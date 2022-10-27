Познакомьтесь с душой города Сочи!

Вы, конечно, её не увидите, но сможете почувствовать: через каждую улочку, сквер, звуки города и шум морского прибоя.

Во время аудиоэкскурсии вы пройдёте сквозь время и пространство. Старинные здания, парки с многовековыми деревьями, аллеи, городские пейзажи и исторические скульптуры станут декорациями вашего спектакля-променада, а его главным актёром… будете вы!

Вам предстоят неожиданные встречи с известными людьми, которые когда-то жили здесь или приезжали на отдых. Вы услышите их голоса и узнаете подлинные и вдохновляющие истории их жизни.

Вы прогуляетесь вдоль Зимнего театра, собора Михаила Архангела, форта и Морского вокзала.

Вам предстоит побывать в местах, где снимали известные советские фильмы: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «Старик Хоттабыч».

Следуйте за голосом в наушниках и вы услышите, как бьётся сердце Сочи!

Как проходит аудиоэкскурсия: