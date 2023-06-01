Прогуляться по центру города, увидеть его знаковые места, окинуть взглядом прошлое и сравнить эпохи
Изучая старинные и современные памятники, мы посмотрим на город в динамике: обратимся к самым истокам и проследим его путь до наших дней.
В нашей программе: остатки важного форта, «краеведческий календарь», история первой пальмы, любопытные факты о Морском вокзале, арт-объекты разных лет и многое другое!
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Описание
Что вас ожидает
Начало начал
Мы пройдём по главной пешеходной улице — Навагинской и поговорим о том, как зарождался и развивался наш город. На территории бывшего форта «Александрия» побываем у символичной точки отсчёта — Нулевого километра, где можно в буквальном смысле прикоснутся к истокам Сочи. Исследуем остатки крепостной стены цитадели, с которой начинался город, и рассмотрим лестницу, ставшую настоящим краеведческим календарем. А на Платановой аллее вы наглядно познакомитесь с принципами озеленения всего курорта и узнаете историю первой пальмы.
Прогулка по волнам эпох
Вы проследите, как из всесоюзной здравницы город превратился в олимпийский мегаполис. Я расскажу, почему на Морском вокзале сейчас нельзя отдохнуть в зале ожидания и купить билет на паром. Кроме того, мы рассмотрим и сравним паблик-арт советского времени, созданный Церетели, и современные граффити.
Квест «Город под подошвой»
На протяжении всей экскурсии мы будем находить прямо под ногами нестандартные отсылки то в прошлое, то в будущее.
Места на маршруте: здание железнодорожного вокзала, Навагинская улица, Курортный проспект, Морской вокзал, Нулевой километр Сочи, храм Архангела Михаила, памятник Высоцкому, Приморский парк.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная (проходит по ровной местности) и не предполагает дополнительных расходов.
во вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у железнодорожного вокзала Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.