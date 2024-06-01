7 дней
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Начало: г. Симферополь
15 сен в 10:00
25 000₽ за человека
7 дней
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Начало: Г. Симферополь
4 мая в 10:00
25 000₽ за человека
7 дней
Треккинг в Крыму. Лазурные бухты Балаклавы
Начало: г. Симферополь (аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
37 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Треккинг и походы»
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Сколько стоит тур в Симферополе в июле 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 37 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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