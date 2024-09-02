Археологический комплекс Гнёздово – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Археологический комплекс Гнёздово» в Смоленске, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Начало: Памятник А. Твардовскому и Василию Тёркину
Расписание: Ежедневно
20 сен в 17:00
23 сен в 09:00
от 9 500 за всё до 16 чел.
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
Начало: У памятника А. Твардовскому и В. Тёркину пл. Побед...
Расписание: ежедневно
9 500 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    2 сентября 2024
    Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
    Недавно посетили с ребенком (8 лет) экскурсию по бункерам, и это было невероятно увлекательное путешествие в прошлое. Экскурсия включала в
    читать дальше

    себя посещение 2х бункеров, что оставило у нас самые яркие впечатления. Для ребенка это стало настоящим приключением, а для меня — возможность окунуться в атмосферу военных лет. Также мы побывали на старом немецком кладбище и были в Катыни. И хотя место само по себе вызывает трепет, экскурсовод сумел преподнести информацию с глубоким уважением к истории, что позволило по-новому взглянуть на те трагические события. Особо хочу отметить работу Дмитрия. Он великолепно подготовлен и умеет подать материал и взрослым и детям. Организационный плюс: мы были без машины, Дмитрий возил нас на своей. Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет увидеть Смоленск с нового ракурса. Это было незабываемое путешествие в прошлое.

  • А
    Алина
    12 мая 2024
    Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
    Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, за удивительное путешествие во времени. Всю прогулку не оставляло ощущение, что ещё один шаг и
    читать дальше

    окажемся в гуще событий, о которых был рассказ, что случится переход, как в кино. Хочется отметить лёгкую подачу материала, глубокое владение темой и хорошую организацию. Время пролетело незаметно. С удовольствием повторим это приключение в следующий приезд в Смоленск и уже рекомендовали своим друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Археологический комплекс Гнёздово»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
  2. Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
  3. «Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Успенский Собор
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в сентябре 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Археологический комплекс Гнёздово" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2024 год по теме «Археологический комплекс Гнёздово», 3 ⭐ отзыва, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам