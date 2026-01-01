Новогодние приключения в Смоленске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
30 дек в 10:00
43 690 ₽ за человека
Смоленщина - родина моя. Зимний тур
Начало: Москва/Владимир
2 янв в 10:00
от 27 900 ₽ за человека
За искусством и вдохновением в Беларусь из Смоленска: Полоцк, Витебск и окрестности
Прикоснуться к творчеству Репина и Шагала, увидеть наследие русской интеллигенции и отведать блюд
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 14:20
1 мая в 14:20
9 мая в 14:20
24 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Смоленске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Смоленске в январе 2026
Сейчас в Смоленске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 43 690.
