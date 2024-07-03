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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 34 отзыва Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ... 10555 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов 30 отзывов Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу) 8900 8 010 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 32 отзыва Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа Начало: У Морского порта 6400 5 440 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 30 минут 7 отзывов Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке Начало: У Морпорта 3000 2 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 65% скидка Групповая 10 часов 420 отзывов Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей... Расписание: ежедневно в 10:00 1000 350 ₽ за человека

🚶 Пешая 35% скидка Фотопрогулка 1 час 6 отзывов «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах Начало: В Морском порту Сочи 8000 5 200 ₽ за всё до 2 чел.

🚤 На катере 20% скидка Мини-группа 2 часа 12 отзывов Дайвинг в Чёрном море (из Сочи) Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня Начало: От места вашего проживания Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00 4300 3 440 ₽ за человека

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 13 часов 5 отзывов Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи Расписание: ежедневно в 04:30 1800 1 530 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 99 отзывов «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны» Начало: От ближайшей к вам остановки Расписание: ежедневно в 05:30 1600 1 440 ₽ за человека

🚗 На машине 25% скидка Мини-группа 11 часов 22 отзыва Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле... Расписание: ежедневно в 07:00 2400 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе 55% скидка Групповая 9 часов 927 отзывов Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос... Расписание: ежедневно в 09:00 1000 450 ₽ за человека

🛥 На яхте 30% скидка Мини-группа 1 час 9 отзывов Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний Начало: В порту Сочи 3800 2 660 ₽ за человека

🛥 На яхте 35% скидка Мини-группа 1 час 30 отзывов Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания Начало: В порту Сочи 4100 2 665 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Сочи: знакомство с городом Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта Начало: У ж/д вокзала Сочи 3610 3 249 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 29 отзывов Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере 2300 2 070 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Сочи для ценителей искусства Погрузиться в изобразительный мир южной столицы в мини-группе Начало: У Зимнего театра 1900 1 330 ₽ за человека

🚤 На катере 35% скидка Мини-группа 3 часа 2 отзыва В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить Начало: В порту Сочи 6000 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 9 отзывов С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада Начало: На улице Агурское Ущелье от 6000 5 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 5.5 часов 6 отзывов Православный Сочи Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь 12000 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте 10% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Морская прогулка на парусной яхте «Lilac» Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации Начало: В Центральном Морском порту Сочи 17900 16 110 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане 15% скидка Индивидуальная 30 минут 8 отзывов Экскурсия: Полет на параплане с горы Пикет Ощутите свободу полета над Сочи, наслаждаясь захватывающими видами гор и моря в компании опытного инструктора Начало: Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна 13500 11 475 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней Начало: Автовокзал Сочи 25000 21 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 5% скидка Мини-группа 6.5 часов 20 отзывов Джип-тур по окрестностям Сочи (из Сочи) Насладиться пейзажами и искупаться в голубой глине в насыщенной поездке на 1 день Начало: Адлер, Сириус Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00 2150 2 043 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой 13500 12 150 ₽ за всё до 4 чел.