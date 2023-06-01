В уютной группе до 9 человек вы отправитесь в небольшое путешествие по улицам и аллеям в самом сердце Сочи. Изучая старинные и современные памятники, мы посмотрим на город в динамике: обратимся к самым истокам и проследим его путь до наших дней. В нашей программе: остатки важного форта, «краеведческий календарь», история первой пальмы, любопытные факты о Морском вокзале, арт-объекты разных лет и многое другое!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начало начал

Мы пройдём по главной пешеходной улице — Навагинской и поговорим о том, как зарождался и развивался наш город. На территории бывшего форта «Александрия» побываем у символичной точки отсчёта — Нулевого километра, где можно в буквальном смысле прикоснутся к истокам Сочи. Исследуем остатки крепостной стены цитадели, с которой начинался город, и рассмотрим лестницу, ставшую настоящим краеведческим календарем. А на Платановой аллее вы наглядно познакомитесь с принципами озеленения всего курорта и узнаете историю первой пальмы.

Прогулка по волнам эпох

Вы проследите, как из всесоюзной здравницы город превратился в олимпийский мегаполис. Я расскажу, почему на Морском вокзале сейчас нельзя отдохнуть в зале ожидания и купить билет на паром. Кроме того, мы рассмотрим и сравним паблик-арт советского времени, созданный Церетели, и современные граффити.

Квест «Город под подошвой»

На протяжении всей экскурсии мы будем находить прямо под ногами нестандартные отсылки то в прошлое, то в будущее.

Места на маршруте: здание железнодорожного вокзала, Навагинская улица, Курортный проспект, Морской вокзал, Нулевой километр Сочи, храм Архангела Михаила, памятник Высоцкому, Приморский парк.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная (проходит по ровной местности) и не предполагает дополнительных расходов.