Откройте для себя мифы и легенды Смоленска с нашими экскурсиями

Найдено 7 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Смоленске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я покажу лучшие панорамы и расскажу самые интересные городские легенды и мифы»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
«Киношные легенды будем чередовать с настоящими»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
«Я расскажу вам легенды о замурованном черепе боевого коня Святого воина Меркурия и о Годуновском заклятии»
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл. Победы
«Вероятно, именно смоленская легенда и стала основой любимого всеми фильма Марка Захарова «Формула любви»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
Начало: Башня Громовая, ул. Октябрьской Революции, д3,к. 1
«Наш город за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством различных преданий, легенд, тайн и мистических историй, о которых я вам расскажу на своей экскурсии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
  • N
    Natalia
    24 мая 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
    Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Все понравилось! Дмитрий очень интересно и с юмором рассказывает!
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Прекрасное знакомство со Смоленском! Спасибо Юлии за очень интересное проведение экскурсии и чуткое и внимательное отношение к туристам! Очень рекомендую для знакомства со Смоленском именно Юлию! После экскурсии с ней мы обязательно приедем еще!!!
  • Е
    Елизавета
    29 апреля 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘 Понравилась программа, эрудиция рассказчика, грамотная
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    речь, удобное изложение материала и спокойное вождение. Юлия постоянно взывала к нашим памяти и разуму вопросами из общих знаний и на смекалку, чтобы голова включалась. Так новые знания укладываются лучше. Очень много глубокой информации, сопоставление фактов, которые являются самостоятельными изысканиями гида. Мы посетили основные места города, также Юлия подобрала для нас точки, с которых получаются отличные фото достопримечательностей. А еще Юлия помогла выбрать вкусные рестораны и забронировать там места. Однозначно рекомендуем гида!

    Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
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    для взрослых. Экскурсия продлилась почти на час меньше заявленного. Ольга со знанием фактов и истории провела нас вдоль крепостной стены и до Успенского собора (доп экскурсия). Из детской экскурсии увидели раскраску и двусторонний красно-синий карандаш, который понадобился при раскрашивании башен в книжке-раскраске, плюс посчитали орлов на памятнике, остановились возле белочек. Все остальное было для взрослых, хотя мы рассчитывали именно на детскую экскурсию. Также была указана длительность в 2,5 часа, но в связи со "взрослой подачей материала", именинница, которая очень ждала и любит экскурсии и не первый раз участвует в детских, почувствовала уже в первые 10 минут, что повествование больше ориентировано на взрослых -" Сказочный" Смоленск, не было ни повторения в игровом формате в конце экскурсии, ни ещё нескольких заданий указанных в описании экскурсии. Может быть обстоятельства сложились не самым благоприятным образом. Как человек Ольга очень приятна в общении, как экскурсовод - видно, что очень любит, очень хорошо знает свой город и может многое рассказать и объяснить. Ольга действительно произвела максимально положительное впечатление. Толи есть с чем сравнить, толи фраза "дорогие мои" в каждое обращение напрягла. Дочка благодарит и с теплотой вспоминает Ольгу, несмотря на общую усталость и непонятность большинства материала в рассказе, это однозначно здорово. Успехов и развития. А нам был приятен Ваш позитив, желание познакомить других с родным городом и эрудированность.

    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых
  • M
    Mariavan
    24 февраля 2024
    Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
    Замечательный экскурсовод. Много интересных мест и фактов, при этом все легко, с шутками. В восторге и взрослые и дети. Приезжали вечером, все музеи уже закрылись. Эта прогулка стала спасением! Рекомендую очень!
  • П
    Полина
    17 февраля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!
  • К
    Константин
    6 февраля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Очень понравилось! Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Ольга прекрасный рассказчик и смогла пойти нам на встречу, подстроилась под наш график. Хотя, честно говоря, время пролетело быстро и мы бы хотели послушать еще! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
  2. Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
  3. Сказочный Смоленск для детей и взрослых
  4. Вдоль Смоленской крепостной стены
  5. Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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