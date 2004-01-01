Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Нескучное путешествие по Абхазии В наш маршрут войдут самые знаковые локации республики. Вы увидите:
горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров. Я объясню, как появился водоём и какое отражение это событие нашло в местном фольклоре.
Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей 📖 и атмосферой.
Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка. Здесь я расскажу предание об абхазском старце и людской алчности.
Юпшарский каньон, или, как его называют, «каменный мешок». У путешественников захватывает дух от опасности этого места. Вы узнаете о происхождении названия каньона и сами оцените его монументальность.
средневековую Бзыбскую крепость, разберётесь в её функциях и римской системе оповещения и полюбуетесь живописностью реки Бзыбь, сохранившей первозданный вид.
пасеку «Медовый двор» и сможете оценить вкус абхазского горного мёда.
популярный курорт Пицунда, который стоит на месте античного города. Мы прогуляемся вдоль Пицундского мыса с роскошными пляжами.
храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества. Вы услышите о судьбе святого апостола и постройки, названной в его честь.
Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире. Мы пройдёмся по залам, которые доступны для путешественников, и поговорим о происхождении природного чуда.
Старую Гагру и дворец принца Ольденбургского. Вас ждёт знакомство с историей знаменитого курорта и его великородного основателя, прогулка 👣 по жилищу принца и приморскому парку.
Наш большой тур по Абхазии поможет вам лучше понять эту маленькую и прекрасную республику и прикоснуться к судьбам её жителей.
Организационные детали
Для пересечения границы необходимы оригиналы паспортов и свидетельства о рождении для детей
Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в Рицинский национальный парк 🌳 (взрослый — 350 рублей, детский (8-12 лет) — 100 рублей, дети до 8 лет — бесплатно) и в Новоафонскую пещеру (взрослый — 500 рублей, дети до 8 лет — бесплатно)
С 16 октября Новоафонская пещера работает по средам, четвергам, субботам и воскресеньям
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 37 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004-го года я работаю экскурсоводом по Абхазии. О своей стране знаю много и очень люблю делиться своими знаниями с гостями прекрасной Абхазии. Экскурсии — это не просто моя работа... Экскурсии — это то, чем я по-настоящему люблю заниматься, и эту любовь к путешествиям я всегда стремлюсь передать своим экскурсантам. Я стараюсь не только показать гостям красоты нашей республики, но и как можно больше рассказать о моей прекрасной маленькой Абхазии!