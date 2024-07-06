Вы отправитесь в путешествие к самшитовым лесам и каньону на месте древнего океана Тетис.
Наши внедорожники с комфортом провезут вас по бездорожью: броды, скорость, потрясающие пейзажи — впечатлений хватит на весь день! Также вы посетите Троице-Георгиевский монастырь, а ещё побываете в пещере, где когда-то обитали древние люди.
Наши внедорожники с комфортом провезут вас по бездорожью: броды, скорость, потрясающие пейзажи — впечатлений хватит на весь день! Также вы посетите Троице-Георгиевский монастырь, а ещё побываете в пещере, где когда-то обитали древние люди.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приключение на внедорожнике!
- По живописным окрестностям Сочи вы проедете на внедорожнике УАЗ.
- У вас будет достаточно времени, чтобы посетить красивейшие места по пути и насладиться горными пейзажами. От одной чудесной локации к другой мы будем перемещаться в комфорте — дорога сама по себе станет главной изюминкой этой программы.
- Мы сделаем остановки в Ахштырской низине, на смотровой площадке ущелья Ахцу, в лесу, где растут «железные деревья» и в древнем каньоне! Вы сможете прикоснуться к тектоническим плитам, которые раньше украшали дно древнего океана Тетис.
- В конце путешествия выделим время на расслабляющее купание в голубой глине.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ.
- После программы запланирован ужин в одном из кафе по желанию (оплачивается отдельно), до этого остановок на еду нет, поэтому рекомендуем брать перекус.
- Дополнительно оплачиваются экологические сборы:
— древний каньон (200 руб.)
— Ахштырская пещера (200 руб., по желанию и при хороших погодных условиях)
— вход на водопад высотой 60 метров +200 руб. (по желанию и при хороших погодных условиях).
ежедневно в 07:00 и 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 043 ₽
|Дети 6-12 лет
|1 805 ₽
|Дети до 5 лет
|1 663 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 13:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 8497 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
6 июля 2024
Самые чудесные впечатления от этой экскурсии! Первое-это то,что выезд был в 14-00,и этого хватило сполна,для того чтобы посмотреть все места,которые запланировали. Второе- это то, что с погодой повезло,было не жарко. Третье-Водитель профессионал,было не страшно передвигаться на УАЗ Патриот по оврагам и труднодоступных местам. Угостил нас вкусным домашним вином). В целом эта экскурсия по красивым местам. Рекомендую!
И
Ирина
30 июня 2024
Отличный тур! У меня был запрос погулять в горах, получить новые впечатления, эмоции и насладиться красотой природы - все выполнено.
М
Мария
7 июня 2024
Замечательный тур, приятный водитель
Ольга
26 мая 2024
Отличная, активная, весёлая экскурсия! Замечательный гид и водитель в одном лице, Аркадий, провел незабываемую экскурсию на джипе! Он смог не только заинтересовать, но и объединить наш небольшой коллектив в этой поездке! Места, которые мы посетили, неописуемо красивы, потрясающая природа. Всем рекомендую!
Максим
15 мая 2024
Очень хорошая экскурсия за эту цену. В программе несколько симпатичных мест: Белые скалы, смотровая площадка, Кудепстинский каньон и навесной мост. Также предусмотрен обед в неплохом кафе "Арго" с видом на
Е
Елена
7 мая 2024
В экскурсии понравилось всё, начиная от пунктуальности водителя, до высокого профессионализма и чувства юмора экскурсовода! Очень познавательная и интересная экскурсия! Рекомендую друзьям и знакомым.
Анастасия
3 мая 2024
Когда ехала на экскурсию, не ждала ничего особенного, а зря)) Каньон Псахо -потрясающее место, очень красивое! Все заявленное в программе мы увидели и даже больше) Организация очень хорошая. Было очень интересно, спасибо за экскурсию.
Ольга
26 апр 2024
Очень красивый и интересный тур
Всем рекомендую 😁👍🏻
Всем рекомендую 😁👍🏻
Ю
Юлия
22 апр 2024
Места просто супер, но имейте ввиду, что гид в основном выполняет функцию только водителя, возит с места на место, рассказов и исторических фактах вы особо не узнаете.
Анна
11 апр 2024
Очень понравился наш гид Аркадий, шикарный водитель 👌 все по таймингу, увидели и монастырь и каньон псахо, самшит) очень понравилось все! Кто любит экстрим! Обязательно к посещению 🙌
Т
Татьяна
8 мар 2024
Все очень понравилось. Места красивые, советую посетить. Маршрут сбалансирован, времени на все хватает. Хорошо, что начинается он не ранним утром, можно нормально поспать и собраться. Водитель Руслан был общителен и харизматичен, ему отдельное спасибо.
Т
Тимур
12 фев 2024
Это конечно все интересно, но многие вещи узнавались прям на ходу. Например буквально почти в конце пути мы спрашиваем у гида «А когда мы поедем на водопад», на что он
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв.
В описании тура указано следующее:
1) Водопад это дополнительная локация и туда едут по согласованию группы
2) вход на водопад высотой 60 метров +200 руб. (по желанию и при хороших погодных условиях)
Очень сожалеем что у вас остался такой осадок
В описании тура указано следующее:
1) Водопад это дополнительная локация и туда едут по согласованию группы
2) вход на водопад высотой 60 метров +200 руб. (по желанию и при хороших погодных условиях)
Очень сожалеем что у вас остался такой осадок
Л
Людмила
19 авг 2022
Все, понравилось. Каньон потрясающий. Огромное спасибо нашим водителям Рафаэлю и Артуру, несмотря на пробки провезли нас быстро и с комфортом. Было очень весело и интересно🥰
Г
Галина
12 мая 2022
Понравилась поездка, интересный тур, красивые виды.
Не понравилась организация тура. Вместо 12:00 приехали только к 14:00, после наших звонков.
Не понравилась организация тура. Вместо 12:00 приехали только к 14:00, после наших звонков.
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, в 12 у нас начинается сбор гостей. Видно вы были в финальной части сбора, сожалеем что у вас остался такой осадок.
Мария
10 мая 2022
Очень колоритная поездка, все понравилось, невероятно дружелюбный гид, весьма необычное музыкальное сопровождение (нам очень понравилось). Места просто сказочные, сказочный лес, каньон. Вся поездка прошла в атмосфере легкости и непринуждённости. Совершенно не устали. Спасибо Вам огромное. Рекомендую на 100%
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