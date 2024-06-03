Экскурсии Сочи об истории и архитектуре

Найдено 38 экскурсий в категории «История и архитектура» в Сочи, цены от 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070 за человека
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Православные святыни Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670 за человека
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
9 июня в 08:00
12 июня в 14:00
4 650 за всё до 4 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1069 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
482 отзыва
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800 за человека
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
Начало: Пос. Каткова щель
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
22 отзыва
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150 за человека
Четыре христианских жемчужины Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Экскурсия в Абхазию: духовное путешествие
Исследуйте духовные сокровища Абхазии, насладитесь горными пейзажами и откройте для себя уникальные храмы
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
16 отзывов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600 за человека
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
9 часов
20 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350 за человека
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
От места ссылки до популярного курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
От места ссылки до популярного курорта
Увидеть, где выживали царские каторжники и отдыхали советские труженики
Начало: Летний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии
Начало: от парка «Ривьера»
9 июня в 08:30
12 июня в 14:30
4 650 за всё до 4 чел.
Сочи на десерт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сочи на десерт
Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу
Начало: В районе улицы Театральной
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из жизни сочинского дачника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Из жизни сочинского дачника
Историко-архитектурная экскурсия по бывшему пригороду курорта
Начало: на остановке «Светлана» в Хостинском районе Сочи
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Путеводная нить старого Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300 за человека
Хоррор Квест «Неврастения»
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
По курортному Сочи в мини-группе
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Мототур в Абхазию
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за человека
По следам Сталина в Сочи
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000 за всё до 8 чел.
Аудиогид по вокзалу Сочи (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по историческому вокзалу Сочи: путеводитель в наушниках
Погрузитесь в историю сочинского вокзала с аудиогидом, открывая его тайны в удобное для вас время
Начало: На вокзале Сочи
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
300 за человека
По сталинским местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирма
    3 июня 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
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    зовут Омар. Если вы к нему попали, вам ооооочент повезло. Многое знает, рассказывает очень интересно, хочется слушать и слушать. Видно, что от работы он получает удовольствие и своим позитивом прям заряжает. Программа хороша, места красивые. Единственное хотелось бы как то лучше организовать трансфер, потому что обратно ждали транспорт, а уже уставшие были и вымотанные. А так все прошло супер, огромное спасибо 💫

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  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
    Это отличная экскурсия: познавательная, в красивых местах, с супер-экскурсоводом Андреем. Кажется, он знает все и даже больше! Очень интересно! Очень познавательно! Очень доброжелательно!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
    Прогулка действительно, тайная. Отдыхали 8 дней в Сочи, на 9 решили посетить эту экскурсию. Обнаружили для себя новые места, куда хотелось бы
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    вернуться. Экскурсовод Андрей очень открытый, позитивный и доброжелательный. Дал дельные рекомендации по отдыху в Сочи и выдал некоторые секреты, которые понадобятся туристам. Посещение рекомендовано всем!

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
    Очень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 лет осень понравилось. Группа была небольшая 6 человек, по времени около 3 часов. Однозначно рекомендую!
    Очень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 летОчень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 лет
  • С
    София
    29 мая 2024
    В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
    Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
    читать дальше

    благодаря нашему знакомству с Ириной, профессионализм и неподдельная любовь к родному городу, прекрасная, богатая речь и глубокое знание истории поражает, вдохновляет и заряжает на новые впечатления и экскурсии. Легкая подача интересного, полезного материала. Хочется запомнить и удержать в памяти все сказанное. Огромное спасибо за экскурсию и обязательно новых проектов!

    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
    Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группе
    Красивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Александр, спасибо большое за обзорную экскурсию по Сочи! Было комфортно, познавательно и интересно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  2. Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
  3. Православные святыни Абхазии
  4. Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
  5. Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "История и архитектура" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 300 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2693 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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