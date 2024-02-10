Отличный обзорный маршрут по центру, примерно 8 тыс. шагов и 3 часа, маршрут круговой. Много интересных локаций, нет такого, что идете молча долго от одной точки до другой, это отлично. Хороший баланс и исторической справки, и местного быта / «фольклора». Это не первая моя обзорная экскурсия по центру Сочи, но я смог открыть для себя новые места или увидеть то, что проходил с нового ракурса. Общаться было легко и просто, отличная дружеская прогулка с гидом 👍 Рекомендую в качестве обзорной экскурсии для тех, кто впервые в Сочи или хочет немного узнать о городе.