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Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690₽ за человека
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе...
«В программе аудиоспектакля: Зимний театр, собор Архангела Михаила, сочинский маяк, здание Городского собрания и многое другое»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Начало: Эстонская улица, 51, Эстосадок
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
«✨ Главная идея иммерсивного аудиотура — максимально погрузить участников в виртуальное пространство историй, которые оживают в реальных локациях»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590₽ за человека
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по историческому вокзалу Сочи: путеводитель в наушниках
Погрузитесь в историю сочинского вокзала с аудиогидом, открывая его тайны в удобное для вас время
Начало: На вокзале Сочи
«Аудиоэкскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 апреля 2024Мы с супругом брали экскурсию Нити Сочи. Экскурсия очень понравилсь, она информативна и интересна. Прекрасно рассчитано время прогулки. Очень удобно
- ИИрина22 февраля 2024Основные достопримечательности центра Сочи, программа удобная в использовании. . поменьше рекламы "белых ночей".. добавить дачу Барсовой (об угол надеваем).. Экскурсия заслуживает твердой пятёрки несмотря незначительные недочёты. .
- ЕЕлена5 мая 2023Очень интересное времяпровождение, очень красиво сделанные граффити. Думаю, понравится и детям от 10 лет. Несколько ремарок: до Кусто сейчас не добраться, часть набережной перекрыта Битлы переделаны в героев из Молодой гвардии. Неплохо, но Битлов жалко Рекомендуем!
- ММария20 октября 2022Экскурсия понравилась, ничего лишнего, все четко и по делу. Приложение очень удобное, легко установить на двоих. Рекомендуем!
- ТТатьяна7 января 2022Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по СочиВ целом все хорошо. Организовано отлично, формат экскурсии и приложение очень удобные. Из информации единственное, чего не хватало, - место окончания прогулки. По самой теме экскурсии - хотелось бы больше насыщенности, закоулков и интересных рассказов.
- ААлиса28 февраля 2021Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогуКупили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.
- LLina27 февраля 2021В целом экскурсия понравилась, все понятно, места потрясающе красивые, не очень понравился аудиогид, мало информации даёт, хотелось бы подробнее. Хотелось бы больше каких-то рассказов, загадочных историй о курорте, например.
- ААнна24 февраля 2021Отличная экскурсия! На самокатах ещё интереснее👍🏻 Спасибо!!!
- VVelikan23 января 2021Экскурсия нормальная, в плане ознакомления, ждать чего то сверх не стоит. Все что написано в описании экскурсии соответствует.
- TTahir21 января 2021Брали программу обзорной экскурсии по Сочи и остались довольны как слоны. Мы в прошлом году там гуляли, но не знали таких интереснейших тем. Огромный плюс- это регламент и любое количество времени на локации.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аудиогиды»
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