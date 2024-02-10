7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Индивидуальная экскурсия в Сочи

Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании

5
1 отзыв
Мы пройдём любимым маршрутом местных через весь центр города.

Увидим дореволюционные особняки и стеклянные высотки, крепостные стены и скверы, дольмены и необычные памятники. Обещаю, что это будет не скучная лекция с сухими справками и датами.

А дружеская прогулка, где мы вместе попробуем разобраться, в чём феномен Сочи и что ждёт его в будущем.
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Ближайшие даты:
12
фев
13
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 350 ₽
Дети до 12 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Заглянете в «секретные» сады и скверы, которые так любят коренные сочинцы
  • Прикоснётесь к крепостным стенам Навагинского форта
  • Загадаете желание на нулевом километре, где началась история современного Сочи
  • Найдёте среди плотной городской застройки таинственные дольмены и ацангуары
  • Отыщете памятник Коню в пальто
  • Посидите на чемодане того самого Семён Семёныча из «Бриллиантовой руки»
  • Если повезёт, найдёте Золотое руно из легенды о Ясоне и Аргонавтах.

Я расскажу:

  • Как бывшие малярийные болота и места ссылки превратились в любимый «дачный посёлок» русского дворянства
  • Куда делся песок с местных пляжей
  • Почему молодая страна Советов выбрала именно эту территорию для строительства «коммунистического рая»
  • Как город пережил войну, перестройку и Олимпиаду
  • Почему «Сочи — это не Кубань»

А ещё вы узнаете, ради чего сюда стоит переехать на ПМЖ и кому этот город точно не подойдёт. Кто такие бздыхи, чем они отличаются от понаехов и почему так важно правильно ставить ударения в названии местных улиц.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Никита
10 фев 2024
Отличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересных локаций, нет такого, что идете молча долго от одной точки до другой, это отлично. Хороший баланс и исторической справки, и местного быта / «фольклора». Это не первая моя обзорная экскурсия по центру Сочи, но я смог открыть для себя новые места или увидеть то, что проходил с нового ракурса. Общаться было легко и просто, отличная дружеская прогулка с гидом 👍 Рекомендую в качестве обзорной экскурсии для тех, кто впервые в Сочи или хочет немного узнать о городе.
Отличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересныхОтличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересных

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНочныеЛетниеДольменыУлицы и переулкиЗимний ТеатрПопулярные местаДля студентовПочувствовать себя местным

Похожие туры из Сочи

Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
111 отзывов
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историческое наследие Сочи: от первой пальмы до современного искусства в мини-группе
у железнодорожного вокзала Сочи
Сегодня
13 фев
15 фев
16 фев
650 за человека
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
126 отзывов
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
в Морском порту Сочи
13 фев
14 фев
17 фев
18 фев
5 100 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия по центру Сочи
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
Квест
2 часа
43 отзыва
Интерактивная квест-экскурсия Сочи
Исследуйте Сочи в формате квеста: разгадайте загадки, узнайте истории и заберите свой приз
на улице Театральной
Завтра
13 фев
14 фев
15 фев
5 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM