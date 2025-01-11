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сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.