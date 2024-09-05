30 минут
Индивидуальная
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
Лучший выборКаньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
7 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 сентября 2024Отличный тур, не сложный, комфортный, не скучный. Отличный организатор (проводник), провел инструктаж, выдал снаряжение, показал удобные места для прыжков вводу, провел по маршруту без осложнений. Снаряжение в хорошем состоянии. В сл., году приедем на ср., уровень сложности.
- ВВячеслав4 сентября 2024Однозначно - лучшее приключение этого лета! Поначалу были сомнения, так как подруга боится высоты и глубины, но связавшись с Робертом
- ООльга4 сентября 2024Название не обманывает, это действительно нереальные впечатления!!! Огромное спасибо организатору за такое красивое приключение! Полный восторг, однозначно рекомендую!
- ННаталия28 августа 2024Как морская прогулка - отлично, но достаточно дорого, чтобы просто покататься. . Ни одного дельфина так и не увидели. Жаль.
- ЛЛариса27 августа 2024Спасибо Ребята, все организовано на отлично, приветливые, внимательные пунктуальные! Общение легкое, как с давними друзьями. Прекрасно провела время!
- ММария25 августа 2024Незабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательный водитель и гид мотоцикла Захар, отдельное спасибо за прекрасные фотографии - это талант!) 🤗 обязательно рекомендую всем эту экскурсию!)
- ИИрина24 августа 2024Очень понравилась экскурсия,увидели все три вида (правда азовки относятся к белухам и нарвалам)Сначала встретили белобочек, потом афалин, с ними плавала
- ЕЕлена10 августа 2024Было круто, дочь счастлива такому подарку на день рождения. Спасибо Захару, всё было 🤘
- ААндрей8 августа 2024Хоть дельфинов увидеть не удалось, но морская прогулка на катере с прекрасным рассказчиком Екатериной была незабываема!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в сентябре 2024
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