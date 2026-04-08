в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

Кто такой Фаролеро? Харизматичный фонарщик в мантии, хранитель тысячи и одной истории о городе, знаток секретных уголков и легенд. На вечерней прогулке с ним, перемещаясь в плащах и слушая магическую музыку, вы погрузитесь в другую реальность и в ней откроете необычные факты о Сочи житейском, киношном, историческом и, конечно, таинственном.

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Описание аудиогида

Нетривиальный Сочи

Вы узнаете, какого цвета глаза у Морского вокзала, как пень стал знаменитостью и куда идти в Сочи за удачей. Выясните, кто жил в голове Айвазовского, какую рыбу здесь ни за что не станут жарить и из чего киношники делают мороженое. А еще попробуете на вкус сочинскую мечту и даже увидите доброго городского призрака.

Волшебный антураж для полного погружения

Чтобы по-настоящему ощутить себя в сказочном мире Фаролеро, вы отправитесь гулять по улицам города в плащах-мантиях и шумоподавляющих наушниках. На протяжении всей прогулки вы будете слышать чарующую музыку и голос фонарщика, которые перенесут вас в другую реальность. Гид расскажет массу удивительных историй, и вы не заметите, как город превратится в декорации к загадочному спектаклю.

В нашей программе: Зимний театр, сквер им. С. И. Венчагова, памятник «Конь в пальто», Приморский бульвар, библиотека им. А. С. Пушкина, Художественный музей, Сочинская малярийная станция, памятник А. Н. Островскому, Сочинское казначейство, арт-галерея «Форт», памятник героям фильма «Бриллиантовая рука» и Морской вокзал.

Организационные детали