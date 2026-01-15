Прогулка проходит по историческим улицам Ремесленного посада, где можно увидеть архитектуру начала 20 века. Это уникальная возможность узнать о кофейной культуре Сочи и погрузиться в атмосферу Нижнего города
6 причин купить эту экскурсию
- ☕ Дегустация кофе из разных стран
- 🏛 Прогулка по историческим улицам
- 📚 Знакомство с культурой кофе
- 👨🍳 Встреча с местными обжарщиками
- 🏞 Уникальная архитектура начала 20 века
- 👟 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гостиница Белова
- Бани Руденко
- Типография
Описание экскурсии
Прогулка по Нижнему городу
В Сочи есть Верхний город — это исторический центр, и Нижний город — район, расположенный ближе к побережью, который населяли ремесленники и торговцы. Наслаждаясь цветением сочинских экзотов, мы неспешно прогуляемся от гостиницы Морского вокзала до сочинского Арбата. Я познакомлю вас с историей улиц Ремесленного посада и расскажу о чудом сохранившейся архитектуре начала 20 века: гостинице Белова и банях Руденко, бывшей типографии и других постройках в стиле сочинского модерна.
Кофейный мир Сочи
Но в центре нашего внимания — места, где готовили и продавали вкуснейший турецкий кофе; старинные вновь открывшиеся заведения, где варят кофе «по канону», в том числе, на песке. За 2,5 часа вы посетите старые и новые кофейни в центре Сочи, познакомитесь с местными обжарщиками, и, конечно, продегустируете несколько видов кофе из разных стран.
Приобщаясь к кофейной культуре прошлого и современности, вы узнаете, почему этот напиток предлагали использовать как лекарство, как кофе появился в Сочи и растёт ли он у нас сейчас. Кроме того, я подскажу, где можно попробовать сразу четыре сорта арабики в одной чашке!
Сколько заказать чашек кофе и десертов — неоспоримый выбор каждого путешественника. Но без дегустации хотя бы одной чашки сложно дать объективную оценку напитку. Любителям чая или какао могу предложить другой маршрут.
Организационные детали
- Заказы в кофейнях в стоимость экскурсии не входят — каждый платит за себя отдельно
- Маршрут несложный, можно брать с собой детей-школьников. Рекомендуется удобная обувь.
- В завершение прогулки я могу порекомендовать лучшие кафе, хинкальную, винный бар или ресторан на выбор