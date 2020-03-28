Последние новости коронавируса в Смоленской области на сегодня со статистикой
Заразилось 911+9
Умерло 9+2
Выздоровело 266+2
Болеют сейчас 636+5
Летальность 0.99%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Смоленской области, включая Смоленск, находится 0.39%, 911 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 9 умерло, 266 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 636 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Смоленске и Смоленской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Смоленской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Смоленской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Смоленской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Смоленской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
911+9+1%
9+2+29%
266+2+1%
▲636+5
11 мая 2020
902+164+22%
7
264+10+4%
▲631+154
10 мая 2020
738+70+10%
7
254
▲477+70
9 мая 2020
668+22+3%
7+2+40%
254+160+170%
▼407-140
8 мая 2020
646+56+9%
5
94+3+3%
▲547+53
7 мая 2020
590+55+10%
5
91
▲494+55
6 мая 2020
535+1+0.19%
5
91+4+5%
▼439-3
5 мая 2020
534+14+3%
5+1+25%
87+6+7%
▲442+7
4 мая 2020
520+12+2%
4+1+33%
81
▲435+11
3 мая 2020
508+9+2%
3
81+12+17%
▼424-3
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Смоленской области по дням
Смоленская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Смоленской области
В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Смоленской области. Отмечается, что в общей сложности было выявлено 120 заразившихся. Положительные результаты оказались у 22 сотрудников, 94 постояльцев и 4 волонтеров.
Бойцы ФСБ задержали сотрудницу Роспотребнадзора в Смоленской области за получение взятки из-за коронавируса. 450 тысяч рублей заплатил владелец магазина, который не стал закрывать свой магазин во время режима самоизоляции, введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В Вяземском доме престарелых в Смоленской области, в котором коронавирус диагностировали у 83 человек, умер пожилой постоялец. У него был диагностирован коронавирус. «Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно», — сообщили в оперштабе.
В Смоленской области еще у 49 человек из Вяземского дома престарелых диагностировали коронавирус. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте регионального Роспотребнадзора. По данным ведомства, в Вяземском районе зарегистрировано больше всего случаев заражения в регионе — 83 из 106.
В Смоленской области у 34 человек из Вяземского дома престарелых выявили заражение коронавирусом. Как уточнили в администрации региона, всего на повторное тестирование направили 86 анализов, 34 из них оказались положительными, остальные результаты пока неизвестны. 12 апреля город закрыли на выезд и въезд.
Дезинфекторы обработали дом престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области, где 86 человек предположительно заразились коронавирусом. Очевидцы сняли происходившее на видео. В интернате пока один подтвержденный случай инфицирования — у сотрудника, который вернулся из Вьетнама.
Российский город Вязьма в Смоленской области закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает RT со ссылкой на местную администрацию. Подобные меры приняли после того, как у 86 постояльцев городского дома-интерната заподозрили коронавирус.
В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем для выявления коронавируса, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. «У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России», — добавил он. Сейчас в стране есть девять отечественных тест-систем.
Экипаж подводного ракетоносца «Смоленск» был отправлен на карантин из-за подозрения в контакте с носителем коронавирусной инфекции. После второго отрицательного теста морякам разрешили увидеться с семьями
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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