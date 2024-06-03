🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 285 отзывов Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории Начало: От отеля, где остановились туристы «Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи» от 4 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 53 отзыва Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов Начало: У железнодорожного вокзала «Вы прогуляетесь по Историческому бульвару, заглянете в старейшую кофейню города и пройдете по улице с видом на древний храм Архангела Михаила» 5 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас Начало: У Зимнего театра «В завершение пройдете по пешеходной улице к вокзалу и понаблюдаете за жизнью современного города» 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 47 отзывов Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса Начало: На ул. Театральная «Чтобы по-настоящему ощутить себя в сказочном мире Фаролеро, вы отправитесь гулять по улицам города в плащах-мантиях и шумоподавляющих наушниках» 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 104 отзыва Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места Начало: У ж/д вокзала Сочи «В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами» 7 689 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 15 отзывов Фотосессия в центре Сочи: история и красота Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы Начало: У Морского вокзала «Далее мы остановимся в сквере с пышной растительностью и на красивой пешеходной улице Навагинская» 5500 4 675 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Сочи: знакомство с городом Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта Начало: У ж/д вокзала Сочи «Прогуляемся по главной пешеходной улице — Навагинской, и обсудим, как зарождался и развивался город» 3610 3 249 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 7 отзывов Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей Начало: На площади ж/д вокзала Сочи «🔹 Железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города🔹 Пешеходная улица Навагинская — сочинский Арбат» Расписание: в понедельник и четверг в 09:15 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи «Гуляя по уютной пешеходной улице Навагинская, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века» 4 650 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 18 отзывов Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали Начало: В центре Сочи «Узнаете, на какой улице создавалось всемирно известное произведение «Как закалялась сталь»» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Знакомство с Сочи и парком Дендрарий Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте «Эта экскурсия поможет вам за 1 день сложить свой образ курортного Сочи — с его виллами и пансионатами, набережными и цветущими улицами» 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 10 отзывов Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи «Открыть интересные локации и красочные муралы на прогулке по улицам города от Центрального района до скверов и секретных закоулков» 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв О Сочи с любовью Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи «Пройдете по старейшей улице Сочи и отыщете форт с сохранившейся частью крепостной стены первого русского укрепления» 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 4 отзыва Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города Начало: У музея Спортивной славы Сочи «Секретные локации, необычные скульптуры, экзотические растения и оживленные улицы — наш квест приведет вас к интереснейшим местам многонационального Сочи» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто) Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости... «Проезжая по улицам города, вы увидите известные санатории: им» 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города «Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину» 8 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами Начало: Из отеля «Гуляя по популярной пешеходной улице Навагинская с пальмами и цветами, понаблюдаете за местной жизнью» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов» Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города Начало: у памятника Ленину на площади Искусств «Гуляя по улице Навагинской — местному Арбату — вы понаблюдаете за бытом местных жителей и загадаете желание возле «уха»» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 3 отзыва Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а «В ходе экскурсии вам предстоит посетить основные достопримечательности, которые расположены вдоль главной улицы Центрального Сочи» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов 7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании Начало: На площади Искусств «Кто такие бздыхи, чем они отличаются от понаехов и почему так важно правильно ставить ударения в названии местных улиц» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Солнечный Сочи Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории Начало: на улице Театральная «На улице Навагинская вы полюбуетесь пальмами и загадаете желание у волшебной скульптуры «Ухо»» от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны Начало: возле Зимнего театра «Через Курортный проспект выйдем к пешеходной улице, где вас покорят парящие лампочки и мерцающие пальмы» 1 500 ₽ за человека