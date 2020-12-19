в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро

Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса

В группе
до 25 чел.
Кто такой Фаролеро? Харизматичный фонарщик в мантии, хранитель тысячи и одной истории о городе, знаток секретных уголков и легенд.

На вечерней прогулке с ним, перемещаясь в плащах и слушая магическую музыку, вы погрузитесь в другую реальность и в ней откроете необычные факты о Сочи житейском, киношном, историческом и, конечно, таинственном.
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Нетривиальный Сочи

Вы узнаете, какого цвета глаза у Морского вокзала, как пень стал знаменитостью и куда идти в Сочи за удачей. Выясните, кто жил в голове Айвазовского, какую рыбу здесь ни за что не станут жарить и из чего киношники делают мороженое. А еще попробуете на вкус сочинскую мечту и даже увидите доброго городского призрака.

Волшебный антураж для полного погружения

Чтобы по-настоящему ощутить себя в сказочном мире Фаролеро, вы отправитесь гулять по улицам города в плащах-мантиях и шумоподавляющих наушниках. На протяжении всей экскурсии вы будете слышать чарующую музыку и голос фонарщика, которые перенесут вас в другую реальность. Гид расскажет массу удивительных историй, и вы не заметите, как город превратится в декорации к загадочному спектаклю.

В нашей программе: Зимний театр, сквер им. С. И. Венчагова, памятник «Конь в пальто», Приморский бульвар, библиотека им. А. С. Пушкина, Художественный музей, Сочинская малярийная станция, памятник А. Н. Островскому, Сочинское казначейство, арт-галерея «Форт», памятник героям фильма «Бриллиантовая рука» и Морской вокзал.

Организационные детали

  • На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка проходит только по улице, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном и корпоративном формате проведения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Театральная
Когда и сколько длится
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

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