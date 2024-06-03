🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 23 отзыва Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере 2300 2 070 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 67 отзывов Авторская экскурсия «Сочи и Сталин» Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века Начало: На Курортном проспекте 13 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 28 отзывов Православные святыни Абхазии Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района) 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 36 отзывов Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии Начало: От отеля, где остановились туристы от 13 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов Начало: На Платановой аллее в Сочи 6 677 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 13 отзывов Тайны курортного Сочи: прогулка с историком Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город Начало: У касс Зимнего театра 670 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 115 отзывов Тайны забытого Сочи Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ... Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Сочи - город сталинских дворцов Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю Начало: Зимний театр 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи 4 650 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 18 отзывов Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали Начало: В центре Сочи 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Групповая 11 часов 559 отзывов Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка Расписание: Ежедневно в 7:30 от 1 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 1069 отзывов Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством Начало: Ваш отель или ближайшая остановка Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) от 1 400 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 482 отзыва В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка Расписание: Ежедневно в 8:30 от 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Мистический Сочи Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар... 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Дольмены - путешествие к местам силы Сочи Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры Начало: Пос. Каткова щель от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Групповая 10 часов 22 отзыва Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 7:30 от 2 150 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Экскурсия в Абхазию: духовное путешествие Исследуйте духовные сокровища Абхазии, насладитесь горными пейзажами и откройте для себя уникальные храмы Начало: От отеля, где остановились туристы от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 7 часов 16 отзывов Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 12:00 от 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 10.5 часов 8 отзывов Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне Начало: По договоренности Расписание: См. календарь 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия Начало: Место вашего проживания Расписание: В любой день, в любое время 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг 🚗 На машине Групповая 9 часов 20 отзывов Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 12:30 2 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов» Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города Начало: у памятника Ленину на площади Искусств 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва От места ссылки до популярного курорта Увидеть, где выживали царские каторжники и отдыхали советские труженики Начало: Летний театр 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 3 отзыва Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 6 отзывов Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне Начало: По договоренности Расписание: ежедневно 8:00 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи» Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1 Расписание: В любое время, в любой день 890 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии Начало: от парка «Ривьера» 4 650 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Сочи на десерт Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу Начало: В районе улицы Театральной 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Из жизни сочинского дачника Историко-архитектурная экскурсия по бывшему пригороду курорта Начало: на остановке «Светлана» в Хостинском районе Сочи 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест 9 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 50 отзывов Путеводная нить старого Сочи Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города Начало: в парке Ривьера от 1 300 ₽ за человека

Квест 1 час Хоррор Квест «Неврастения» Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром 11 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов По курортному Сочи в мини-группе Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель Расписание: По понедельникам в 10:00 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 8 часов Мототур в Абхазию Начало: Олимпийский парк Расписание: ежедневно 15 000 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов По следам Сталина в Сочи Начало: Ваш адрес Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 30 минут Аудиогид по историческому вокзалу Сочи: путеводитель в наушниках Погрузитесь в историю сочинского вокзала с аудиогидом, открывая его тайны в удобное для вас время Начало: На вокзале Сочи 300 ₽ за человека