Аудиогиды и аудиоэкскурсии Сочи

Найдено 8 экскурсий в категории «Аудиогиды» в Сочи, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690 за человека
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
2 отзыва
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе...
«В программе аудиоспектакля: Зимний театр, собор Архангела Михаила, сочинский маяк, здание Городского собрания и многое другое»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по улице Навагинской в Сочи
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за всё до 5 чел.
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Начало: Эстонская улица, 51, Эстосадок
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
«✨ Главная идея иммерсивного аудиотура — максимально погрузить участников в виртуальное пространство историй, которые оживают в реальных локациях»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590 за человека
Аудиогид по вокзалу Сочи (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по историческому вокзалу Сочи: путеводитель в наушниках
Погрузитесь в историю сочинского вокзала с аудиогидом, открывая его тайны в удобное для вас время
Начало: На вокзале Сочи
«Аудиоэкскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2024
    Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Мы с супругом брали экскурсию Нити Сочи. Экскурсия очень понравилсь, она информативна и интересна. Прекрасно рассчитано время прогулки. Очень удобно
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    идут подсказки в наушники где остановиться и куда повернуть. С удовольствием прогулялись по городу и узнали много нового. В следующий раз обязательно воспользуемся подобным сервисом в других городах.

  • И
    Ирина
    22 февраля 2024
    Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
    Основные достопримечательности центра Сочи, программа удобная в использовании. . поменьше рекламы "белых ночей".. добавить дачу Барсовой (об угол надеваем).. Экскурсия заслуживает твердой пятёрки несмотря незначительные недочёты. .
  • Е
    Елена
    5 мая 2023
    Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
    Очень интересное времяпровождение, очень красиво сделанные граффити. Думаю, понравится и детям от 10 лет. Несколько ремарок: до Кусто сейчас не добраться, часть набережной перекрыта Битлы переделаны в героев из Молодой гвардии. Неплохо, но Битлов жалко Рекомендуем!
  • М
    Мария
    20 октября 2022
    Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
    Экскурсия понравилась, ничего лишнего, все четко и по делу. Приложение очень удобное, легко установить на двоих. Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    7 января 2022
    Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
    В целом все хорошо. Организовано отлично, формат экскурсии и приложение очень удобные. Из информации единственное, чего не хватало, - место окончания прогулки. По самой теме экскурсии - хотелось бы больше насыщенности, закоулков и интересных рассказов.
  • А
    Алиса
    28 февраля 2021
    Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
    Купили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.
  • L
    Lina
    27 февраля 2021
    Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
    В целом экскурсия понравилась, все понятно, места потрясающе красивые, не очень понравился аудиогид, мало информации даёт, хотелось бы подробнее. Хотелось бы больше каких-то рассказов, загадочных историй о курорте, например.
  • А
    Анна
    24 февраля 2021
    Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
    Отличная экскурсия! На самокатах ещё интереснее👍🏻 Спасибо!!!
  • V
    Velikan
    23 января 2021
    Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
    Экскурсия нормальная, в плане ознакомления, ждать чего то сверх не стоит. Все что написано в описании экскурсии соответствует.
  • T
    Tahir
    21 января 2021
    Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
    Брали программу обзорной экскурсии по Сочи и остались довольны как слоны. Мы в прошлом году там гуляли, но не знали таких интереснейших тем. Огромный плюс- это регламент и любое количество времени на локации.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аудиогиды»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Аудиогиды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 300 до 690. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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