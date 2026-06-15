Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Крепости и курорты, озёра и каньоны, пещеры и храмы — Абхазия удивительно многогранна. За один день вы познакомитесь с ней с разных сторон.
Оцените красоту озера Рицы и полюбуетесь средневековым храмом Симона Кананита, прогуляетесь по залам Новоафонской пещеры, попробуете абхазский мед, побываете у Бзыбьской крепости и проникнетесь духом этих мест.
Оцените красоту озера Рицы и полюбуетесь средневековым храмом Симона Кананита, прогуляетесь по залам Новоафонской пещеры, попробуете абхазский мед, побываете у Бзыбьской крепости и проникнетесь духом этих мест.
Описание экскурсии
Нескучное путешествие по Абхазии
В наш маршрут войдут самые знаковые локации республики. Вы увидите:
- Горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров
- Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей и атмосферой
- Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка
- Юпшарский каньон, или, как его называют, «каменный мешок» — дух захватывает от опасности этого места
- Живописную реку Бзыбь, сохранившую первозданный вид
- Пасеку «Медовый двор» — здесь вы сможете оценить вкус абхазского горного мёда
- Храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества.
- Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире
- Старую Гагру — вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и прогулка по приморскому парку
Наша большая поездка по Абхазии поможет вам лучше понять эту маленькую и прекрасную республику и прикоснуться к судьбам её жителей.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
- Поездка проводится для путешественников старше 4 лет
- В Новоафонском монастыре понедельник — выходной
- Новоафонская пещера с 9 июня по 30 сентября 2026 г. открыта для посещения ежедневно
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Обязательная доплата:
— Въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно
- По желанию — в Новоафонскую пещеру (взрослый — 1000 ₽, дети до 8 лет — бесплатно)
- У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с чел.
- По желанию возможно посетить города Пицунда (2000 ₽ за группу) и Сухум (4000 ₽ за группу)
- Обзорная экскурсия с посещением смотровых площадок в окрестностях озера Рица, а также дачи Сталина на озере — 2000 ₽ за группу + входные билеты — 350 ₽ за чел. (неактуально в зимний период)
- Посещение дачи Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ за группу + входные билеты — 350 ₽ за чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 6171 туриста
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 259 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Хотим поделиться впечатлением о великолепном дне, который был полностью посвящен знакомству с Абхазией. На 28 мая 2026 года нами была запланирована экскурсия «Такая разная Абхазия». Гидом был Астамур. Великолепный человек,
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень насыщенная, интересная. По времени все комфортно, никуда не торопились. Забрали от Имеритинки, вернули на Роза Хутор.
Единственный минус был в том, что я сам напомнил о себе вечером перед
Единственный минус был в том, что я сам напомнил о себе вечером перед
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка в Абхазию запала всей нашей компании в самую душу. Безусловно, эта страна уникальна своими пейзажами и местами, которые нужно посетить. Астамур замечательный рассказчик, информацией о своей стране владеет на
Вам был полезен этот отзыв?
А
Путешествовала одна с тремя относительно маленькими мальчишками (6, 8 и 10 лет) и конечно волновалась, как им дастся поездка, насколько будет интересно. С Астамуром время пролетело незаметно! Во-первых всем очень понравился супер-комфортный автомобиль, во-вторых Астамур невероятно интересный рассказчик и воплотил в жизнь все наши пожелания! Астамур по-настоящему любит Абхазию и заразит вас этой любовью ♥️
Вам был полезен этот отзыв?
Астамур потрясающее эрудированный гид с очень хорошо поставленной речью и продуманной программой. Он знает ответы на любые вопросы, при этом прекрасное чувство юмора позволило нам ещё весь день поддерживать прекрасное
+11
Вам был полезен этот отзыв?
Невероятное путешествие с Астамуром по Абхазии! Рекомендую изо всех сил! Эту страну можно показать именно так! Без толп туристов, индивидуально, не торопясь. Гид провел буквально за руку по всем точкам,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Индивидуальная поездка из Сочи «Такая разная Абхазия»»
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Посетите страницу тура и сравните программу и даты
Начало: У Вашего адреса в черте г. Сочи, Адлера, Сириуса. ...
Индивидуальный формат с трансфером и похожим набором локаций - прямая альтернатива вашему выбору
Завтра в 08:00
10 авг в 06:00
от 22 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Сравните длительность и формат (группа/индивидуально) перед бронированием
Большой маршрут по Абхазии с проверенной логистикой - альтернатива для тех, кто не против группового формата
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 350 ₽
21 500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
Гагра, Рица, Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Проверьте, какое время даётся на Рицу и пещеру
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Групповая поездка по ключевым точкам: вариант с более бюджетной логистикой
Расписание: ежедневно в 05:00 и 05:45
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться
Забронируйте ранний выезд для лучшего света на Рице
Начало: По вашему месту проживания
Фокус на живописных пейзажах Рицы - подходит фотографам и любителям видов
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3000 ₽ за человека
от 19 900 ₽ за экскурсию