В старых и современных заведениях вы продегустируете несколько видов «правильного» кофе из разных стран. Познакомитесь с обжарщиками, раскроете секреты ароматного напитка и узнаете о культуре его потребления в Сочи. Погадать на кофейной гуще тоже можно, ведь вы в волшебном городе! А по пути рассмотрим дореволюционные здания Ремесленного посада, заглянем на тихие улочки и в уютные дворики.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Нижнему городу

В Сочи есть Верхний город — это исторический центр, и Нижний город — район, расположенный ближе к побережью, который населяли ремесленники и торговцы. Наслаждаясь цветением сочинских экзотов, мы неспешно прогуляемся от гостиницы «Москва» до сочинского Арбата. Я познакомлю вас с историей улиц Ремесленного посада и расскажу о чудом сохранившейся архитектуре начала 20 века: гостинице Белова и банях Руденко, бывшей типографии и других постройках в стиле сочинского модерна.

Кофейный мир Сочи

Но в центре нашего внимания — места, где готовили и продавали вкуснейший турецкий кофе; старинные вновь открывшиеся заведения, где варят кофе «по канону», в том числе, на песке. За 3,5 часа вы посетите старые и новые кофейни в центре Сочи, познакомитесь с местными обжарщиками, и, конечно, продегустируете несколько видов кофе из разных стран.

Приобщаясь к кофейной культуре прошлого и современности, вы узнаете, почему этот напиток предлагали использовать как лекарство, как кофе появился в Сочи и растет ли он у нас сейчас. Кроме того, я подскажу, где можно попробовать сразу четыре сорта арабики в одной чашке!

А если в вашей компании окажутся ценители других напитков, я все равно смогу их впечатлить, потому что знаю, где можно выпить вкуснейшее какао или самый северный в мире сочинский чай.

Организационные детали