Крым зимой – особенный, уникальный и новогодний! Люди привыкли ассоциировать его с ласковым солнцем, теплым морем и расслабляющим зноем, но этот благодатный край бывает и совершенно иным – в меру суровым, окутанным дымкой освежающего, прохладного бриза.

Увидим величественную цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы

Мы взойдем на высоту 474 метра, чтобы восхититься открывающейся красотой сверху

Оно покорит нас своей красотой и мощью

Посетить Крым на Новый год необходимо хотя бы раз в жизни – таким вы его никогда не видели и наверняка не забудете!

Отдых в Крыму зимой совсем непохож на легкомысленные пляжные развлечения и треккинг под лучами палящего солнца – в это время года турист почувствует настоящую, трогательную душу полуострова, увидит величественные горы, прислушается к непривычно молчаливым пляжам и припорошенным жемчужными снежинками аллеям. А главное – это мегатонны чистейшего, прозрачного, целебного воздуха, которым невозможно всласть надышаться.

Программа тура по дням

1 день Город Судак, экотропа на мыс Алчак

12:30 Инструктор встречает группу на железнодорожном вокзале в г. Симферополь (возле новогодней ёлки, напротив жд вокзала). 13:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь (возле красной стеллы "Крым начинается здесь"). 15:00 – 15:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак. Начинается новогодний тур с переезда из Симферополя в Судак (переезд около 2 часов). Поселившись в уютной гостинице, мы прогуляемся по живописным улочкам полусонного города, одетого в праздничную мишуру, заглянем в лавки, торгующие благоухающим розовым маслом и вкуснейшим марочным вином. Далее треккинг стартует на мыс Алчак – самый знаменитый в Судаке. Это место, без преувеличения сакральное для судакчан и гостей – по оконечности мыса идет экотропа, откуда зимой видны пустынные дикие пляжи и прохладное, темно-сапфировое море с белыми хохолками набегающих волн. Новогодний треккинг по Крыму продолжается к таинственному гроту, в котором издревле поселился незримый хозяин – бог ветров Эол. Сквозная пещера так и называется – Эолова арфа. Все, кто хоть раз бывал в Крыму, наверняка наслышаны об этом гроте, в котором царствуют странные и довольно заунывные песнопения – это Эол рассказывает пришедшим о своей нелегкой судьбе. Именно в Новый год можно услышать особенно содержательную песнь – зимой она льётся почти непрерывно и гулким эхом отдается в скальных стенах пещеры. Отсюда отлично видна Генуэзская цитадель, главный пляж Судака и заснеженные окрестные скалы. Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии и поверьте, снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок. Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

2 день Мыс Меганом

С чем у вас ассоциируется Крым? Отдых на Новый год в Судаке и Новом Свете откроет вам доселе непознанные грани прекрасного полуострова! Отели и рестораны курортного города работают круглогодично, посему, если прибавить к этому ошеломительно красивую природу и бездну кристально чистого воздуха, то здесь можно великолепно провести новогодний праздник. Мыс Меганом – следующая цель новогоднего треккинга. Древний и могучий, он расположился между Коктебелем и Судаком, и своим мистическим видом больше напоминает пустынный полуостров. Название мыса переводится как «большое пастбище», что, по-видимому, не лишено реалистичности, ибо где пастухам было выпасать скот, как не на покатых голых склонах! О Меганоме ходят легенды, его небезосновательно считают местом силы, здесь даже построили своеобразный Храм Солнца, вокруг которого ежегодно собираются адепты различных религий, свято верящих в чудодейственность этих просторов. Действительно, треккинг на вершине Меганома позволит почувствовать неуловимые отголоски древних, неисчерпаемых энергий Крыма. Новогодний треккинг начнется от старого маяка, до сих пор указывающего путь судам, огибающим побережье Крыма в студеные зимние ночи. Пеший путь пройдет вдоль притихших бухт Меганома, мы полюбуемся их первобытной прелестью и увидим согбенные фигуры Кающихся монахов, несколько столетий назад застывших в покаянной молитве. Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

3 день Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты

Туры в Крым на новогодние праздники с посещением сказочно красивого поселка Новый Свет – изумительный подарок себе и друзьям. Во время треккинга в Новом Свете первым делом отправимся на гору Носорог. Второе название уникальной скалы – Караул-Оба. На ней давным-давно жили тавры и оставили по себе массу интересных артефактов, в частности, таинственный каменный лабиринт и основательные ступеньки, вырубленные в скале. На территории Крыма множество скал, похожих на животных и птиц – соколов, медведей, орлов. Издали, Караул-Оба можно принять за огромного каменного носорога, решившего утолить жажду в море. Наш новогодний треккинг обязательно пройдет по тропам Адамова ложа, а также к смотровой площадке, откуда отлично видны три новосветские бухты. Первой нам покажется Голубая лагуна, на берегу которой уютной крымской зимой спокойно отдыхает Царский пляж. Далее виднеется Разбойничья бухта, поражающая глубокой синевой, а также главная поселковая лагуна – Зеленая. Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 30-340-30 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

4 день Поселок Новый Свет, тропа Голицына

Сегодня поход на Новый Год пройдет по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына. Нас ждет треккинг через можжевеловую рощу, которая всегда радует запахом хвои. Выйдя на замерший в ожидании теплых денечков мыс Капчик, полюбуемся необыкновенной крымской природой, прекрасной в любое время года. С одной стороны мыса Капчик увидим Голубую бухту и Царский пляж, с другой стороны глаз порадует Разбойничья бухта. Тур в Крым на Новый год, если он проходит в Новом Свете, конечно, немыслим без прогулки по тропе Голицына. Мыс Капчик остается позади и треккинг переходит в иную локацию – теперь мы пройдем по вырубленной более ста лет назад тропе, по которой хаживал сам и даже государь-император Николай ІІ. Тропа заканчивается возле Зеленой бухты, а далее новогодний треккинг по Крыму поведет нас прямиком к заводу шампанских вин, основанному князем Голицыным – там желающие могут приобрести фирменные напитки, поражающие своими вкусовыми качествами весь мир. Активная часть тура: 4,5 км, перепад высот 30-130-30 м, продолжительность треккинга 3-4 часа. В новогоднем туре (28 декабря – 02 января) в этот вечер будет празднование Нового года. По желанию туристов, группа идет в кафе или покупает продукты и вместе с инструктором накрывает новогодний стол в гостинице. Инструктор в этот вечер играет с туристами в игры и устраивает новогодние конкурсы.

5 день Гора Сокол

Вершина горы Сокол, в прошлом кораллового рифа, однажды появившегося из морской пучины, – наиболее шикарная обзорная площадка Нового Света. Новогодний треккинг на эту знаменитую скалу безопасен, несложен и приятен. Сокол или Куш-Каю – птичью скалу, относят к самым большим окаменевшим рифам Европы. По пути к высоте 474 метра над уровнем неба моря туристам встретится источник, о котором ходит немало легенд. Называется он – ключ Святой Анастасии. Летом здесь можно искупаться, а новогодний треккинг предполагает наслаждение энергетикой этого сакрального места и пополнение собственных запасов целебной ключевой водой. С вершины путнику открывается божественная панорама юго-восточного Крыма, припорошенная новогодним снежком: величественная Генуэзская крепость, многочисленные мысы и горы, похожие на гротескных зверей и птиц, мгновенно застывших под взглядом Горгоны, и конечно, виды райского поселка Новый Свет, приютившегося у подножья Сокола. Новогодний треккинг принесет немалый улов в виде замечательных снимков и вороха свежих, зимних впечатлений! Активная часть тура по Крыму: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов. В случае плохих погодных условий, инструктор может заменить треккинг на скалу Сокол на прогулку на гору Перчем.

6 день Генуэзская крепость, отъезд