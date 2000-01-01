2-х часовая пешеходная экскурсия ⛳ по самому протяженному и интересному из сохранившихся участков Смоленской крепости и осмотром Авраамиева монастыря.

... Легенда о Смоленской крепости гласит, о том, что на её стены было наложено страшное проклятье, согласно которому любого, кто попытается разрушить ее стены или башни, ждет страшное возмездие. Как бы то ни было, но и поляки, и наполеоновская армия, и фашисты, действительно, получили кару за попытку разрушить крепостные стены Смоленска…. А вот крепость XVI века и по сей день украшает наш город 🏙️. Смоленская крепостная стена — огромное и впечатляющее сооружение, с которым связано большое количество красивых 🤩 легенд и тайн. Все башни крепости уникальны, имеют свою удивительную историю 📖 и стоят того, чтобы увидеть их своими глазами.

Экскурсия начинается у памятника воинам, защитникам и освободителям Смоленска на площади Победы. Памятник представляет из себя высокий серый обелиск, окруженный фигурами трех воинов-защитников Смоленска: эпохи русско-польской войны, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Рядом — первый фрагмент крепости с Маховой башней. В начале XX века эта башня и пруд около нее входили в единый комплекс «Сосновского сада», получившего название по имени его устроителя, губернатора В. О. Сосновского.

Когда-то рядом с ней находилась Грановитая башня, взорванная в XVII веке. На ее месте был насыпан Шейнов бастион, после осмотра которого наш путь приводит к Никольской башне, рядом с которой находится мемориальный комплекс, посвященный воинам-интернационалистам, КДЦ «Губернский» и синагога.

Это единственное место в Смоленске, откуда видно сразу пять крепостных башен. Отсюда начинается самый длинный из сохранившихся участков Смоленской крепостной стены с 9-ю башнями, который и является основной целью нашей экскурсии 🧭 Авраамиевской и Заалтарной башнями расположен Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь, основанный между 1210 и 1219 годами епископом Смоленским Игнатием. Первым настоятелем стал Авраамий Смоленский. Когда три года подряд Смоленск поражала засуха, Авраамия призвали, чтобы он спас людей. Обойдя город трижды с крестным ходом, Авраамий «наладил» погоду и вернул смолянам хорошие урожаи.

Во время польской осады 23-го сентября 1609 г. против этого монастыря направлена была первая неприятельская атака; во время Отечественной войны 1812 года Авраамиевский монастырь сильно пострадал от вражеских ядер во время обстрела польского корпуса, входившего в армию Наполеона и штурма города французами.

И, наконец, крепостная стена - окутанная мистикой башня «Орёл», о событиях вокруг которой была написана известная в 19-м веке повесть Эттингера. Кроме того, похожие мотивы можно отыскать и в рассказе Алексея Толстого «Граф Калиостро», в котором речь идет о похождениях на Смоленщине известного иллюзиониста. Вероятно, именно смоленская легенда и стала основой любимого всеми фильма Марка Захарова «Формула любви».

А уж башню Веселуху народная фантазия наградила особенно яркими демоническими образами.

От великой Смоленской крепости до наших дней сохранилось всего 17 башен и фрагменты стен. Смоленский кремль, история которого плотно переплетается с историей нашего государства, признан памятником русского зодчества XVI-XVII веков. Он несколько раз реставрировался, но о полном восстановлении этого сооружения речь пока не ведется. Сохранившиеся башни находятся в различном состоянии, в некоторых из них открыты музеи 🖼 для туристов, в других какие-то общественные и коммерческие организации. Стоит отметить, что даже в своем сегодняшнем состоянии стены Смоленского кремля выглядят потрясающе. Обязательно посетите эту уникальную достопримечательность 🏛️ во время поездки в Смоленск!