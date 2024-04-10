Е Екатерина Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи читать дальше идут подсказки в наушники где остановиться и куда повернуть. С удовольствием прогулялись по городу и узнали много нового. В следующий раз обязательно воспользуемся подобным сервисом в других городах. Мы с супругом брали экскурсию Нити Сочи. Экскурсия очень понравилсь, она информативна и интересна. Прекрасно рассчитано время прогулки. Очень удобно

И Ирина Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи Основные достопримечательности центра Сочи, программа удобная в использовании. . поменьше рекламы "белых ночей".. добавить дачу Барсовой (об угол надеваем).. Экскурсия заслуживает твердой пятёрки несмотря незначительные недочёты. .

Е Елена Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка Очень интересное времяпровождение, очень красиво сделанные граффити. Думаю, понравится и детям от 10 лет. Несколько ремарок: до Кусто сейчас не добраться, часть набережной перекрыта Битлы переделаны в героев из Молодой гвардии. Неплохо, но Битлов жалко Рекомендуем!

М Мария Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи Экскурсия понравилась, ничего лишнего, все четко и по делу. Приложение очень удобное, легко установить на двоих. Рекомендуем!

Т Татьяна Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи В целом все хорошо. Организовано отлично, формат экскурсии и приложение очень удобные. Из информации единственное, чего не хватало, - место окончания прогулки. По самой теме экскурсии - хотелось бы больше насыщенности, закоулков и интересных рассказов.

А Алиса Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу Купили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.

L Lina Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи В целом экскурсия понравилась, все понятно, места потрясающе красивые, не очень понравился аудиогид, мало информации даёт, хотелось бы подробнее. Хотелось бы больше каких-то рассказов, загадочных историй о курорте, например.

А Анна Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи Отличная экскурсия! На самокатах ещё интереснее👍🏻 Спасибо!!!

V Velikan Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи Экскурсия нормальная, в плане ознакомления, ждать чего то сверх не стоит. Все что написано в описании экскурсии соответствует.