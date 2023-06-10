Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу

Приобщиться к кофейной культуре курорта и познакомиться с архитектурой старинного квартала

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В старых и современных заведениях вы продегустируете несколько видов «правильного» кофе из разных стран.

Познакомитесь с обжарщиками, раскроете секреты ароматного напитка и узнаете о культуре его потребления в Сочи.

Погадать на кофейной гуще тоже можно, ведь вы в волшебном городе! А по пути рассмотрим дореволюционные здания Ремесленного посада, заглянем на тихие улочки и в уютные дворики.
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Нижнему городу

В Сочи есть Верхний город — это исторический центр, и Нижний город — район, расположенный ближе к побережью, который населяли ремесленники и торговцы. Наслаждаясь цветением сочинских экзотов, мы неспешно прогуляемся от гостиницы «Москва» до сочинского Арбата. Я познакомлю вас с историей улиц Ремесленного посада и расскажу о чудом сохранившейся архитектуре начала 20 века: гостинице Белова и банях Руденко, бывшей типографии и других постройках в стиле сочинского модерна.

Кофейный мир Сочи

Но в центре нашего внимания — места, где готовили и продавали вкуснейший турецкий кофе; старинные вновь открывшиеся заведения, где варят кофе «по канону», в том числе, на песке. За 3,5 часа вы посетите старые и новые кофейни в центре Сочи, познакомитесь с местными обжарщиками, и, конечно, продегустируете несколько видов кофе из разных стран.

Приобщаясь к кофейной культуре прошлого и современности, вы узнаете, почему этот напиток предлагали использовать как лекарство, как кофе появился в Сочи и растет ли он у нас сейчас. Кроме того, я подскажу, где можно попробовать сразу четыре сорта арабики в одной чашке!

А если в вашей компании окажутся ценители других напитков, я все равно смогу их впечатлить, потому что знаю, где можно выпить вкуснейшее какао или самый северный в мире сочинский чай.

Организационные детали

  • Заказы в кофейнях оплачиваются дополнительно
  • Маршрут несложный, можно брать с собой детей-школьников. Рекомендуется удобная обувь.
  • В завершение прогулки я могу порекомендовать лучшие кафе, хинкальную, винный бар или ресторан на выбор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле гостиницы «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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