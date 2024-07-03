1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000500₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
900450₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
17501 400₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
На гору Ахун - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия в Сочи
Путешествие на мотоцикле к горе Ахун подарит вам незабываемые впечатления. Ощутите свободу и адреналин, наслаждаясь живописными видами на горы и море
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
70005 250₽ за экскурсию
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
55003 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1100495₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
9 июля в 11:00
10 июля в 11:00
100009 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотопрогулка в Сочи: стильные фотографии
Получите уникальные фотографии, которые подчеркнут вашу индивидуальность и расскажут историю вашего отдыха в Сочи. Чувствуйте себя моделью стильного журнала
Начало: У ЦУМа
9 июля в 10:30
10 июля в 12:30
45004 050₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка в Сочи: улов и обед на борту
Морская рыбалка в Сочи - это возможность насладиться природой, поймать рыбу и отведать свежий улов, приготовленный прямо на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
41003 485₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
2000014 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30001 350₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Ощутите спокойствие и красоту окрестностей Сочи на индивидуальной экскурсии. Путешествие по чайным плантациям, водопадам и старинным замкам в комфортном формате
Начало: У ж/д станции Мацеста
9 июля в 11:00
10 июля в 11:00
100009 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 17:00
9 июля в 17:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
1277711 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
2222220 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200010 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
105559 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
30002 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000350₽ за человека
скидка
35%
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80005 200₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
43003 440₽ за человека
скидка
15%
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
18001 530₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
16001 440₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24001 800₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1000450₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
38002 660₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41002 665₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
36103 249₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Сегодня в 06:30
8 июля в 06:30
23002 070₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
2.5 часа
Сочи для ценителей искусства
Погрузиться в изобразительный мир южной столицы в мини-группе
Начало: У Зимнего театра
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
19001 330₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60003 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
8 июля в 08:00
11 июля в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Православный Сочи
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120009 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1790016 110₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия: Полет на параплане с горы Пикет
Ощутите свободу полета над Сочи, наслаждаясь захватывающими видами гор и моря в компании опытного инструктора
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1350011 475₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
12 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2500021 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
Джип-тур по окрестностям Сочи (из Сочи)
Насладиться пейзажами и искупаться в голубой глине в насыщенной поездке на 1 день
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
21502 043₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
1350012 150₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июля 2024Отличный тур. Масса положительных эмоций и впечатлений. Гид Саид просто космос. Просто потрясающая подача с элементами юмора. Однозначно 5+. Рекомендую
- ААлександр3 июля 2024Роман очень хороший экскурсовод. Было очень интересно его слушать. Очень интересно!
- ИИрина2 июля 2024В июне месяце 2024 года посетили экскурсию "Знакомый незнакомый Сочи". Наш опытный гид-водитель Роман встретил нас в назначенном месте, после
- ННадежда2 июля 2024Добрый день. Екатерина провела отличную экскурсию! Рассказывала интересно, подробно. Фотографировала много. Фото ещё не получили, но уверена, что будут классные фото. Спасибо большое!
- ААртем2 июля 2024Экскурсия и действия экскурсовода очень понравились, рекомендую!
- ММират1 июля 2024Маршрут прекрасен😌 Великолепная работа гида и водителя 🔥 Всем рекомендую)))
- ТТатьяна1 июля 2024Большое спасибо за изумительные фотографии. Мы все просто в восторге.
- ООльга1 июля 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Алёне и водителю Сергею.
- MMARINA1 июля 2024Марина, умница! Атмосфера на фотосессии как будто знакомы 100 лет) Красивые локации, оригинальные и качественные фото. Впечатлений и фотографий на всю жизнь. Дочь в восторге! Рекомендую на 100%. Обязательно будем обращаться к Марине ещё и рекомендовать друзьям.
- ММарина1 июля 2024Все прекрасно организовано, маршрут великолепен, было достаточно свободного времени для ознакомление с достопримечательностям. Заключение дня было прекрасным 👍 на музыкальном фонтане.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Со скидкой»
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