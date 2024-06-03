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Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я покажу лучшие панорамы и расскажу самые интересные городские легенды и мифы»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
«Киношные легенды будем чередовать с настоящими»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
«Я расскажу вам легенды о замурованном черепе боевого коня Святого воина Меркурия и о Годуновском заклятии»
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл. Победы
«Вероятно, именно смоленская легенда и стала основой любимого всеми фильма Марка Захарова «Формула любви»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
Начало: Башня Громовая, ул. Октябрьской Революции, д3,к. 1
«Наш город за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством различных преданий, легенд, тайн и мистических историй, о которых я вам расскажу на своей экскурсии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- ООльга1 июня 2024Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
- NNatalia24 мая 2024Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
- ММарина10 мая 2024Все понравилось! Дмитрий очень интересно и с юмором рассказывает!
- ООльга8 мая 2024Прекрасное знакомство со Смоленском! Спасибо Юлии за очень интересное проведение экскурсии и чуткое и внимательное отношение к туристам! Очень рекомендую для знакомства со Смоленском именно Юлию! После экскурсии с ней мы обязательно приедем еще!!!
- ЕЕлизавета29 апреля 2024Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋♀️🚘 Понравилась программа, эрудиция рассказчика, грамотная
- ЕЕкатерина19 марта 2024Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
- MMariavan24 февраля 2024Замечательный экскурсовод. Много интересных мест и фактов, при этом все легко, с шутками. В восторге и взрослые и дети. Приезжали вечером, все музеи уже закрылись. Эта прогулка стала спасением! Рекомендую очень!
- ППолина17 февраля 2024Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!
- ККонстантин6 февраля 2024Очень понравилось! Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Ольга прекрасный рассказчик и смогла пойти нам на встречу, подстроилась под наш график. Хотя, честно говоря, время пролетело быстро и мы бы хотели послушать еще! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Смоленске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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