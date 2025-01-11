4 дня
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Начало: Г. Симферополь
1 мая в 10:00
от 10 600₽ за человека
4 дня
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Начало: Г. Симферополь
12 июн в 10:00
от 15 800₽ за человека
4 дня
Романтическое свидание с Крымом
Начало: Г. Симферополь
8 мая в 10:00
от 18 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья11 января 2025Организовали всё отлично. На вопросы отвечали быстро, без внимания не оставляли. Всё прошло без проблем. Спасибо. Обязательно выберу ещё путешествие с вами.
- ССветлана11 января 2025Организовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информации.
- ЛЛюбовь7 января 2025Спасибо большое, что организовали такой тур, на все вопросы которые возникали при выборе тура организаторы быстро отвечали.
- ННаталия17 января 2024Романтическое свидание с КрымомПоскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
- ГГеннадий13 января 2024Романтическое свидание с КрымомНадежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
- ММаляренко11 января 2024Романтическое свидание с КрымомОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
- ТТатьяна9 октября 2023Вино и Крым. Гастрономический турЯ сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «3-дневные туры»
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