Познакомьтесь с душой города Сочи!
Вы, конечно, её не увидите, но сможете почувствовать: через каждую улочку, сквер, звуки города и шум морского прибоя.
Во время аудиоэкскурсии вы пройдёте сквозь время и пространство. Старинные здания, парки с многовековыми деревьями, аллеи, городские пейзажи и исторические скульптуры станут декорациями вашего спектакля-променада, а его главным актёром… будете вы!
Вам предстоят неожиданные встречи с известными людьми, которые когда-то жили здесь или приезжали на отдых. Вы услышите их голоса и узнаете подлинные и вдохновляющие истории их жизни.
Вы прогуляетесь вдоль Зимнего театра, собора Михаила Архангела, форта и Морского вокзала.
Вам предстоит побывать в местах, где снимали известные советские фильмы: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «Старик Хоттабыч».
Следуйте за голосом в наушниках и вы услышите, как бьётся сердце Сочи!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).