся их первобытной прелестью и увидим согбенные фигуры Кающихся монахов, несколько столетий назад застывших в покаянной молитве.

Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Мыс МеганомМыс МеганомМыс МеганомМыс МеганомМыс Меганом
3 день
Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты

Туры в Крым на новогодние праздники с посещением сказочно красивого поселка Новый Свет – изумительный подарок себе и друзьям.

Во время треккинга в Новом Свете первым делом отправимся на гору Носорог.

Второе название уникальной скалы – Караул-Оба.

На ней давным-давно жили тавры и оставили по себе массу интересных артефактов, в частности, таинственный каменный лабиринт и основательные ступеньки, вырубленные в скале.

На территории Крыма множество скал, похожих на животных и птиц – соколов, медведей, орлов. Издали, Караул-Оба можно принять за огромного каменного носорога, решившего утолить жажду в море.

Наш новогодний треккинг обязательно пройдет по тропам Адамова ложа, а также к смотровой площадке, откуда отлично видны три новосветские бухты.

Первой нам покажется Голубая лагуна, на берегу которой уютной крымской зимой спокойно отдыхает Царский пляж.

 Далее виднеется Разбойничья бухта, поражающая глубокой синевой, а также главная поселковая лагуна – Зеленая.

Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 30-340-30 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты
4 день
Поселок Новый Свет, тропа Голицына

Сегодня поход на Новый Год пройдет по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына.

Нас ждет треккинг через можжевеловую рощу, которая всегда радует запахом хвои.

Выйдя на замерший в ожидании теплых денечков мыс Капчик, полюбуемся необыкновенной крымской природой, прекрасной в любое время года.

С одной стороны мыса Капчик увидим Голубую бухту и Царский пляж, с другой стороны глаз порадует Разбойничья бухта.

Тур в Крым на Новый год, если он проходит в Новом Свете, конечно, немыслим без прогулки по тропе Голицына.

Мыс Капчик остается позади и треккинг переходит в иную локацию – теперь мы пройдем по вырубленной более ста лет назад тропе, по которой хаживал сам и даже государь-император Николай ІІ.

Тропа заканчивается возле Зеленой бухты, а далее новогодний треккинг по Крыму поведет нас прямиком к заводу шампанских вин, основанному князем Голицыным – там желающие могут приобрести фирменные напитки, поражающие своими вкусовыми качествами весь мир.

Активная часть тура: 4,5 км, перепад высот 30-130-30 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

В новогоднем туре (28 декабря – 02 января) в этот вечер будет празднование Нового года. 

По желанию туристов, группа идет в кафе или покупает продукты и вместе с инструктором накрывает новогодний стол в гостинице.

Инструктор в этот вечер играет с туристами в игры и устраивает новогодние конкурсы.

Поселок Новый Свет, тропа ГолицынаПоселок Новый Свет, тропа ГолицынаПоселок Новый Свет, тропа ГолицынаПоселок Новый Свет, тропа ГолицынаПоселок Новый Свет, тропа Голицына
5 день
Гора Сокол

Вершина горы Сокол, в прошлом кораллового рифа, однажды появившегося из морской пучины, – наиболее шикарная обзорная площадка Нового Света.

Новогодний треккинг на эту знаменитую скалу безопасен, несложен и приятен.

Сокол или Куш-Каю – птичью скалу, относят к самым большим окаменевшим рифам Европы.

По пути к высоте 474 метра над уровнем неба моря туристам встретится источник, о котором ходит немало легенд.

Называется он – ключ Святой Анастасии.

Летом здесь можно искупаться, а новогодний треккинг предполагает наслаждение энергетикой этого сакрального места и пополнение собственных запасов целебной ключевой водой.

С вершины путнику открывается божественная панорама юго-восточного Крыма, припорошенная новогодним снежком: величественная Генуэзская крепость, многочисленные мысы и горы, похожие на гротескных зверей и птиц, мгновенно застывших под взглядом Горгоны, и конечно, виды райского поселка Новый Свет, приютившегося у подножья Сокола.

Новогодний треккинг принесет немалый улов в виде замечательных снимков и вороха свежих, зимних впечатлений!

Активная часть тура по Крыму: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

В случае плохих погодных условий, инструктор может заменить треккинг на скалу Сокол на прогулку на гору Перчем.

Гора СоколГора СоколГора СоколГора СоколГора Сокол
6 день
Генуэзская крепость, отъезд

Генуэзская крепость – последний пункт нашей прогулки по юго-восточной оконечности полуострова Крым.

Треккинг туры на Новый год по снежным склонам Крепостной горы принесут обилие впечатлений. 

Зима в Судаке мягкая и приятная, поэтому поход обещает исключительно положительные моменты.

Визитная карточка города – величественная цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы, покрытая снежной шапкой и украшенная ледяным ожерельем, выглядит незабываемо.

Новогодняя тишина, неспешно бродящая между башнями, изредка прерываемая воем заигравшихся, проносящихся мимо ветров, полностью погружает путника в необыкновенную атмосферу старины.

С высоты крепостных стен можно увидеть окрестные дали и Черное море, которое, порой разгулявшись, берёт Генуэзскую крепость в настоящую осаду, окружая дикими, первобытными плясками стремительных набегов иссиня-опаловых волн.

Зимой в Крым?

Туры на Новый год убедят вас в том, что полуостров хорош круглогодично и в любую погоду, а не только летом.

Вы когда-нибудь отмечали сказочное Рождество на берегу моря?

Попробуйте – это поистине шедеврально!

Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность треккинга 3 часа.

Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.

14:00 Прибытие на автовокзал г. Судак.

16:00 – 16:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Симферополь после 18:00.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршруты треккинга по Крыму на Новый Год могут быть изменены.

Генуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера стандарт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера стандарт
  • Трёхразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе гостиницы по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в музей-заповедник "Судакская крепость"
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед в 1-й день)
  • Новогодний ужин –1200-1700 руб.). На Новогодний ужин группа идет в кафе или туристы совместно с инструктором покупают продукты и вместе готовят новогодний ужин
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.

Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.

  • Шапка, перчатки
  • Куртка с капюшоном на температуру +8… +12С.
  • Флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка с коротким рукавом
  • Ходовые штаны не утепленные
  • Жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Термобелье
  • Бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко.
  • Купальник (для сауны и бассейнов)
  • Треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат / видеокамера
  • Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Туалетная бумага (пригодится днем в горах)
  • Влажные салфетки
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник
  • Термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья)
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик.
  • Сушилки для обуви
  • Индивидуальная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: РФ, Крым, г. Судак, пос. Новый Свет.
Старт маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 13:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Судак (автовокзал) в 14:00, г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 16:00 МСК.
Остановиться на ночлег в г. Симферополь можно в хостеле «Like Hostel».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.
Проживание: гостиница.
Питание: трёхразовое. Завтрак и ужин в кафе, обед – сухой паек днем.
Маршрут проходит на высоте: 30-570 м.
Протяженность маршрута: 42 км.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Билайн, Мегафон) постоянно. Связи Теле2 нет.
Инфраструктура. В г. Судак и пос. Новый Свет есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 янв 2022
Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.

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