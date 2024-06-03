Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Сочи

Найдено 23 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Сочи, цены от 690 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
285 отзывов
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы прогуляетесь по Историческому бульвару, заглянете в старейшую кофейню города и пройдете по улице с видом на древний храм Архангела Михаила»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
«В завершение пройдете по пешеходной улице к вокзалу и понаблюдаете за жизнью современного города»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800 за человека
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
«Чтобы по-настоящему ощутить себя в сказочном мире Фаролеро, вы отправитесь гулять по улицам города в плащах-мантиях и шумоподавляющих наушниках»
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
«Далее мы остановимся в сквере с пышной растительностью и на красивой пешеходной улице Навагинская»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675 за всё до 4 чел.
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Прогуляемся по главной пешеходной улице — Навагинской, и обсудим, как зарождался и развивался город»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249 за всё до 8 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города🔹 Пешеходная улица Навагинская — сочинский Арбат»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
«Гуляя по уютной пешеходной улице Навагинская, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века»
9 июня в 08:00
12 июня в 14:00
4 650 за всё до 4 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«Узнаете, на какой улице создавалось всемирно известное произведение «Как закалялась сталь»»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«Эта экскурсия поможет вам за 1 день сложить свой образ курортного Сочи — с его виллами и пансионатами, набережными и цветущими улицами»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
«Открыть интересные локации и красочные муралы на прогулке по улицам города от Центрального района до скверов и секретных закоулков»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690 за человека
О Сочи с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Пройдете по старейшей улице Сочи и отыщете форт с сохранившейся частью крепостной стены первого русского укрепления»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«Секретные локации, необычные скульптуры, экзотические растения и оживленные улицы — наш квест приведет вас к интереснейшим местам многонационального Сочи»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Проезжая по улицам города, вы увидите известные санатории: им»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Мы промчимся по динамичным центральным улицам, покорим федеральные трассы, проедем по тоннелям и, разумеется, живописному горному серпантину»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за человека
Знакомьтесь, Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
«Гуляя по популярной пешеходной улице Навагинская с пальмами и цветами, понаблюдаете за местной жизнью»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
«Гуляя по улице Навагинской — местному Арбату — вы понаблюдаете за бытом местных жителей и загадаете желание возле «уха»»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
«В ходе экскурсии вам предстоит посетить основные достопримечательности, которые расположены вдоль главной улицы Центрального Сочи»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Начало: На площади Искусств
«Кто такие бздыхи, чем они отличаются от понаехов и почему так важно правильно ставить ударения в названии местных улиц»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Солнечный Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: на улице Театральная
«На улице Навагинская вы полюбуетесь пальмами и загадаете желание у волшебной скульптуры «Ухо»»
23 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Начало: возле Зимнего театра
«Через Курортный проспект выйдем к пешеходной улице, где вас покорят парящие лампочки и мерцающие пальмы»
1 500 за человека
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«Об экскурсии Каждый город России может похвастать своим «Арбатом» — главной пешеходной улицей города, но такую как улица Навагинская, вы не встретите нигде»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Вечерний Сочи
    Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать.
    Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпатьВсе прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать
  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Вечерний Сочи
    Очень хорошая экскурсия! Роман завозил на такие локации, которые самостоятельно вряд ли посетишь. Увидели вечерний Сочи с разных ракурсов. Во время экскурсии Роман рассказал много интересных фактов об истории города, строительстве олимпийских объектов и современной застройке.
  • А
    Алевтина
    26 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсия достаточно продолжительная, но время пролетело незаметно. Максим - прекрасный рассказчик, поэтому новая информация легко усваивается.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Получилась отличная прогулка, Евгения подстраивается под группу, темп ходьбы, рассказ. Время подобранно идеально, когда можно увидеть Сочи и при дневном свете и зацепить закат, потом увидеть ночной Сочи. Рекомендую)
  • К
    Кристина
    22 мая 2024
    Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
    Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
    Людмила Алексеевна - очень знающий экскурсовод. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Это была прекрасная экскурсия с интересным гидом, который в очень живой и увлекательной манере ведет свое повествование. Мы прогулялись по
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    прекрасным местам, узнали много нового про историю Сочи. И огромное спасибо за рекомендацию интересных и вкусных мест Сочи. Хинкали с мидиями и горгонзолой восхитительны!

  • И
    Илья
    17 мая 2024
    7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
    Супер, очень насыщенно и интересно!
  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2024
    Сочи: знакомство с городом
    Очень рад, что выбрал именно этого гида. Юля - это лучший гид для москвичей - она рассказывает быстро (чтобы резко
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    темп жизни не менять), четко, ёмко, интересно, по делу. О политических моментах не умалчивает, при этом выражается нейтрально, не пытается навязать свою точку зрения. Все основные достопримечательности Сочи увидели, много интересной информации получили. Мы остались очень довольны экскурсией, два часа пролетели как двадцать минут.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Улицы и переулки»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 23 экскурсии от 690 до 17 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 868 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сочи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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