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Авторский тур
6 дней
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
«Крым зимой – особенный, уникальный, новогодний»
1 янв в 10:00
36 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
«Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой»
1 янв в 10:00
38 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
«Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по рождественскому Крыму»
1 янв в 10:00
от 26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ААлександр15 января 2022Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.
- ЕЕлена10 января 2022Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
- ААнна10 января 2022Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский
- ВВалентина4 января 2022Очень насыщенная программа! Море впечатлений всего за 6 дней. Собраны интересные локации доступные среднему туристу. Крым прекрасен!
- РРоман12 января 2021Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Зимние»
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