1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы прогуляетесь по Историческому бульвару, заглянете в старейшую кофейню города и пройдете по улице с видом на древний храм Архангела Михаила»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
«В завершение пройдете по пешеходной улице к вокзалу и понаблюдаете за жизнью современного города»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
«Чтобы по-настоящему ощутить себя в сказочном мире Фаролеро, вы отправитесь гулять по улицам города в плащах-мантиях и шумоподавляющих наушниках»
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
«Далее мы остановимся в сквере с пышной растительностью и на красивой пешеходной улице Навагинская»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Прогуляемся по главной пешеходной улице — Навагинской, и обсудим, как зарождался и развивался город»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города🔹 Пешеходная улица Навагинская — сочинский Арбат»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
«Гуляя по уютной пешеходной улице Навагинская, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века»
9 июня в 08:00
12 июня в 14:00
4 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«Узнаете, на какой улице создавалось всемирно известное произведение «Как закалялась сталь»»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«Эта экскурсия поможет вам за 1 день сложить свой образ курортного Сочи — с его виллами и пансионатами, набережными и цветущими улицами»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
«Открыть интересные локации и красочные муралы на прогулке по улицам города от Центрального района до скверов и секретных закоулков»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Пройдете по старейшей улице Сочи и отыщете форт с сохранившейся частью крепостной стены первого русского укрепления»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«Секретные локации, необычные скульптуры, экзотические растения и оживленные улицы — наш квест приведет вас к интереснейшим местам многонационального Сочи»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Проезжая по улицам города, вы увидите известные санатории: им»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
«Гуляя по популярной пешеходной улице Навагинская с пальмами и цветами, понаблюдаете за местной жизнью»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
«Гуляя по улице Навагинской — местному Арбату — вы понаблюдаете за бытом местных жителей и загадаете желание возле «уха»»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
«В ходе экскурсии вам предстоит посетить основные достопримечательности, которые расположены вдоль главной улицы Центрального Сочи»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Начало: На площади Искусств
«Кто такие бздыхи, чем они отличаются от понаехов и почему так важно правильно ставить ударения в названии местных улиц»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: на улице Театральная
«На улице Навагинская вы полюбуетесь пальмами и загадаете желание у волшебной скульптуры «Ухо»»
23 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Начало: возле Зимнего театра
«Через Курортный проспект выйдем к пешеходной улице, где вас покорят парящие лампочки и мерцающие пальмы»
1 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«Об экскурсии Каждый город России может похвастать своим «Арбатом» — главной пешеходной улицей города, но такую как улица Навагинская, вы не встретите нигде»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра3 июня 2024Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать.
- ЛЛилия30 мая 2024Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
- ВВиктория27 мая 2024Очень хорошая экскурсия! Роман завозил на такие локации, которые самостоятельно вряд ли посетишь. Увидели вечерний Сочи с разных ракурсов. Во время экскурсии Роман рассказал много интересных фактов об истории города, строительстве олимпийских объектов и современной застройке.
- ААлевтина26 мая 2024Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсия достаточно продолжительная, но время пролетело незаметно. Максим - прекрасный рассказчик, поэтому новая информация легко усваивается.
- ММарина25 мая 2024Получилась отличная прогулка, Евгения подстраивается под группу, темп ходьбы, рассказ. Время подобранно идеально, когда можно увидеть Сочи и при дневном свете и зацепить закат, потом увидеть ночной Сочи. Рекомендую)
- ККристина22 мая 2024Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
- ООльга21 мая 2024Людмила Алексеевна - очень знающий экскурсовод. Рекомендуем.
- ННадежда19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия с интересным гидом, который в очень живой и увлекательной манере ведет свое повествование. Мы прогулялись по
- ИИлья17 мая 2024Супер, очень насыщенно и интересно!
- ДДмитрий16 мая 2024Очень рад, что выбрал именно этого гида. Юля - это лучший гид для москвичей - она рассказывает быстро (чтобы резко
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сочи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод