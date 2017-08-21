В летнее время Сочи преображается и становится городом, который дарит яркие приключения. Мы подскажем как и где отдохнуть и что делать в Сочи, чтобы эмоции и воспоминания остались незабываемыми.

Чайки в порту Сочи

В летнее время город Сочи перевоплощается в настоящую курортную столицу России, а значит на каждом шагу вас поджидают яркие и веселые приключения. ХорошоТАМ подскажет, чем заняться на отдыхе в Сочи чтобы приятных воспоминаний хватило на долгое время.

1. Найди свой идеальный пляж

Благодаря большому количеству солнечных дней в году и влажному субтропическому климату, Сочи является отличным местом для пляжного отдыха. На территории Большого Сочи находится 131 пляж: 30 из которых общественные, а 101 принадлежит гостиницам и санаториям.

На всех муниципальных и гостиничных пляжах, для вашего комфортного отдыха предлагается все самое необходимое: прокат зонтов и шезлонгов, всевозможные водные развлечения (катание на банане, скутере, водных лыжах, прогулки на яхтах). В максимальной близости к пляжам расположены столовые, кафе, рестораны, где вы можете вкусно перекусить. А также медпункты, где в случае тепловых ударов или солнечных ожогов, вам окажут первую медицинскую помощь.

Самыми популярными общественными пляжами являются: Приморский (Центральный р-н), имени Мориса Тереза (Центральный р-н), Ривьера (Центральный р-н), Дагомыс, Дельфин (на въезде в Лазаревское), Чайка (Адлерский р-н), Огонёк (Адлерский р-н), Фламинго Лазаревский. Обязательно посетите пляжи в Имеретинском курорте, там они достаточно широкие и нет волнорезов, что делает их более привлекательными.

Для тех кто предпочитает более уединенный отдых, стоит посетить платные пляжи, такие как VIP-пляж Синее море (Центральный р-н, стоимость от 500 до 1000 ₽.), пляж санатория Октябрьский (р-н Мамайка, около 500 ₽) или самый необычный Rosa Beach, который находится не на море, а в горах (поселок Эсто-Садок, курорт Роза Хутор, около 500 ₽).

2. оседлай велосипед

Отдых на велосипедах в горах Сочи

Чтобы совместить приятное с полезным, мы рекомендуем вам взять в прокат велосипед. Дело это не такое затратное, зато у вас появится возможность осмотреть множество живописных мест и достопримечательностей Сочи, потратив на это значительно меньше времени.

Мы приготовили список проверенных мест, где вы можете отлично провести время катаясь на двухколесном друге.

Все представленные веломаршруты довольно простые, но очень интересные. Надеемся, что каждый найдет для себя что-нибудь привлекательное.

3. Посетите аквапарк

Аквапарк на Красной Поляне в Горки Город

Несмотря на наличие моря, в Сочи огромной популярностью пользуются и аквапарки. Взрослые покоряют горки и получают массу положительных эмоций, а дети с огромным восторгом плещутся в теплой водичке. Вне сомнения, аквапарк это отличное место для активного отдыха, так что готовьте купальные костюмы, вы отправляетесь на отдых в аквапарк, а в какой именно выберете из предложенных ниже вариантов.

Поход в аквапарк — это всегда забавное и приятное времяпровождение с друзьями или с семьёй.

4. совершите прыжок в пропасть

Любителям острых ощущений мы рекомендуем отправиться в Скайпарк. На сегодняшний день это лучший и пока единственный в России парк приключений на высоте. Каждый год Скайпарк посещает огромное количество туристов со всей нашей необъятной родины и не только.

В парке приключений у вас есть возможность совершить прыжок с высоты 207 метров, а так же с 69 метров. Если прыгать для вас слишком рискованно, то можно прокатиться на самом быстром троллее в мире или же подняться на высоту 170 метров на качелях СочиСвинг.

Но не переживайте, даже если вы не готовы к таким приключениям, прогулка по одну из самых длинных мостов в мире доставит вам массу впечатлений (подробная информация о Skypark).

5. поплавайте с дельфинами

Плавание с дельфинами, это надолго запоминающееся событие в любом возрасте. Представьте только, что вы можете не просто смотреть на выступление этих очаровательных артистов, но и поплавать, погладить, да и просто поближе узнать этих умнейших животных.

На территории Большого Сочи, можно найти несколько мест, где вам предоставляется возможность поплавать с дельфинами:

Конечно мероприятие, это не дешевое, но поверьте оно того стоит!

6. устройте прогулку на лошадях

7. исследуйте подводный мир

Дайвинг — это один из самых популярных видов активного отдыха на побережье. У вас есть отличная возможность познать морские глубины и прикоснуться к секретам Чёрного моря. Готовы окунуться в фантастический подводный мир? Тогда вперед...

Заняться дайвингом в Сочи, это отличное решение, самое главное, что тут нет потенциальных врагов у дайверов, а также за счёт того, что акватория курорта достаточно протяженная у вас есть возможность получить незабываемые ощущения от погружения и прикоснуться к уникальному подводному миру.