Туры подходящие для зимних прогулок по Симферополю

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Симферополе, цены от 26 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
«Крым зимой – особенный, уникальный, новогодний»
1 янв в 10:00
36 400 за человека
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
«Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой»
1 янв в 10:00
38 400 за человека
Крымская кругосветка на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
«Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по рождественскому Крыму»
1 янв в 10:00
от 26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • А
    Александр
    15 января 2022
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.
  • Е
    Елена
    10 января 2022
    Крымская кругосветка на Рождество
    Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
  • А
    Анна
    10 января 2022
    Крымская кругосветка на Рождество
    Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский
    читать дальше

    дворцы, Феодосию с Судакской крепостью. Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! Гостиницы соответствовали своей "звёздности". Единственное, я так и не поняла, почему мы не остались ночевать в Ялте, как было заявлено в программке; а мы ведь ехали с мечтой посидеть на набережной с вкусным вином и/или кофе и звёздами))). И на табличке на автобусе тур обозначался как Праздничный Крым. За остальное - спасибо. Желающим ехать - рекомендую, особенно, если вы туда в первый раз. С уважением Анна.

  • В
    Валентина
    4 января 2022
    Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
    Очень насыщенная программа! Море впечатлений всего за 6 дней. Собраны интересные локации доступные среднему туристу. Крым прекрасен!
  • Р
    Роман
    12 января 2021
    Крымская кругосветка на Рождество
    Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Симферополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
  2. Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
  3. Крымская кругосветка на Рождество
Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 26 900 до 38 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Симферополе на 2024 год по теме «Зимние», 9 ⭐ отзывов, цены от 26900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам