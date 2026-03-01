2 день

Новоспасское, Загорье и Талашкино

Завтрак.

07:30 Выезд на экскурсии.

Экскурсия в музей-усадьбу М. И. Глинки в п. Новоспасское (120 км. от Смоленска).

09:30 Посещение усадьбы М. И. Глинки.

В 1804 году в селе Новоспасское родился мальчик. Легенда гласит: как только мальчик появился на свет, за окном запел соловей.

В историю Михаил Иванович Глинка вошел как основоположник русской классической музыки.

Здесь, в Новоспасском, прошло детство Глинки, здесь получил он первые музыкальные впечатления, познал красоту русской народной песни, здесь работал над своими бессмертными произведениями.

Музей-усадьба М. И. Глинки в Новоспасском – единственный в мире мемориальный музей композитора, открытый в мае 1982 г. Сейчас это один из культурно-исторических центров Смоленщины.

12:30 Посещение музея-усадьбы А. Т. Твардовского с интерактивной программой «Чаепитие с Василием Теркиным» (состоится при наборе группы от 10 человек).

Хутор Загорье – малая родина А. Т. Твардовского.

Поэт всегда отзывался о родных краях с особой душевной теплотой, ведь здесь он написал свои первые стихи, впитал любовь к этой «кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей земле».

В 1988 году накануне дня рождения поэта был открыт мемориальный музей А. Твардовского. Со дня открытия и по сей день, музей-усадьба встречает гостей и почитателей творчества великого поэта.

15:00 Обед, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты.

15:30 Посещение историко-архитектурного комплекса «Теремок».

В конце 19 века имение известной меценатки, коллекционера и художницы Марии Клавдиевы Тенишевой стало культурно-художественным центром, где создавали свои шедевры И. Е. Репин, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. Малютин, А. Н. Бенуа и др.

Сейчас все гости княжеского имения могут посетить «Теремок», возведенному по проекту С. В. Малютина, который своими фантастическими росписями, напоминает домик, сошедший со страниц старых добрых сказок.

В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских, мебель, изготовленную по эскизам С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, керамику Н. К. Рериха и расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке 1907 года в Париже. А еще здесь была расписана первая матрешка.

По эскизам Н. К. Рериха была создана смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный» над порталом церкви Святого Духа.

На хуторе сохранилось здание бывшей сельскохозяйственной школы, которую также посещают гости, восстановлен класс, где учили крестьянских детей и представлены предметы народно-прикладного искусства.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160