1 чел.
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скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670₽ за человека
Групповая
8 часов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
9 июня в 08:00
12 июня в 14:00
4 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
Начало: Пос. Каткова щель
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Абхазию: духовное путешествие
Исследуйте духовные сокровища Абхазии, насладитесь горными пейзажами и откройте для себя уникальные храмы
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10.5 часов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
От места ссылки до популярного курорта
Увидеть, где выживали царские каторжники и отдыхали советские труженики
Начало: Летний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Групповая
10 часов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии
Начало: от парка «Ривьера»
9 июня в 08:30
12 июня в 14:30
4 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сочи на десерт
Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу
Начало: В районе улицы Театральной
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из жизни сочинского дачника
Историко-архитектурная экскурсия по бывшему пригороду курорта
Начало: на остановке «Светлана» в Хостинском районе Сочи
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300₽ за человека
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по историческому вокзалу Сочи: путеводитель в наушниках
Погрузитесь в историю сочинского вокзала с аудиогидом, открывая его тайны в удобное для вас время
Начало: На вокзале Сочи
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
300₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ММарина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
- ВВера31 мая 2024Это отличная экскурсия: познавательная, в красивых местах, с супер-экскурсоводом Андреем. Кажется, он знает все и даже больше! Очень интересно! Очень познавательно! Очень доброжелательно!
- ММарина29 мая 2024Прогулка действительно, тайная. Отдыхали 8 дней в Сочи, на 9 решили посетить эту экскурсию. Обнаружили для себя новые места, куда хотелось бы
- ММария29 мая 2024Очень увлекательная экскурсия, посетили много укромных уголков, очень интересная подача. Ходили всей семьёй, ребёнку 12 лет осень понравилось. Группа была небольшая 6 человек, по времени около 3 часов. Однозначно рекомендую!
- ССофия29 мая 2024Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
- ММарина27 мая 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
- ТТатьяна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
- ЛЛариса25 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группеКрасивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
- ТТатьяна24 мая 2024Александр, спасибо большое за обзорную экскурсию по Сочи! Было комфортно, познавательно и интересно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «История и архитектура»
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