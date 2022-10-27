Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении

Душа города Сочи

Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении
Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении
Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении
Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении
Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении
Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении
Душа города Сочи: аудиоэкскурсия-спектакль в приложении

Что вас ожидает 🤩

  • Концертный зал «Фестивальный», Sochi, Russia
  • Cобор Михаила Архангела
  • Морской вокзал
  • Памятник Владимиру Высоцкому
  • Набережная Сочи
  • Навагинский форт
  • Гостиница «Приморская»
  • Зимний театр
  • Библиотека имени А. С. Пушкина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Познакомьтесь с душой города Сочи!
Вы, конечно, её не увидите, но сможете почувствовать: через каждую улочку, сквер, звуки города и шум морского прибоя.
Во время аудиоэкскурсии вы пройдёте сквозь время и пространство. Старинные здания, парки с многовековыми деревьями, аллеи, городские пейзажи и исторические скульптуры станут декорациями вашего спектакля-променада, а его главным актёром… будете вы!
Вам предстоят неожиданные встречи с известными людьми, которые когда-то жили здесь или приезжали на отдых. Вы услышите их голоса и узнаете подлинные и вдохновляющие истории их жизни.
Вы прогуляетесь вдоль Зимнего театра, собора Михаила Архангела, форта и Морского вокзала.
Вам предстоит побывать в местах, где снимали известные советские фильмы: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «Старик Хоттабыч».
Следуйте за голосом в наушниках и вы услышите, как бьётся сердце Сочи!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Потайные и скрытые от взглядов туристов места Сочи
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Театральная,4а, Сочи
Завершение: ул. Войкова, 1, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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