Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Крепости и курорты, озёра и каньоны, пещеры и храмы — Абхазия удивительно многогранна. За один день вы познакомитесь с ней с разных сторон. Оцените красоту озера Рицы и полюбуетесь средневековым храмом Симона Кананита, прогуляетесь по залам Новоафонской пещеры, попробуете абхазский мед, побываете у Бзыбьской крепости и проникнетесь духом этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 19 900 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Нескучное путешествие по Абхазии

В наш маршрут войдут самые знаковые локации республики. Вы увидите:

Горное озеро Рица , расположенное на высоте 950 метров

, расположенное на высоте 950 метров Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей и атмосферой

— религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей и атмосферой Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка

— ещё одно достояние Рицинского национального парка Юпшарский каньон , или, как его называют, «каменный мешок» — дух захватывает от опасности этого места

, или, как его называют, «каменный мешок» — дух захватывает от опасности этого места Живописную реку Бзыбь, сохранившую первозданный вид

Пасеку «Медовый двор» — здесь вы сможете оценить вкус абхазского горного мёда

— здесь вы сможете оценить вкус абхазского горного мёда Храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества.

— памятник средневекового зодчества. Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире

— одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире Старую Гагру — вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и прогулка по приморскому парку

Наша большая поездка по Абхазии поможет вам лучше понять эту маленькую и прекрасную республику и прикоснуться к судьбам её жителей.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно

Поездка проводится для путешественников старше 4 лет

В Новоафонском монастыре понедельник — выходной

Новоафонская пещера с 9 июня по 30 сентября 2026 г. открыта для посещения ежедневно

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Обязательная доплата:

— Въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно

По желанию — в Новоафонскую пещеру (взрослый — 1000 ₽, дети до 8 лет — бесплатно)

У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с чел.

По желанию возможно посетить города Пицунда (2000 ₽ за группу) и Сухум (4000 ₽ за группу)

Обзорная экскурсия с посещением смотровых площадок в окрестностях озера Рица, а также дачи Сталина на озере — 2000 ₽ за группу + входные билеты — 350 ₽ за чел. (неактуально в зимний период)

Посещение дачи Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ за группу + входные билеты — 350 ₽ за чел.

Пересечение границы