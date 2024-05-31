Описание экскурсии

Что вас ожидает

Зимний театр. Я расскажу, как культовые сооружения древней Греции повлияли на архитектуру сталинской эпохи.

Парк «Фитофантазия». Здесь узнаете, чем Сочи схож с Санкт-Петербургом и почему здесь много черепах.

Художественный музей. Я расскажу, что происходило в музее и на его площади в довоенное время.

Противомалярийная станция. Возле неё услышите легенду о маленькой рыбке, которая помогла городу Сочи стать полноценным курортом.

Библиотека Пушкина и дом доктора Гордона. Обнаружите тайные формы и символы этих строений.

Памятник «Якорь и пушка». Расскажу об обстоятельствах, при которых в Сочи появился этот загадочный монумент.

Концертный зал «Фестивальный» и памятник Высоцкому. Услышите истории о любви, случившиеся в Сочи, как с Владимиром Семеновичем, так и с другими знаменитыми людьми.

Храм Русской Православной Церкви. Узнаете, что находилось раньше на этом месте.

Крепостная стена форта 19 века. Поймёте, почему его построили именно здесь, а также увидите часть древнеримской крепости, стоявшей здесь в 1 веке нашей эры.

Черешневый лес. Решите загадку названия этого места.

Морской вокзал. Здесь выясните, какие тайные идеи были заложены в проект вокзала и почему нижняя часть шпиля разноцветная, а не золотая, какой её изначально спланировали.

Организационные детали