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Тайны Гнездовского леса

Вадим М.
Вадим М. – Гид из Смоленска
Смоленская земля полна историческими тайнами и удивительными легендами.

На экскурсии 🧭 отправимся вдоль правого берега Днепра в вековой лес 🌳, который называется Красный бор.

Побываем на Гнёздовском курганном комплексе (9-11 века) и в музее под открытым небом "Гнездовское поселение 10-го века", увидим бункер Гитлера - "Беренхалле" (1942г.

) и немецкое военное кладбище.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Тайны Гнездовского леса
Тайны Гнездовского леса

Что вы увидите

  • Гнездовские курганы - места раскопок, места обнаружения кладов
  • место находки (1949г) мирового значения — старейшей восточнославянской надписи, сделанной "глаголицей".
  • Экспозицию музея под открытым небом "Поселение 10 века".
  • Бункер Гитлера, "Беренхалле" или "медвежья берлога", оборудованный в годы Второй мировой войны для визитов Адольфа Гитлера на захваченные территории СССР.
  • Своеобразную достопримечательность здешних мест, о которой не знает даже большинство смолян - немецкое военное кладбище.
Смоленская земля полна историческими тайнами и удивительными легендами. На экскурсии 🧭 отправимся вдоль правого берега Днепра в вековой лес 🌳, который называется Красный бор. Побываем на Гнёздовском курганном комплексе (9-11 века) и в музее под открытым небом "Гнездовское поселение 10-го века", увидим бункер Гитлера - "Беренхалле" (1942г. ) и немецкое военное кладбище.
Начало и место завершения
🚩 ул. Глинки, 4, Смоленск
Тайны Гнездовского леса
Тайны Гнездовского леса
Тайны Гнездовского леса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим М.
Вадим М.
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