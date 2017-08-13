Многие уже слышали о банджи СкайПарке с навесным мостом над ущельем р. Мзымта, но не каждый решается совершить прыжок, особенно по билету BUNGY 207, где максимальная высота 207 метров, именно столько придется лететь прямиком в реку, пока "резинка" вас не подхватит. А пока давайте расскажем вам о ценах на прогулку по мосту, прыжки с тарзанки, на качели, а так же покажем лучшие фото и видео-отзывы

Подготовка к прыжку на 207 метров в Скайпарке

Описание Скай Парка

Вид на мост СкайПарка над ущельем

Красиво летят...

В 2014 году помимо Зимних Олимпийских игр, произошло еще очень важное событие, как для Сочи, так и для всей страны в целом, в России открылся единственный парк развлечений на высоте - SkyPark (Скайпарк). Находится он недалеко от Адлера по дороге на Красную Поляну, над рекой Мзымта в Ахштырском ущелье на высоте 207 метров. Похожие проекты есть в Сингапуре, Австралии, Китае, Германии и Франции, идейным вдохновителем и основателем которых является знаменитый новозеладский экстремал и путешественник - Эй Джей Хаккет.

По этому мосту Скай Парка можно прогуляться

Главной достопримечательностью Скайпарка, несомненно считается один из самых длинных пешеходных мостов в мире Скайбридж (439 м.). Совсем недавно он занимал первое место среди пешеходных мостов всего мира, но на 2017 год занимает почетное третье, после Германии (450 м) и Швейцарии (494 м). Выполнен мост по всем нормам строительства и абсолютно безопасен для вашего отдыха. Прогулка по мосту это поистине незабываемое впечатление, с высоты открывается захватывающий вид на красоты черноморского побережья и заснеженные Кавказские горы.

Экстремальные аттракционы Скайпарка

Прыжок на 207 м. в костюме пчелы

BUNDGY 69 – прыжок с 69 метровой высоты, отлично подойдет как для новичков, так и для профи. Цена 6000 руб. если прийти до 11:30 ;

– прыжок с 69 метровой высоты, отлично подойдет как для новичков, так и для профи. ; BUNDGY 207 – прыжок с высоты 207 метров, не каждый решится, но если вы гонитесь за адреналином, то вам точно сюда. Цена 15 000 руб. (в цену входят куча других услуг + майка) или 13 200 руб . если успеете до 11:30, тогда еще и вход бесплатный будет ; ;

– прыжок с высоты 207 метров, не каждый решится, но если вы гонитесь за адреналином, то вам точно сюда. . если успеете до 11:30, тогда еще и вход бесплатный будет ; SOCHISWING – это будут самые высокие качели в вашей жизни, высота плеча качелей 107 метров, вы с визгом пролетите с одной стороны ущелья до другой. Совершить полет можно как в паре, так и по одному. Цена 6800 руб. если прийти до 11:30 ;

– это будут самые высокие качели в вашей жизни, высота плеча качелей 107 метров, вы с визгом пролетите с одной стороны ущелья до другой. Совершить полет можно как в паре, так и по одному. ; MEGATROLL – не пропустите возможность полетать на троллее, который развивает скорость до 120 км/ч., полученных положительных эмоций вам точно хватит на долгое время. На троллее одновременно могут прокатится два и даже три человека.

Входной билет оплачивается отдельно от аттракционов или в пакете с другими услугами в том числе прыжками, купить их и посмотреть цены на билеты можно на официальном сайте: https://www.skypark.pro/activity



Цены для входа на мост начинаются с 1500 руб. для взрослых и детский с 800 руб.

Есть ограничения по весу и возрасту!

Официальная видео-презентация Skypark AJ Hackett Sochi

А что еще есть в Скайпарке

Веревочный парк Маугли, SkyPark

Если вы не любитель всяких экстремальных мероприятий, тогда отправляйтесь в веревочный парк "Маугли", он предполагает различные маршруты проложенные между деревьями и совершенно безопасен. Это отличное развлечение для всей семьи.

Цена для взрослого, всего 500 руб.

Для тех же, кто давно хотел попробовать себя в роли скалолаза, на территории Скайпарка у вас есть такая возможность, просто отправляйтесь на аттракцион "Viva Ferrata", поверьте вы справитесь.

Девушки тоже прыгают, порой по смелее многих

SkyPark AJ Hackett – это не только место для экстремальных развлечений, тут находится концертная площадка на которой проходят различные музыкальные фестивали и выступления групп, а также ресторан расположенный на краю ущелья.

Цены Скайпарка в Сочи

Skybridge – включает в себя вход на территорию парка (один проход), вы можете наблюдать за всеми активностями парка, неограниченное количество проходов по мосту Скайбридж, доступ на площадку в центре моста, парковка;

– включает в себя вход на территорию парка (один проход), вы можете наблюдать за всеми активностями парка, неограниченное количество проходов по мосту Скайбридж, доступ на площадку в центре моста, парковка; Прыжок с BUNGY 207 –15 000 руб. (также вы получается сертификат о совершении прыжка и эксклюзивную футболку) Входной билет не включен в стоимость прыжка, оплачиваете отдельно. Но как мы и писали выше, можно прийти до 11:30 и тогда стоить будет всего 13 200 руб. вместе со входом;

–15 000 руб. (также вы получается сертификат о совершении прыжка и эксклюзивную футболку) Входной билет не включен в стоимость прыжка, оплачиваете отдельно. Но как мы и писали выше, можно прийти до 11:30 и тогда стоить будет всего 13 200 руб. вместе со входом; Прыжок с BUNGY 69 – 6000 руб. (получаете сертификат о прыжке, эксклюзивную футболку);

– 6000 руб. (получаете сертификат о прыжке, эксклюзивную футболку); А ттракцион Ziplain – 1500 руб.

– 1500 руб. Megatrool – 2500 руб.

– 2500 руб. Sochiswing – 7000 руб., если совершаете полет один; в тандеме -12000 руб. (т.е по 6000 руб каждый) В придачу получаете сертификат о совершении полета и эксклюзивную футболку;

– 7000 руб., если совершаете полет один; в тандеме -12000 руб. (т.е по 6000 руб каждый) В придачу получаете сертификат о совершении полета и эксклюзивную футболку; Веревочный парк " Маугли" – 500 руб. (включено посещение на все уровни веревочного парка, необходимое снаряжение);

– 500 руб. (включено посещение на все уровни веревочного парка, необходимое снаряжение); Виа Феррата – 1500 руб. включает работу гида, прокат снаряжения.

* Есть ограничения по возрасту и весу уточняйте заранее. В большинстве случаев, в стоимость не включен входной билет, его нужно оплачивать отдельно.

Что еще за SkySwing

Есть вариант разнообразных Combos пакетов, стоимость уточняйте на сайте: https://www.skypark.pro/activity

Льготные билеты на посещение Скайпарка: дети до 5 лет и люди старше 75 лет - бесплатно; дети от 6 до 12 лет и люди от 65 лет - 600 руб. (стоимость билетов может меняться, лучше заранее узнавайте на сайте или по телефону указанному в конце статьи).

Часы работы: летом с 10:00 до 18:30 (время может меняться в зависимости от сезона, лучше уточняйте на сайте парка)

Телефон: 8 800 100 4 207

Официальный сайт: Скайпарк

Экскурсия по мосту SkyPark в Сочи

Как добраться до Скайпарка

Скайпарк расположен между Адлером и Красной Поляной, если быть точными то между селом Казачий Брод и Галицино, рядом с форелевым хозяйством.

Если вы собрались доехать на своем автомобиле, то путь будет следующим: проезжаете аэропорт, село Молдовку, за "Амшенским двором" сворачиваете на Каменку и далее продолжаете путь по указателям до Скайпарка.

Вид на мост

Следующий вариант, это доехать на автобусе

Трансфер из Сочи , в 10:00 и 15:30, от санатория "Заполярье", обратное отправление в 14:00 и 19:00;

, в 10:00 и 15:30, от санатория "Заполярье", обратное отправление в 14:00 и 19:00; Трансфер из Адлера , в 10:30 и 14:30, от остановки "Взлетная", обратное отправление в 13:30 и 17:30;

, в 10:30 и 14:30, от остановки "Взлетная", обратное отправление в 13:30 и 17:30; Трансфер из Олимпийского парка , в 10:30 и 14:00, от гостиницу "Русский дом", обратное отправление в 14:00 и 17:00;

, в 10:30 и 14:00, от гостиницу "Русский дом", обратное отправление в 14:00 и 17:00; Трансфер из Красной Поляны, ежедневно в 13:00 от супермаркета "Перекресток" на Роза Хутор, обратное отправление в 16:30.

Стоимость от 200 до 400 руб. в обе стороны

* Обязательно бронирование по телефону 8 800 100 4 207 доб. 6 или уточняйте информацию на ресепшене отелей.

Есть еще вариант отправится до Скайпарка, на общественном транспорте. Например, на маршрутке №131 которая проезжает мимо ТЦ "Новый Век", через центр Адлера и ж/д вокзал Адлера. Выйти необходимо на остановке "Амшенский двор"(остановка по требованию). Но ходит она достаточно редко и летом часто забивается много народу. Есть еще один автобус №105, который следует из Сочи от ж/д вокзала, через Адлер, на нем вы можете доехать до остановки "Форелевое хозяйство" и от туда заказать бесплатный трансфер из Скайпарка по телефону: 8 800 100 4 207

г.Сочи, с. Казачий Брод, ул. Краснофлотская