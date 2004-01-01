Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Такая разная Абхазия

От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории

Astamur
Astamur – Гид из Сочи
Крепости и курорты, озёра и каньоны, пещеры и храмы — Абхазия удивительно многогранна.

За один день вы познакомитесь с ней с разных сторон.

Я расскажу о происхождении Рицы и дворце принца Ольденбургского, поделюсь легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере.

Вы побываете у Бзыбской крепости и в Новом Афоне и проникнетесь духом этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 9 750 ₽ за экскурсию

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Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия

Что вас ожидает

Нескучное путешествие по Абхазии
В наш маршрут войдут самые знаковые локации республики. Вы увидите:

  • горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров. Я объясню, как появился водоём и какое отражение это событие нашло в местном фольклоре.
  • Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей 📖 и атмосферой.
  • Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка. Здесь я расскажу предание об абхазском старце и людской алчности.
  • Юпшарский каньон, или, как его называют, «каменный мешок». У путешественников захватывает дух от опасности этого места. Вы узнаете о происхождении названия каньона и сами оцените его монументальность.
  • средневековую Бзыбскую крепость, разберётесь в её функциях и римской системе оповещения и полюбуетесь живописностью реки Бзыбь, сохранившей первозданный вид.
  • пасеку «Медовый двор» и сможете оценить вкус абхазского горного мёда.
  • популярный курорт Пицунда, который стоит на месте античного города. Мы прогуляемся вдоль Пицундского мыса с роскошными пляжами.
  • храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества. Вы услышите о судьбе святого апостола и постройки, названной в его честь.
  • Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире. Мы пройдёмся по залам, которые доступны для путешественников, и поговорим о происхождении природного чуда.
  • Старую Гагру и дворец принца Ольденбургского. Вас ждёт знакомство с историей знаменитого курорта и его великородного основателя, прогулка 👣 по жилищу принца и приморскому парку.

Наш большой тур по Абхазии поможет вам лучше понять эту маленькую и прекрасную республику и прикоснуться к судьбам её жителей.

Организационные детали

  • Для пересечения границы необходимы оригиналы паспортов и свидетельства о рождении для детей
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в Рицинский национальный парк 🌳 (взрослый — 350 рублей, детский (8-12 лет) — 100 рублей, дети до 8 лет — бесплатно) и в Новоафонскую пещеру (взрослый — 500 рублей, дети до 8 лет — бесплатно)
  • С 16 октября Новоафонская пещера работает по средам, четвергам, субботам и воскресеньям
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия
Такая разная Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Astamur
Astamur
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 37 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004-го года я работаю экскурсоводом по Абхазии. О своей стране знаю много и очень люблю делиться своими знаниями с гостями прекрасной Абхазии. Экскурсии — это не просто моя работа... Экскурсии — это то, чем я по-настоящему люблю заниматься, и эту любовь к путешествиям я всегда стремлюсь передать своим экскурсантам. Я стараюсь не только показать гостям красоты нашей республики, но и как можно больше рассказать о моей прекрасной маленькой Абхазии!
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