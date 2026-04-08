в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

Отправиться в театрализованное аудиопутешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Кто такой Фаролеро? Харизматичный фонарщик в мантии, хранитель тысячи и одной истории о городе, знаток секретных уголков и легенд.
На вечерней прогулке с ним, перемещаясь в плащах и слушая магическую музыку, вы погрузитесь в другую реальность и в ней откроете необычные факты о Сочи житейском, киношном, историческом и, конечно, таинственном.
Вы узнаете, какого цвета глаза у Морского вокзала, как пень стал знаменитостью и куда идти в Сочи за удачей. Выясните, кто жил в голове Айвазовского, какую рыбу здесь ни за что не станут жарить и из чего киношники делают мороженое. А еще попробуете на вкус сочинскую мечту и даже увидите доброго городского призрака.
Волшебный антураж для полного погружения
Чтобы по-настоящему ощутить себя в сказочном мире Фаролеро, вы отправитесь гулять по улицам города в плащах-мантиях и шумоподавляющих наушниках. На протяжении всей прогулки вы будете слышать чарующую музыку и голос фонарщика, которые перенесут вас в другую реальность. Гид расскажет массу удивительных историй, и вы не заметите, как город превратится в декорации к загадочному спектаклю.
В нашей программе: Зимний театр, сквер им. С. И. Венчагова, памятник «Конь в пальто», Приморский бульвар, библиотека им. А. С. Пушкина, Художественный музей, Сочинская малярийная станция, памятник А. Н. Островскому, Сочинское казначейство, арт-галерея «Форт», памятник героям фильма «Бриллиантовая рука» и Морской вокзал.
Организационные детали
На время прогулки на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
Променад проходит только по улице, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
Проведение возможно в групповом, индивидуальном и корпоративном формате, а также для школьной группы до 35-40 человек
Прогулка рассчитана на взрослых и детей от 3 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 7006 туристов
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
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1
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Татьяна
очень увлекательная и интересная экскурсия! завораживает! интересная и необычная подача информации о Сочи. мы с дочкой остались в восторге ❤️
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Иваниченко
Очень понравилось, увлекательная, сказочная экскурсия!
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Л
Лариса
Интересно, рекомендую
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В
Вероника
Экскурсия очень понравилась и мне, и ребёнку. Необычный формат, проведена артистично, хороший маршрут и интересный рассказ. Спасибо!
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А
Анастасия
Великоленая эксурсия, история города Сочи выложена в формате волшебно-сказочном. Благодарю творческий тандем, за Идею! Понравилось!!! Рекомендую!!!
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Наталья
Замечательная экскурсия! Нам понравилось всё-от встречи с помощницами Фаролеро до окончания экскурсии. Время экскурсии пролетело незаметно-очень хотелось ещё беззаботно гулять по улицам Сочи, слушая интереснейшие истории. Всё в экскурсии продумано читать дальшеуменьшить
до мелочей-эффектный выход Фаролеро со ступеней Зимнего театра, привидение Зимнего театра, небольшие остановки по ходу экскурсии с угощениями и подарочками-просто супер, ну и конечно, финал экскурсии- каждый загадал своё заветное желание в красивейшем месте набережной у Морского вокзала и избавился от своих страхов и всего, что может помешать исполнению этого желания, ещё в конце нас угостили вкуснейшим чаем, а Фаролеро также волшебно исчез, как и появился. На экскурсию ходили вместе с сыном-10 лет, понравилось обоим, хотелось ещё. Экскурсия просто волшебная, сказочная, интереснейшая, увлекательнейшая, запомнится надолго! Огромное спасибо организаторам экскурсии и всем, кто принимал в ней участие!
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