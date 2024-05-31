Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Вы знали, что городу Сочи уже около 2000 лет? Сможете в этом убедиться, взглянув на оставшиеся фрагменты древнеримской крепости. Я покажу вам тайный Сочи, расскажу неизвестные факты об известных местах.
Вы поймёте, почему именно Сочи Сталин выбрал для возведения крупнейшего в СССР курорта, познакомитесь с наследием разных эпох и современным городом-курортом.
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13 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Зимний театр. Я расскажу, как культовые сооружения древней Греции повлияли на архитектуру сталинской эпохи. Парк «Фитофантазия». Здесь узнаете, чем Сочи схож с Санкт-Петербургом и почему здесь много черепах. Художественный музей. Я расскажу, что происходило в музее и на его площади в довоенное время. Противомалярийная станция. Возле неё услышите легенду о маленькой рыбке, которая помогла городу Сочи стать полноценным курортом. Библиотека Пушкина и дом доктора Гордона. Обнаружите тайные формы и символы этих строений. Памятник «Якорь и пушка». Расскажу об обстоятельствах, при которых в Сочи появился этот загадочный монумент. Концертный зал «Фестивальный» и памятник Высоцкому. Услышите истории о любви, случившиеся в Сочи, как с Владимиром Семеновичем, так и с другими знаменитыми людьми. Храм Русской Православной Церкви. Узнаете, что находилось раньше на этом месте. Крепостная стена форта 19 века. Поймёте, почему его построили именно здесь, а также увидите часть древнеримской крепости, стоявшей здесь в 1 веке нашей эры. Черешневый лес. Решите загадку названия этого места. Морской вокзал. Здесь выясните, какие тайные идеи были заложены в проект вокзала и почему нижняя часть шпиля разноцветная, а не золотая, какой её изначально спланировали.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У касс Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Я профессиональный сертифицированный гид с многолетним опытом. Живу и работаю в Сочи. Историческое образование и работа в науке дали знания, а работа в молодёжном центре научила интересно эти знания доносить. До встречи на экскурсии!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
31 мая 2024
Это отличная экскурсия: познавательная, в красивых местах, с супер-экскурсоводом Андреем. Кажется, он знает все и даже больше! Очень интересно! Очень познавательно! Очень доброжелательно!
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Марина
29 мая 2024
Прогулка действительно, тайная. Отдыхали 8 дней в Сочи, на 9 решили посетить эту экскурсию. Обнаружили для себя новые места, куда хотелось бы вернуться. Экскурсовод Андрей очень открытый, позитивный и доброжелательный. Дал дельные рекомендации по отдыху в Сочи и выдал некоторые секреты, которые понадобятся туристам. Посещение рекомендовано всем!
Мария
29 мая 2024
Очень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 лет осень понравилось. Группа была небольшая 6 человек, по времени около 3 часов. Однозначно рекомендую!
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Оксана
27 мая 2024
Очень рада, что сходила на экскурсию к Андрею! 2 часа прошли быстро. Интересный рассказ, неспешная прогулка по улочкам Сочи в прекрасном настроении! Рекомендую для приятного и полезного времяпрепровождения!
О
Оксана
25 мая 2024
Сегодня посетили экскурсию Тайны курортного Сочи с историком Андреем. Ранее бывали на обзорных экскурсиях по Сочи. Отличительная особенность Андрея- профессионализм: интересная подача информации со ссылками на источники, но без излишней перегруженности читать дальше
по времени и об,ему, умение и желание искать и находить научный смысл в архитектурных приемах, использованных при строительстве Сочи, правильная речь, доброжелательность, любовь к своему городу и желание показать его гостям. Благодарим Андрея за отлично проведенное время, были бы рады посетить другие экскурсии с таким замечательным гидом.
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Наталья
24 мая 2024
24 мая была на экскурсии с Александром, очень понравилась подача информации,увидела интересные места, от Александра узнала интересные факты о Сочи. Очень благодарна за сегодняшний день и положительные эмоции 🥰❤️ Он лучший!!!!! Рекомендую!!!
Елена
20 мая 2024
Добрый день, осталась очень довольна выбранной экскурсией с Андреем. В Сочи не первый раз, и ранее была на обзорных экскурсиях. Однако, экскурсия с Андреем мне понравилась. Мы прошлись по сквера,паркам,узнала много об истории и архитектуре города. Побывали там, куда прогуливаясь самостоятельно даже не додумывались зайти. Всем рекомендую.
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Дарья
14 мая 2024
Прогулялись по основным достопримечательствам города. Очень понравилось как построен маршрут, комфортный темп, были учтены все пожелания. Много новых и интересных фактов узнали про город, посмотрели на него под другим углом. Видно, что Андрей очень любит свой город и свою роботу, рассказывал все очень интересно и захватывающи. Большое спасибо, обязательно будем рекомендовать друзьям и сами с удовольствием сходим еще!
Екатерина
13 мая 2024
Спасибо большое за замечательную экскурсию. Андрей прекрасно рассказывает, старается заинтересовать слушателя, показать самые интересные места по маршруту, погрузить в историю и культуру города. Рекомендую посетить эту экскурсию!
И
Ирина
9 мая 2024
Это была очень приятная прогулка. Андрей - прекрасный рассказчик, даёт много интересных деталей, не перегружая при этом излишней информацией. Показал несколько интересных уголков Сочи, которые заезжему туристу самому найти было читать дальше
бы сложно. Очень интересен также уклон на архитектурную составляющую. Даже не подозревала о таких тайных смыслах и аналогиях в архитектуре сочинских зданий. Так бы и внимания не обратила, прошла) Вообщем, искренне рекомендую.
И
Ирина
7 мая 2024
Прогулка с Андреем очень понравилась. Было интересно и легко прогуляться по главным архитектурным ценностям Сочи) послушать про историю славного города курорта! Рекомендуем)
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Тимур
2 янв 2024
Благодаря Андрею удалось посмотреть на Сочи под другим углом, заметить то, что до этого пробегала мимо и узнать интересные факты об истории и архитектуре центра города. Маршрут построен таким образом, читать дальше
что удается охватить максимум за небольшой промежуток времени и при этом не успеваешь устать. Андрей ответил на все вопросы, порекомендовал места для самостоятельного посещения.
Если поеду с друзьями - обязательно поведу их на эту экскурсию
М
Мария
29 дек 2023
Очень понравилось! Мы с сыном прекрасно провели время. И узнали много интересного о Сочи. Благодарю