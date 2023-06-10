Приобщиться к кофейной культуре курорта и познакомиться с архитектурой старинного квартала
Познакомитесь с обжарщиками, раскроете секреты ароматного напитка и узнаете о культуре его потребления в Сочи.
Погадать на кофейной гуще тоже можно, ведь вы в волшебном городе! А по пути рассмотрим дореволюционные здания Ремесленного посада, заглянем на тихие улочки и в уютные дворики.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Нижнему городу
В Сочи есть Верхний город — это исторический центр, и Нижний город — район, расположенный ближе к побережью, который населяли ремесленники и торговцы. Наслаждаясь цветением сочинских экзотов, мы неспешно прогуляемся от гостиницы «Москва» до сочинского Арбата. Я познакомлю вас с историей улиц Ремесленного посада и расскажу о чудом сохранившейся архитектуре начала 20 века: гостинице Белова и банях Руденко, бывшей типографии и других постройках в стиле сочинского модерна.
Кофейный мир Сочи
Но в центре нашего внимания — места, где готовили и продавали вкуснейший турецкий кофе; старинные вновь открывшиеся заведения, где варят кофе «по канону», в том числе, на песке. За 3,5 часа вы посетите старые и новые кофейни в центре Сочи, познакомитесь с местными обжарщиками, и, конечно, продегустируете несколько видов кофе из разных стран.
Приобщаясь к кофейной культуре прошлого и современности, вы узнаете, почему этот напиток предлагали использовать как лекарство, как кофе появился в Сочи и растет ли он у нас сейчас. Кроме того, я подскажу, где можно попробовать сразу четыре сорта арабики в одной чашке!
А если в вашей компании окажутся ценители других напитков, я все равно смогу их впечатлить, потому что знаю, где можно выпить вкуснейшее какао или самый северный в мире сочинский чай.
Организационные детали
- Заказы в кофейнях оплачиваются дополнительно
- Маршрут несложный, можно брать с собой детей-школьников. Рекомендуется удобная обувь.
- В завершение прогулки я могу порекомендовать лучшие кафе, хинкальную, винный бар или ресторан на выбор
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле гостиницы «Москва»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.