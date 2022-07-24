Легенда о Смоленской крепости гласит, о том, что на её стены было наложено страшное проклятье, согласно которому любого, кто попытается разрушить ее стены или башни, ждет страшное возмездие.
Как бы то
Как бы то
Описание экскурсииЗащитница России Смоленская крепостная стена — огромное и впечатляющее сооружение. Неоценима его роль в сохранении Русского государства в 17, 19 и 20-м веке. Не напрасно Александр Первый сказал "Смоленская стена спасла династию"… На экскурсии вдоль восточного участка Смоленской крепости вы узнаете об истории постройки крепостной стены, об ее роли в защите русского государства в войне с армией Речи Посполитой (оборона 1609-1611гг); в победе над армией Наполеона -1812г; победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., а также множество увлекательных историй и легенд, в которых факты кажутся сказкой, а легенды имеют под собой вполне реальную предысторию… Все башни крепости уникальны, имеют свою удивительную историю и стоят того, чтобы увидеть их своими глазами. Крепостная мистика Вы увидите окутанную мистикой башню «Орёл», о событиях вокруг которой была написана известная в 19-м веке повесть Эттингера. Кроме того, похожие мотивы можно отыскать и в рассказе Алексея Толстого «Граф Калиостро», в котором речь идет о похождениях на Смоленщине известного иллюзиониста. Вероятно, именно смоленская легенда и стала основой любимого всеми фильма Марка Захарова «Формула любви». А уж башню Веселуху народная фантазия наградила особенно яркими демоническими образами. Наследие Смоленска От великой Смоленской крепости до наших дней сохранилось всего 17 башен и фрагменты стен. Крепостная стена, история которой плотно переплетается с историей нашего государства, признана памятником русского зодчества XVI-XVII веков. Обязательно посетите эту уникальную достопримечательность во время поездки в Смоленск!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маховая башня
- Шеинов бастион
- Башня Никольские ворота
- Башня Орел
- Башня Веселуха
- Спасо-Преображенский Авраамиевский мужской монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл Победы, у памятника Александру Твардовскому и Василию Тёркину
Завершение: В р-не УЛ.М. Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Замечательная экскурсия! Вадим - экскурсовод окунул нас в глубину исторических фактов и легенд. Для меня, смолянки, многое было открытием, не говоря уж о моем муже-иностранце, который был в диком восторге после посещения и прогулки по крепостной стене. Спасибо Вадиму за интереснейшую экскурсию!
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Е
Замечательная экскурсия! Вадим - экскурсовод окунул нас в глубину исторических фактов и легенд. Для меня, смолянки, многое было открытием, не говоря уж о моем муже-иностранце, который был в диком восторге после посещения и прогулки по крепостной стене. Спасибо Вадиму за интереснейшую экскурсию!
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И
Интересная экскурсия. Было трое маленьких детей, но прошло нормально. Экскурсовод прекрасно рассказал легенды и мифы о Смоленской крепости. Большое спасибо.
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Т
Познавательно, интересно. Экскурсовод знает и любит свой город и его историю. Время пролетело незаметно. Многие вопросы захотелось изучить более подробно.
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К
Познавательно, интересно. Экскурсовод знает и любит свой город и его историю. Время пролетело незаметно. Многие вопросы захотелось изучить более подробно.
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К
Познавательно, интересно. Экскурсовод знает и любит свой город и его историю. Время пролетело незаметно. Многие вопросы захотелось изучить более подробно.
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