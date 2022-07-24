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Были и легенды Смоленской крепости - индивидуальная экскурсия

Необычная экскурсия по Смоленской крепости: от проклятия до спасения династии
Легенда о Смоленской крепости гласит, о том, что на её стены было наложено страшное проклятье, согласно которому любого, кто попытается разрушить ее стены или башни, ждет страшное возмездие.

Как бы то
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ни было, но и поляки, и наполеоновская армия, и фашисты, действительно, получили кару за попытку разрушить крепостные стены Смоленска…. А вот крепость XVI века и по сей день украшает наш город.

5
13 отзывов
Были и легенды Смоленской крепости - индивидуальная экскурсия
Были и легенды Смоленской крепости - индивидуальная экскурсия
Были и легенды Смоленской крепости - индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

Защитница России Смоленская крепостная стена — огромное и впечатляющее сооружение. Неоценима его роль в сохранении Русского государства в 17, 19 и 20-м веке. Не напрасно Александр Первый сказал "Смоленская стена спасла династию"… На экскурсии вдоль восточного участка Смоленской крепости вы узнаете об истории постройки крепостной стены, об ее роли в защите русского государства в войне с армией Речи Посполитой (оборона 1609-1611гг); в победе над армией Наполеона -1812г; победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., а также множество увлекательных историй и легенд, в которых факты кажутся сказкой, а легенды имеют под собой вполне реальную предысторию… Все башни крепости уникальны, имеют свою удивительную историю и стоят того, чтобы увидеть их своими глазами. Крепостная мистика Вы увидите окутанную мистикой башню «Орёл», о событиях вокруг которой была написана известная в 19-м веке повесть Эттингера. Кроме того, похожие мотивы можно отыскать и в рассказе Алексея Толстого «Граф Калиостро», в котором речь идет о похождениях на Смоленщине известного иллюзиониста. Вероятно, именно смоленская легенда и стала основой любимого всеми фильма Марка Захарова «Формула любви». А уж башню Веселуху народная фантазия наградила особенно яркими демоническими образами. Наследие Смоленска От великой Смоленской крепости до наших дней сохранилось всего 17 башен и фрагменты стен. Крепостная стена, история которой плотно переплетается с историей нашего государства, признана памятником русского зодчества XVI-XVII веков. Обязательно посетите эту уникальную достопримечательность во время поездки в Смоленск!

Ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маховая башня
  • Шеинов бастион
  • Башня Никольские ворота
  • Башня Орел
  • Башня Веселуха
  • Спасо-Преображенский Авраамиевский мужской монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл Победы, у памятника Александру Твардовскому и Василию Тёркину
Завершение: В р-не УЛ.М. Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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T
Замечательная экскурсия! Вадим - экскурсовод окунул нас в глубину исторических фактов и легенд. Для меня, смолянки, многое было открытием, не говоря уж о моем муже-иностранце, который был в диком восторге после посещения и прогулки по крепостной стене. Спасибо Вадиму за интереснейшую экскурсию!
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Е
Замечательная экскурсия! Вадим - экскурсовод окунул нас в глубину исторических фактов и легенд. Для меня, смолянки, многое было открытием, не говоря уж о моем муже-иностранце, который был в диком восторге после посещения и прогулки по крепостной стене. Спасибо Вадиму за интереснейшую экскурсию!
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И
Интересная экскурсия. Было трое маленьких детей, но прошло нормально. Экскурсовод прекрасно рассказал легенды и мифы о Смоленской крепости. Большое спасибо.
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Т
Познавательно, интересно. Экскурсовод знает и любит свой город и его историю. Время пролетело незаметно. Многие вопросы захотелось изучить более подробно.
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К
Познавательно, интересно. Экскурсовод знает и любит свой город и его историю. Время пролетело незаметно. Многие вопросы захотелось изучить более подробно.
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К
Познавательно, интересно. Экскурсовод знает и любит свой город и его историю. Время пролетело незаметно. Многие вопросы захотелось изучить более подробно.
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Входит в следующие категории Смоленска

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