Гнездовские курганы - места раскопок, места обнаружения кладов
место находки (1949г) мирового значения — старейшей восточнославянской надписи, сделанной "глаголицей".
Экспозицию музея под открытым небом "Поселение 10 века".
Бункер Гитлера, "Беренхалле" или "медвежья берлога", оборудованный в годы Второй мировой войны для визитов Адольфа Гитлера на захваченные территории СССР.
Своеобразную достопримечательность здешних мест, о которой не знает даже большинство смолян - немецкое военное кладбище.
Смоленская земля полна историческими тайнами и удивительными легендами. На экскурсии 🧭 отправимся вдоль правого берега Днепра в вековой лес 🌳, который называется Красный бор. Побываем на Гнёздовском курганном комплексе (9-11 века) и в музее под открытым небом "Гнездовское поселение 10-го века", увидим бункер Гитлера - "Беренхалле" (1942г. ) и немецкое военное кладбище.
Начало и место завершения
🚩 ул. Глинки, 4, Смоленск
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