Идеальное время для прогулки по Нижнему городу Сочи - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а атмосфера города оживлённая и праздничная. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно гулять, но может быть немного прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться атмосферой, особенно в уютных кофейнях.

На экскурсии в Сочи гости смогут насладиться дегустацией кофе из разных стран в старинных и современных заведениях. Участники познакомятся с местными обжарщиками и узнают секреты приготовления напитка. Прогулка проходит по историческим улицам Ремесленного посада, где можно увидеть архитектуру начала 20 века. Это уникальная возможность узнать о кофейной культуре Сочи и погрузиться в атмосферу Нижнего города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по Нижнему городу

В Сочи есть Верхний город — это исторический центр, и Нижний город — район, расположенный ближе к побережью, который населяли ремесленники и торговцы. Наслаждаясь цветением сочинских экзотов, мы неспешно прогуляемся от гостиницы Морского вокзала до сочинского Арбата. Я познакомлю вас с историей улиц Ремесленного посада и расскажу о чудом сохранившейся архитектуре начала 20 века: гостинице Белова и банях Руденко, бывшей типографии и других постройках в стиле сочинского модерна.

Кофейный мир Сочи

Но в центре нашего внимания — места, где готовили и продавали вкуснейший турецкий кофе; старинные вновь открывшиеся заведения, где варят кофе «по канону», в том числе, на песке. За 2,5 часа вы посетите старые и новые кофейни в центре Сочи, познакомитесь с местными обжарщиками, и, конечно, продегустируете несколько видов кофе из разных стран.

Приобщаясь к кофейной культуре прошлого и современности, вы узнаете, почему этот напиток предлагали использовать как лекарство, как кофе появился в Сочи и растёт ли он у нас сейчас. Кроме того, я подскажу, где можно попробовать сразу четыре сорта арабики в одной чашке!

Сколько заказать чашек кофе и десертов — неоспоримый выбор каждого путешественника. Но без дегустации хотя бы одной чашки сложно дать объективную оценку напитку. Любителям чая или какао могу предложить другой маршрут.

Организационные детали