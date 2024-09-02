3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Начало: Памятник А. Твардовскому и Василию Тёркину
Расписание: Ежедневно
20 сен в 17:00
23 сен в 09:00
от 9 500₽ за всё до 16 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
Начало: У памятника А. Твардовскому и В. Тёркину пл. Побед...
Расписание: ежедневно
9 500₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван2 сентября 2024Недавно посетили с ребенком (8 лет) экскурсию по бункерам, и это было невероятно увлекательное путешествие в прошлое. Экскурсия включала в
- ААлина12 мая 2024Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, за удивительное путешествие во времени. Всю прогулку не оставляло ощущение, что ещё один шаг и
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Археологический комплекс Гнёздово»
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