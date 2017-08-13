Олимпийский парк Сочи

Олимпийский парк Сочи — чем заняться, как добраться

После олимпийских зимних игр 2014, Сочи в наследство достался огромный парк 🌳, с огромной площадью, вокруг площади расположены олимпийские стадионы, где выступали участники олимпиады. Что посмотреть кроме поющих фонтанов и Формулы 1 и почему нужно обязательно брать велосипед — подробно с фото и картой
Содержание статьи
Олимпийский парк в Сочи
Олимпийский парк в Сочи

Олимпийский парк в настоящее время одно из самых посещаемых мест в Сочи. После Зимних Олимпийских игр 2014 года, сюда вереницами потянулись туристы, чтобы полюбоваться на спортивные сооружения, на которых не так давно проходили соревнования между лучшими спортсменами всего мира.

На территории Олимпийского парка во время зимних игр проводились соревнования по хоккею, кёрлингу, фигурному катанию, шорт-треку, а также потрясающая церемония открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр, которое состоялось на главном стадионе "Фишт". Недалеко от парка находится олимпийская деревня, где жили спортсмены, тренера и весь тренерский состав.

Большой ледовый дворец, дворец Айсберг и Олимпийский огонь
Большой ледовый дворец, дворец Айсберг и Олимпийский огонь

В центре парка, рядом со стадионом "Фишт" расположено старообрядческое кладбище.

На сегодняшний день, Олимпийский парк имеет достаточно развитую инфраструктуру множество кафе и ресторанов, круглогодично работающий каток, современный скейт-парк, батутный центр. Для вашего комфортного времяпровождения в парке имеются точки проката всевозможных транспортных средств, а именно велосипеды, сегвеи, гироскутеры, самокаты и многое другое.

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В вечернее время гости парка могут насладиться уникальным шоу поющих фонтанов, это очень зрелищное мероприятие на которое собирается огромное количество людей (иногда фонтан бывает закрыт на профилактику, поэтому перед посещением лучше зайти на сайт и уточнить график работы). Круглый год в Олимпийском парке проводятся различные шоу, концерты, спортивные состязания, уточнить расписание мероприятий можно на сайте парка, который будет указан в конце статьи.

Стоимость: вход в парк бесплатный

Часы работы: с 9:00 до 24:00

Веб-сайт: Олимпийский парк

Как добраться до Олимпийского парка

Добраться до парка можно спокойно на общественном транспорте. Если вы отправляетесь из Сочи, то вам подойдут следующие маршруты: №124с - отправляетесь от площади ж/д вокзала Сочи и доезжаете до ж/д вокзала Олимпийский парк (стоимость около 55 руб); автобус №125с отправляется от ТРЦ "Моремолл", через ж/д вокзал и следует до остановки Олимпийский парк (стоимость около 70 руб.) Также есть возможность добраться на автобусах №125п и 125, они следуют через ж/д вокзал, но выходить следует на остановке "Сельсовет" (если честно, это не самые удобные маршруты).

Из Адлера можете доехать на автобусе №57 от ж/д вокзала до конечной остановки Олимпийский парк (стоимость 19 руб.) Можно также сесть на маршрутку №124с, которая следует из Сочи, через ж/д вокзал Адлер и доехать до остановки Олимпийский парка.

Добраться до Олимпийского парка можно на поезде Ласточка, которая следует из Туапсе до Имеретинского курорта (Олимпийский парк).

Координаты: 43.404602, 39.955447
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