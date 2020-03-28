Заразилось 911 +9

Умерло 9 +2

Выздоровело 266 +2

Болеют сейчас 636 +5

Летальность 0.99% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Смоленской области, включая Смоленск, находится 0.39%, 911 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 9 умерло, 266 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 636 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Смоленске и Смоленской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Смоленской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.09 раза в Смоленской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 10 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Смоленской области

Карта распространения коронавируса в Смоленской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Смоленской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Смоленской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 911 +9+1% 9 +2+29% 266 +2+1% ▲ 636+5 11 мая 2020 902 +164+22% 7 264 +10+4% ▲ 631+154 10 мая 2020 738 +70+10% 7 254 ▲ 477+70 9 мая 2020 668 +22+3% 7 +2+40% 254 +160+170% ▼ 407-140 8 мая 2020 646 +56+9% 5 94 +3+3% ▲ 547+53 7 мая 2020 590 +55+10% 5 91 ▲ 494+55 6 мая 2020 535 +1+0.19% 5 91 +4+5% ▼ 439-3 5 мая 2020 534 +14+3% 5 +1+25% 87 +6+7% ▲ 442+7 4 мая 2020 520 +12+2% 4 +1+33% 81 ▲ 435+11 3 мая 2020 508 +9+2% 3 81 +12+17% ▼ 424-3 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Смоленской области по дням