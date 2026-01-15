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Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу

Погрузитесь в атмосферу Нижнего города Сочи, наслаждаясь дегустацией кофе из разных стран и открывая для себя исторические улицы и здания
На экскурсии в Сочи гости смогут насладиться дегустацией кофе из разных стран в старинных и современных заведениях. Участники познакомятся с местными обжарщиками и узнают секреты приготовления напитка.

Прогулка проходит по историческим улицам Ремесленного посада, где можно увидеть архитектуру начала 20 века. Это уникальная возможность узнать о кофейной культуре Сочи и погрузиться в атмосферу Нижнего города
4.9
45 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • ☕ Дегустация кофе из разных стран
  • 🏛 Прогулка по историческим улицам
  • 📚 Знакомство с культурой кофе
  • 👨‍🍳 Встреча с местными обжарщиками
  • 🏞 Уникальная архитектура начала 20 века
  • 👟 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для прогулки по Нижнему городу Сочи - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а атмосфера города оживлённая и праздничная. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно гулять, но может быть немного прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться атмосферой, особенно в уютных кофейнях.
Сейчас август — это идеальное время.
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу

Что можно увидеть

  • Гостиница Белова
  • Бани Руденко
  • Типография

Описание экскурсии

Прогулка по Нижнему городу

В Сочи есть Верхний город — это исторический центр, и Нижний город — район, расположенный ближе к побережью, который населяли ремесленники и торговцы. Наслаждаясь цветением сочинских экзотов, мы неспешно прогуляемся от гостиницы Морского вокзала до сочинского Арбата. Я познакомлю вас с историей улиц Ремесленного посада и расскажу о чудом сохранившейся архитектуре начала 20 века: гостинице Белова и банях Руденко, бывшей типографии и других постройках в стиле сочинского модерна.

Кофейный мир Сочи

Но в центре нашего внимания — места, где готовили и продавали вкуснейший турецкий кофе; старинные вновь открывшиеся заведения, где варят кофе «по канону», в том числе, на песке. За 2,5 часа вы посетите старые и новые кофейни в центре Сочи, познакомитесь с местными обжарщиками, и, конечно, продегустируете несколько видов кофе из разных стран.

Приобщаясь к кофейной культуре прошлого и современности, вы узнаете, почему этот напиток предлагали использовать как лекарство, как кофе появился в Сочи и растёт ли он у нас сейчас. Кроме того, я подскажу, где можно попробовать сразу четыре сорта арабики в одной чашке!

Сколько заказать чашек кофе и десертов — неоспоримый выбор каждого путешественника. Но без дегустации хотя бы одной чашки сложно дать объективную оценку напитку. Любителям чая или какао могу предложить другой маршрут.

Организационные детали

  • Заказы в кофейнях в стоимость экскурсии не входят — каждый платит за себя отдельно
  • Маршрут несложный, можно брать с собой детей-школьников. Рекомендуется удобная обувь.
  • В завершение прогулки я могу порекомендовать лучшие кафе, хинкальную, винный бар или ресторан на выбор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 610 туристов
Гид с культурологическим образованием, влюблённый в Сочи! Хорошо знаю историю города, его особенности и достопримечательности, обожаю море и мягкий климат побережья, с удовольствием общаюсь с гостями и знакомлю их с Сочи.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
2
1
1
Людмила
ЗамечТательная экскурсия,с удовольствием гуляли не по туристическим местам в Сочи👍👍👍Светлана с удовольствием делилась знаниями,секретами и ОЧЕНЬ полезной информацией. ✨Получили удовольствие посещая изысканные гастрономические места,для себя узнали,что такое Сочи с ароматом самого вкусного кофе ☕️,и конечно вишенка на торте 🍰 не забываемое гадание на кофейной гуще … Светлана БЛАГОДАРИМ от всей души,за чудесный и волшебный день,проведенный с Вами. ♥️♥️♥️ Рекомендую💋
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Елена
Отличная экскурсия, сколько раз ходили по этим улицам в Центральном Сочи, и не догадывались, что такая богатая и интересная история у этих мест, всё это, благодаря, Светлане, нашему гиду, которая
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не только рассказывает про историю, но тут же и про фауну, гастрономию, отвечает на всё вопросы, которые появляются.
Познавательная, развивающая, интересная экскурсия, время летит незаметно, кофе по-турецки(большой) +десерт бомба🔥💥, обязательно закажите эту экскурсию, не пожалейте денег и времени, впечатления и воспоминания, останутся с Вами, всём рекомендую.

Отличная экскурсия, сколько раз ходили по этим улицам в Центральном Сочи, и не догадывались, что такая
Отличная экскурсия, сколько раз ходили по этим улицам в Центральном Сочи, и не догадывались, что такая
Отличная экскурсия, сколько раз ходили по этим улицам в Центральном Сочи, и не догадывались, что такая
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Н
Нам конечно немного не повезло с погодой, дождливо и пасмурно. Сама прогулка неспешная, Светлана интересный рассказчик, много нового узнала о городе и о кофе:) Были в кафетерии Неро, вкуснейший кофе
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по турецки и гадание на кофейной гуще. Побродили еще немного по «Нижнему городу» и зашли в необычное турецкое кафе, крошечное, но уютно-вкусное. Прогулка получилась с гастрономическим уклоном, пришлось подстраиваться под погоду. Мне все понравилось.

Нам конечно немного не повезло с погодой, дождливо и пасмурно. Сама прогулка неспешная, Светлана интересный рассказчик,
Нам конечно немного не повезло с погодой, дождливо и пасмурно. Сама прогулка неспешная, Светлана интересный рассказчик,
Нам конечно немного не повезло с погодой, дождливо и пасмурно. Сама прогулка неспешная, Светлана интересный рассказчик,
Нам конечно немного не повезло с погодой, дождливо и пасмурно. Сама прогулка неспешная, Светлана интересный рассказчик,
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Светлана
Очень спокойная экскурсия. С детьми вряд-ли будет интересно, а взрослым просто прогулка по городу с историческими элементами. Лично я шла не за историей города, а за самым вкусным кофе)), а
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заодно и попробовать вкусностей) и это у нас с подругой получилось! кофейно-гастрономический поход 🤤 Благодаря Светлане мы теперь знаем место где есть вкусный молотый кофе и где самый вкусный мацони и хачапури по-аджарски)

Очень спокойная экскурсия. С детьми вряд-ли будет интересно, а взрослым просто прогулка по городу с историческими
Очень спокойная экскурсия. С детьми вряд-ли будет интересно, а взрослым просто прогулка по городу с историческими
Очень спокойная экскурсия. С детьми вряд-ли будет интересно, а взрослым просто прогулка по городу с историческими
Очень спокойная экскурсия. С детьми вряд-ли будет интересно, а взрослым просто прогулка по городу с историческими
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Дмитрий
Рекомендую экскурсию и выражаю огромную благодарность Светлане, не только за приятный кофе, но приятное послевкусие не только от кофе, но и от экскурсии. Действительно, знаток города, его истории, а главное, умение обо всем не только расскпзать, но и объяснить, как создавались те или иные места города. Прекрасная прогулка по центру курортной столицы!!!
Рекомендую экскурсию и выражаю огромную благодарность Светлане, не только за приятный кофе, но приятное послевкусие не
Рекомендую экскурсию и выражаю огромную благодарность Светлане, не только за приятный кофе, но приятное послевкусие не
Рекомендую экскурсию и выражаю огромную благодарность Светлане, не только за приятный кофе, но приятное послевкусие не
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Надежда
Неспешная прогулка по центру Сочи, сравнение исторических фотографий с сегодняшним обликом улиц и зданий, попытка разобраться в 30 видах пальм, чашка кофе по-восточному в шикарном морском ресторане на закате, гадание на кофейной гуще, всё это за три часа с милейшей жительницей Сочи Светланой. Спасибо Трипстеру за то, что познакомили с таким гидом!
Неспешная прогулка по центру Сочи, сравнение исторических фотографий с сегодняшним обликом улиц и зданий, попытка разобраться
Неспешная прогулка по центру Сочи, сравнение исторических фотографий с сегодняшним обликом улиц и зданий, попытка разобраться
Неспешная прогулка по центру Сочи, сравнение исторических фотографий с сегодняшним обликом улиц и зданий, попытка разобраться
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