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Как бы то читать дальше уменьшить ни было, но и поляки, и наполеоновская армия, и фашисты, действительно, получили кару за попытку разрушить крепостные стены Смоленска…. А вот крепость XVI века и по сей день украшает наш город. Легенда о Смоленской крепости гласит, о том, что на её стены было наложено страшное проклятье, согласно которому любого, кто попытается разрушить ее стены или башни, ждет страшное возмездие.Как бы то 5 13 отзывов

Вадим Ваш гид в Смоленске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7150 ₽ за экскурсию Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 13 отзывов 2 часа 1-16 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Защитница России Смоленская крепостная стена — огромное и впечатляющее сооружение. Неоценима его роль в сохранении Русского государства в 17, 19 и 20-м веке. Не напрасно Александр Первый сказал "Смоленская стена спасла династию"… На экскурсии вдоль восточного участка Смоленской крепости вы узнаете об истории постройки крепостной стены, об ее роли в защите русского государства в войне с армией Речи Посполитой (оборона 1609-1611гг); в победе над армией Наполеона -1812г; победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., а также множество увлекательных историй и легенд, в которых факты кажутся сказкой, а легенды имеют под собой вполне реальную предысторию… Все башни крепости уникальны, имеют свою удивительную историю и стоят того, чтобы увидеть их своими глазами. Крепостная мистика Вы увидите окутанную мистикой башню «Орёл», о событиях вокруг которой была написана известная в 19-м веке повесть Эттингера. Кроме того, похожие мотивы можно отыскать и в рассказе Алексея Толстого «Граф Калиостро», в котором речь идет о похождениях на Смоленщине известного иллюзиониста. Вероятно, именно смоленская легенда и стала основой любимого всеми фильма Марка Захарова «Формула любви». А уж башню Веселуху народная фантазия наградила особенно яркими демоническими образами. Наследие Смоленска От великой Смоленской крепости до наших дней сохранилось всего 17 башен и фрагменты стен. Крепостная стена, история которой плотно переплетается с историей нашего государства, признана памятником русского зодчества XVI-XVII веков. Обязательно посетите эту уникальную достопримечательность во время поездки в Смоленск!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Маховая башня

Шеинов бастион

Башня Никольские ворота

Башня Орел

Башня Веселуха

Спасо-Преображенский Авраамиевский мужской монастырь Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Пл Победы, у памятника Александру Твардовскому и Василию Тёркину Завершение: В р-не УЛ.М. Жукова Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.