Треккинг в Симферополе

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Симферополе, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Пешая
3 отзыва
7 дней
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Начало: г. Симферополь
15 сен в 10:00
25 000 за человека
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Пешая
3 отзыва
7 дней
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Начало: Г. Симферополь
4 мая в 10:00
25 000 за человека
Треккинг в Крыму. Лазурные бухты Балаклавы
Пешая
7 дней
Треккинг в Крыму. Лазурные бухты Балаклавы
Начало: г. Симферополь (аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
37 200 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Треккинг и походы»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Треккинг от пещерных городов до Черного моря
  2. Горный Крым. Треккинг к Черному морю
  3. Треккинг в Крыму. Лазурные бухты Балаклавы
Сколько стоит тур в Симферополе в июле 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 37 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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