Е Екатерина Самые чудесные впечатления от этой экскурсии! Первое-это то,что выезд был в 14-00,и этого хватило сполна,для того чтобы посмотреть все места,которые запланировали. Второе- это то, что с погодой повезло,было не жарко. Третье-Водитель профессионал,было не страшно передвигаться на УАЗ Патриот по оврагам и труднодоступных местам. Угостил нас вкусным домашним вином). В целом эта экскурсия по красивым местам. Рекомендую!

И Ирина Отличный тур! У меня был запрос погулять в горах, получить новые впечатления, эмоции и насладиться красотой природы - все выполнено.

М Мария Замечательный тур, приятный водитель

Ольга Отличная, активная, весёлая экскурсия! Замечательный гид и водитель в одном лице, Аркадий, провел незабываемую экскурсию на джипе! Он смог не только заинтересовать, но и объединить наш небольшой коллектив в этой поездке! Места, которые мы посетили, неописуемо красивы, потрясающая природа. Всем рекомендую!

Максим читать дальше горную реку, где хорошо кормят за очень демократичную цену. Водитель Роберт общительный, веселый, хорошо знает Сочи и окрестности. Кататься на уазике без тента по горным дорогам - кайф! Рекомендую учесть, что экскурсия не предусматривает детального рассказа об истории края и посещаемых мест, дается только общая информация. Но лично для нас это не было значительным недостатком. Очень хорошая экскурсия за эту цену. В программе несколько симпатичных мест: Белые скалы, смотровая площадка, Кудепстинский каньон и навесной мост. Также предусмотрен обед в неплохом кафе "Арго" с видом на

Е Елена В экскурсии понравилось всё, начиная от пунктуальности водителя, до высокого профессионализма и чувства юмора экскурсовода! Очень познавательная и интересная экскурсия! Рекомендую друзьям и знакомым.

Анастасия Когда ехала на экскурсию, не ждала ничего особенного, а зря)) Каньон Псахо -потрясающее место, очень красивое! Все заявленное в программе мы увидели и даже больше) Организация очень хорошая. Было очень интересно, спасибо за экскурсию.

Ольга Очень красивый и интересный тур

Всем рекомендую 😁👍🏻

Ю Юлия Места просто супер, но имейте ввиду, что гид в основном выполняет функцию только водителя, возит с места на место, рассказов и исторических фактах вы особо не узнаете.

Анна Очень понравился наш гид Аркадий, шикарный водитель 👌 все по таймингу, увидели и монастырь и каньон псахо, самшит) очень понравилось все! Кто любит экстрим! Обязательно к посещению 🙌

Т Татьяна Все очень понравилось. Места красивые, советую посетить. Маршрут сбалансирован, времени на все хватает. Хорошо, что начинается он не ранним утром, можно нормально поспать и собраться. Водитель Руслан был общителен и харизматичен, ему отдельное спасибо.

Т Тимур читать дальше отвечает «что никогда, потому что там камнепад уже пару месяцев». Мы естественно расстроились, потому что очень ждали этого места и организатор никак не предупредил в начале тура. А так в целом интересно и экстремально Это конечно все интересно, но многие вещи узнавались прям на ходу. Например буквально почти в конце пути мы спрашиваем у гида «А когда мы поедем на водопад», на что он Александр Ответ организатора: Спасибо за отзыв.

В описании тура указано следующее:

1) Водопад это дополнительная локация и туда едут по согласованию группы

2) вход на водопад высотой 60 метров +200 руб. (по желанию и при хороших погодных условиях)

Очень сожалеем что у вас остался такой осадок

Л Людмила Все, понравилось. Каньон потрясающий. Огромное спасибо нашим водителям Рафаэлю и Артуру, несмотря на пробки провезли нас быстро и с комфортом. Было очень весело и интересно🥰

Г Галина Понравилась поездка, интересный тур, красивые виды.

Не понравилась организация тура. Вместо 12:00 приехали только к 14:00, после наших звонков. Александр Ответ организатора: Спасибо за отзыв, в 12 у нас начинается сбор гостей. Видно вы были в финальной части сбора, сожалеем что у вас остался такой осадок.