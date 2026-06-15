Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Индивидуальная поездка из Сочи «Такая разная Абхазия»

От природных красот до монастырей и дворцов: увидеть самое главное
Крепости и курорты, озёра и каньоны, пещеры и храмы — Абхазия удивительно многогранна. За один день вы познакомитесь с ней с разных сторон.

Оцените красоту озера Рицы и полюбуетесь средневековым храмом Симона Кананита, прогуляетесь по залам Новоафонской пещеры, попробуете абхазский мед, побываете у Бзыбьской крепости и проникнетесь духом этих мест.
5
259 отзывов
Индивидуальная поездка из Сочи «Такая разная Абхазия»
Индивидуальная поездка из Сочи «Такая разная Абхазия»
Индивидуальная поездка из Сочи «Такая разная Абхазия»

Описание экскурсии

Нескучное путешествие по Абхазии

В наш маршрут войдут самые знаковые локации республики. Вы увидите:

  • Горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров
  • Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей и атмосферой
  • Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка
  • Юпшарский каньон, или, как его называют, «каменный мешок» — дух захватывает от опасности этого места
  • Живописную реку Бзыбь, сохранившую первозданный вид
  • Пасеку «Медовый двор» — здесь вы сможете оценить вкус абхазского горного мёда
  • Храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества.
  • Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире
  • Старую Гагру — вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и прогулка по приморскому парку

Наша большая поездка по Абхазии поможет вам лучше понять эту маленькую и прекрасную республику и прикоснуться к судьбам её жителей.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
  • Поездка проводится для путешественников старше 4 лет
  • В Новоафонском монастыре понедельник — выходной
  • Новоафонская пещера с 9 июня по 30 сентября 2026 г. открыта для посещения ежедневно
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Обязательная доплата:

— Въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно

  • По желанию — в Новоафонскую пещеру (взрослый — 1000 ₽, дети до 8 лет — бесплатно)
  • У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с чел.
  • По желанию возможно посетить города Пицунда (2000 ₽ за группу) и Сухум (4000 ₽ за группу)
  • Обзорная экскурсия с посещением смотровых площадок в окрестностях озера Рица, а также дачи Сталина на озере — 2000 ₽ за группу + входные билеты — 350 ₽ за чел. (неактуально в зимний период)
  • Посещение дачи Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ за группу + входные билеты — 350 ₽ за чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 6171 туриста
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,
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с удовольствием открываю для своих путешественников самые красивые уголки Абхазии. Путешествия для меня — не просто работа, а настоящая страсть, и я всегда стремлюсь поделиться этой любовью с теми, кто присоединился к моим поездкам. Вместе с моей небольшой командой мы стараемся не только показать красоты нашей республики, но и погрузить гостей в её атмосферу и помочь проникнуться её культурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 259 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Хотим поделиться впечатлением о великолепном дне, который был полностью посвящен знакомству с Абхазией. На 28 мая 2026 года нами была запланирована экскурсия «Такая разная Абхазия». Гидом был Астамур. Великолепный человек,
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потрясающий рассказчик, знаток своего дела, очень эрудированный и душевный человек, любящий свое дело и Абхазию. Целый день мы провели вместе, посетили самые известные места, узнали много интересного о жизни и обычаях местных жителей. Нам очень повезло с погодой, поэтому было много остановок для фотосъемки. Голубое озеро, Пицунда, озеро Рица, Новоафонский монастырь, Гагра. Мы успели много за один день, благодаря Астамуру - великолепному гиду,которого всем рекомендуем. Спасибо большое за эмоции, за впечатления, которые до сих пор с нами. Оксана и Лена.

Хотим поделиться впечатлением о великолепном дне, который был полностью посвящен знакомству с Абхазией. На 28 мая
Хотим поделиться впечатлением о великолепном дне, который был полностью посвящен знакомству с Абхазией. На 28 мая
Хотим поделиться впечатлением о великолепном дне, который был полностью посвящен знакомству с Абхазией. На 28 мая
Хотим поделиться впечатлением о великолепном дне, который был полностью посвящен знакомству с Абхазией. На 28 мая
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Семён
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Единственный минус был в том, что я сам напомнил о себе вечером перед
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экскурсией. Сложилось ощущение, что обо мне забыли)))
После напоминания, с нами связался Юрий.
Юрий, приехал в договоренное время, машина комфортная, комфортно вел машину, интересно рассказывал. Долго думали о заезде в пещеру и в последний момент решились и поехали в пещеру, Юрий спокойно отреагировал и поехали в пещеру. За что большое спасибо.
Экскурсию рекомендую.

Пожелание к организаторам раньше связываться со своими клиентами.

Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.+2
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
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Е
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами и местами, которые нужно посетить. Астамур замечательный рассказчик, информацией о своей стране владеет на
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все 100. Приехал за нами ровно в оговорённое время, обсудили маршрут и допы к нему (мы взяли еще поездку в Пещеры в Новом Афоне и обзорную вокруг озера Рицца), давал различные советы при посещении локаций. Автомобиль очень удобный, для 6-х человек было комфортно. Саму экскурсию, как и Астамура, однозначно рекомендуем!

Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами
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А
Путешествовала одна с тремя относительно маленькими мальчишками (6, 8 и 10 лет) и конечно волновалась, как им дастся поездка, насколько будет интересно. С Астамуром время пролетело незаметно! Во-первых всем очень понравился супер-комфортный автомобиль, во-вторых Астамур невероятно интересный рассказчик и воплотил в жизнь все наши пожелания! Астамур по-настоящему любит Абхазию и заразит вас этой любовью ♥️
Путешествовала одна с тремя относительно маленькими мальчишками (6, 8 и 10 лет) и конечно волновалась, как
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Ольга
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на любые вопросы, при этом прекрасное чувство юмора позволило нам ещё весь день поддерживать прекрасное
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настроение:) Программа потрясающая, локации просто невероятные, мы влюбились в Абхазию:-) фотографии говорят сами за себя:)
Ещё отдельно хочется сказать, что Астамур будет катать вас на самой комфортной машине в мире, в которой сиденья можно превращать в кровать, мы с супругом смогли вздремнуть, когда по программе это было возможно.
Ещё Астамур говорит и не тихо и не громко, не торопясь, слушать всю дорогу его одно удовольствие.
В следующий раз обязательно вернёмся к нему на другую программу!

Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на+11
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на
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Алевтина
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так! Без толп туристов, индивидуально, не торопясь. Гид провел буквально за руку по всем точкам,
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о которых мы договорились заранее. Времени было на все ровно столько, сколько нужно, без лишних задержек у лотков с сувенирами и очередей. Рица ранним утром, монастырь в полуденном солнце, пещеры как заключительный этап. Места нереально красивые!
Обращусь следующий раз только к этому гиду и буду рекомендовать!

Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так!
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так!
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так!
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так!
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так!
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так!
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так!
Вам был полезен этот отзыв?

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