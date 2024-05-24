Музеи и искусство Смоленска

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Смоленске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
92 отзыва
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
«Сейчас в сказочном домике находится музей русского живописного и декоративно-прикладного искусства»
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Начало: Памятник А. Твардовскому и Василию Тёркину
«оплачиваются дополнительно) Побываем на Гнёздовском курганном комплексе (9-11 века) и в музее под открытым небом "Гнездовское поселение 10-го века", увидим бункер Гитлера -"Беренхалле" (1942г»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
«Единственный в России музей Глинки»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века
Начало: В сквере на пл. Победы
«Музей под открытым небом «Гнёздовское поселение 10 в»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 900 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наира
    24 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
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    наша землячка Тенишева была выдающимся человеком, сделавшим многое для развития русской деревни и распространению русской культуры по миру в целом. От экскурсии исключительно позитивные впечатления!

    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас
  • М
    Марина
    25 апреля 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день. Отдельное
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    спасибо хочу сказать за организацию трансфера, нас забрали от отеля, довезли до усадьбы и вернули обратно в город, при этом у нас были чемоданы, так как это был последний день путешествия, и мы возвращались домой. По дороге и туда и обратно (и конечно на территории усадьбы) Наталья рассказывала и о самой усадьбе, ее хозяевах и гостях, и о истории города Смоленска в целом. Рекомендую Наталью, она очень ответственный человек и прекрасный гид!

    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день
  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
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    всем заснеженным дорогам. Продумал и питание, и содержание программы. Красивые места. Чудесные люди, с которыми мы во время экскурсии встретились. Прекрасный музей Пржевальского. Большое желание побывать здесь летом или ранней осенью. Благодарю Олега за доставленную радость!

  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
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    края. Мощные зубры привели в восторг, Такие красавцы, сильные, мощные и любопытные! Интересен был музей Пржевальского, его преемник Козлов сохранил много ценных личных вещей ученого. Дом, в котором сейчас музей, тоже очень понравился. Настоящий барский дом. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, Михаилу. Он позаботился обо всем, организовал вкуснейший обед и рассказал о своем крае много интересного. От него мы узнали об очень интересных людях этого края. Если будет возможность, приедем летом, много интересного скрыто под снегом.))) Всем советуем!!!!

  • G
    Galfeda
    17 декабря 2023
    Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
    Экскурсия во Фленово произвела очень хорошее впечатление. Александр познавательно рассказывал про имение Талашевой. Все понравилось.
  • М
    Марина
    13 ноября 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
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    заметили дождя и холода, 12 часов пролетели незаметно! Михаил отвечал на любые вопросы широко и развернуто, он помнит множество фактов и историй о Смоленске и области. Было приятно провести время с гидом, который искренне любит свой город и регион. Обязательно вернёмся снова! Всем рекомендую!

  • Е
    Елена
    23 октября 2023
    Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
    Александр очень знающий экскурсовод! Рассказал о жизни княгини Марии Тенишевой и ее благих делах. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Музеи»

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  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
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