Вадим М. – Гид из Смоленска

Смоленская земля полна историческими тайнами и удивительными легендами.



На экскурсии 🧭 отправимся вдоль правого берега Днепра в вековой лес 🌳, который называется Красный бор.



Побываем на Гнёздовском курганном комплексе (9-11 века) и в музее под открытым небом "Гнездовское поселение 10-го века", увидим бункер Гитлера - "Беренхалле" (1942г.



) и немецкое военное кладбище.