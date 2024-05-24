1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
«Сейчас в сказочном домике находится музей русского живописного и декоративно-прикладного искусства»
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Начало: Памятник А. Твардовскому и Василию Тёркину
«оплачиваются дополнительно) Побываем на Гнёздовском курганном комплексе (9-11 века) и в музее под открытым небом "Гнездовское поселение 10-го века", увидим бункер Гитлера -"Беренхалле" (1942г»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
«Единственный в России музей Глинки»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века
Начало: В сквере на пл. Победы
«Музей под открытым небом «Гнёздовское поселение 10 в»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 900₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаира24 мая 2024Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
- ААлександра7 мая 2024Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
- ММарина25 апреля 2024Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день. Отдельное
- ИИрина15 января 2024Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
- ССветлана8 января 2024Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
- GGalfeda17 декабря 2023Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)Экскурсия во Фленово произвела очень хорошее впечатление. Александр познавательно рассказывал про имение Талашевой. Все понравилось.
- ММарина13 ноября 2023Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
- ЕЕлена23 октября 2023Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)Александр очень знающий экскурсовод! Рассказал о жизни княгини Марии Тенишевой и ее благих делах. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендую эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Музеи»
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