Со скидкой – экскурсии в Сочи

Найдено 70 экскурсий в категории «Со скидкой» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
295 отзывов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000500 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
267 отзывов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
900450 за человека
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
26 отзывов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
17501 400 за человека
На гору Ахун - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
На гору Ахун - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия в Сочи
Путешествие на мотоцикле к горе Ахун подарит вам незабываемые впечатления. Ощутите свободу и адреналин, наслаждаясь живописными видами на горы и море
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
70005 250 за экскурсию
Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
18 отзывов
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
55003 850 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
202 отзыва
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1100495 за человека
Красота дикой природы Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
9 июля в 11:00
10 июля в 11:00
100009 500 за всё до 5 чел.
Стильная фотопрогулка по Сочи
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
22 отзыва
Индивидуальная фотопрогулка в Сочи: стильные фотографии
Получите уникальные фотографии, которые подчеркнут вашу индивидуальность и расскажут историю вашего отдыха в Сочи. Чувствуйте себя моделью стильного журнала
Начало: У ЦУМа
9 июля в 10:30
10 июля в 12:30
45004 050 за всё до 4 чел.
Черноморская рыбалка
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
Черноморская рыбалка в Сочи: улов и обед на борту
Морская рыбалка в Сочи - это возможность насладиться природой, поймать рыбу и отведать свежий улов, приготовленный прямо на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
41003 485 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
2000014 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
58 отзывов
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30001 350 за человека
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
213 отзывов
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Удивительные окрестности Сочи на авто
Ощутите спокойствие и красоту окрестностей Сочи на индивидуальной экскурсии. Путешествие по чайным плантациям, водопадам и старинным замкам в комфортном формате
Начало: У ж/д станции Мацеста
9 июля в 11:00
10 июля в 11:00
100009 500 за всё до 5 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
98 отзывов
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1290011 610 за всё до 6 чел.
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
27 отзывов
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 17:00
9 июля в 17:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
178 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
1277711 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
192 отзыва
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
2222220 000 за всё до 6 чел.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200010 800 за всё до 6 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
105559 500 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
30 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
32 отзыва
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
30 минут
7 отзывов
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
30002 400 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
420 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000350 за человека
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
скидка
35%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80005 200 за всё до 2 чел.
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
🚤 На катере
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
43003 440 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
18001 530 за человека
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
99 отзывов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
16001 440 за человека
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
22 отзыва
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24001 800 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
927 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1000450 за человека
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
1 час
9 отзывов
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
38002 660 за человека
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
скидка
35%
Мини-группа
1 час
30 отзывов
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41002 665 за человека
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
36103 249 за всё до 8 чел.
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Сегодня в 06:30
8 июля в 06:30
23002 070 за человека
Сочи для ценителей искусства
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Сочи для ценителей искусства
Погрузиться в изобразительный мир южной столицы в мини-группе
Начало: У Зимнего театра
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
19001 330 за человека
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
🚤 На катере
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60003 900 за человека
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
8 июля в 08:00
11 июля в 08:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Православный Сочи
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
6 отзывов
Православный Сочи
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120009 600 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1790016 110 за всё до 8 чел.
Сочи с высоты: полёт на параплане
🚗 На машине
🪂 На параплане
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
8 отзывов
Экскурсия: Полет на параплане с горы Пикет
Ощутите свободу полета над Сочи, наслаждаясь захватывающими видами гор и моря в компании опытного инструктора
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1350011 475 за человека
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
12 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2500021 250 за всё до 4 чел.
Джип-тур по окрестностям Сочи (из Сочи)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
20 отзывов
Джип-тур по окрестностям Сочи (из Сочи)
Насладиться пейзажами и искупаться в голубой глине в насыщенной поездке на 1 день
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
21502 043 за человека
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
1350012 150 за всё до 4 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
2000018 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой
  2. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  3. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
  4. На гору Ахун - на мотоцикле
  5. Фотопрогулка по центральному Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Со скидкой" можно забронировать 70 экскурсий и билетов от 350 до 21 510 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 3715 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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