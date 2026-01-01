Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Смоленске, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Туры по окрестностям Смоленска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март