Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Мы пройдём любимым маршрутом местных через весь центр города.
Увидим дореволюционные особняки и стеклянные высотки, крепостные стены и скверы, дольмены и необычные памятники. Обещаю, что это будет не скучная лекция с сухими справками и датами.
А дружеская прогулка, где мы вместе попробуем разобраться, в чём феномен Сочи и что ждёт его в будущем.
Увидим дореволюционные особняки и стеклянные высотки, крепостные стены и скверы, дольмены и необычные памятники. Обещаю, что это будет не скучная лекция с сухими справками и датами.
А дружеская прогулка, где мы вместе попробуем разобраться, в чём феномен Сочи и что ждёт его в будущем.
Ближайшие даты:
12
фев
фев
13
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 350 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Заглянете в «секретные» сады и скверы, которые так любят коренные сочинцы
- Прикоснётесь к крепостным стенам Навагинского форта
- Загадаете желание на нулевом километре, где началась история современного Сочи
- Найдёте среди плотной городской застройки таинственные дольмены и ацангуары
- Отыщете памятник Коню в пальто
- Посидите на чемодане того самого Семён Семёныча из «Бриллиантовой руки»
- Если повезёт, найдёте Золотое руно из легенды о Ясоне и Аргонавтах.
Я расскажу:
- Как бывшие малярийные болота и места ссылки превратились в любимый «дачный посёлок» русского дворянства
- Куда делся песок с местных пляжей
- Почему молодая страна Советов выбрала именно эту территорию для строительства «коммунистического рая»
- Как город пережил войну, перестройку и Олимпиаду
- Почему «Сочи — это не Кубань»
А ещё вы узнаете, ради чего сюда стоит переехать на ПМЖ и кому этот город точно не подойдёт. Кто такие бздыхи, чем они отличаются от понаехов и почему так важно правильно ставить ударения в названии местных улиц.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 20 туристов
Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими. Я познакомлю вас с невероятной красотой сочинской природы. Вместе мы отправимся в горы выше облаков, пройдём по сказочным ущельям и каньонам, под водопадами и через бурные реки. Приглашаю вас не на экскурсию, а в настоящее приключение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никита
10 фев 2024
Отличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересных локаций, нет такого, что идете молча долго от одной точки до другой, это отлично. Хороший баланс и исторической справки, и местного быта / «фольклора». Это не первая моя обзорная экскурсия по центру Сочи, но я смог открыть для себя новые места или увидеть то, что проходил с нового ракурса. Общаться было легко и просто, отличная дружеская прогулка с гидом 👍 Рекомендую в качестве обзорной экскурсии для тех, кто впервые в Сочи или хочет немного узнать о городе.
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