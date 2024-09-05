На Рождество – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сочи, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
На мотоцикле
65 отзывов
30 минут
Индивидуальная
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Каньонинг - лучшее приключение лета
107 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
7 500 за человека
Экспедиция к черноморским дельфинам
84 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 сентября 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Отличный тур, не сложный, комфортный, не скучный. Отличный организатор (проводник), провел инструктаж, выдал снаряжение, показал удобные места для прыжков вводу, провел по маршруту без осложнений. Снаряжение в хорошем состоянии. В сл., году приедем на ср., уровень сложности.
  • В
    Вячеслав
    4 сентября 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Однозначно - лучшее приключение этого лета! Поначалу были сомнения, так как подруга боится высоты и глубины, но связавшись с Робертом
    читать дальше

    - решили всё таки пойти, так как маршрут был начального уровня и с наличием всей нужной экипировки, чтобы ее успокоить. Из всех эмоций, что были на маршруте - преобладает восторг и желание повторить на более сложном уровне (но уже самому). Были и заплывы, и прыжки с разных высот, и спуски по желобам. Роберт отличный инструктор, экскурсовод и напарник в таком приключении! Однозначно советую всем, кто любит активный отдых "кудаугоднолишьбыненапляж".)))

    Однозначно - лучшее приключение этого лета! Поначалу были сомнения, так как подруга боится высоты и глубиныОднозначно - лучшее приключение этого лета! Поначалу были сомнения, так как подруга боится высоты и глубиныОднозначно - лучшее приключение этого лета! Поначалу были сомнения, так как подруга боится высоты и глубиныОднозначно - лучшее приключение этого лета! Поначалу были сомнения, так как подруга боится высоты и глубины
  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Название не обманывает, это действительно нереальные впечатления!!! Огромное спасибо организатору за такое красивое приключение! Полный восторг, однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталия
    28 августа 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Как морская прогулка - отлично, но достаточно дорого, чтобы просто покататься. . Ни одного дельфина так и не увидели. Жаль.
  • Л
    Лариса
    27 августа 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Спасибо Ребята, все организовано на отлично, приветливые, внимательные пунктуальные! Общение легкое, как с давними друзьями. Прекрасно провела время!
  • М
    Мария
    25 августа 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Незабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательный водитель и гид мотоцикла Захар, отдельное спасибо за прекрасные фотографии - это талант!) 🤗 обязательно рекомендую всем эту экскурсию!)
    Незабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательныйНезабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательныйНезабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательныйНезабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательныйНезабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательныйНезабываемые эмоции и впечатления от данной экскурсии; ветер, скорость, воздух, горы, очень красиво, это круто!) замечательный
  • И
    Ирина
    24 августа 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Очень понравилась экскурсия,увидели все три вида (правда азовки относятся к белухам и нарвалам)Сначала встретили белобочек, потом афалин, с ними плавала
    читать дальше

    наша организатор из центра,она ныряла с маской и они подошли к ней на расстоянии вытянутой руки,мы тоже плавали,вода чистая,теплая. А вот азовку видели мельком, она не выпрыгивает полностью,самая пугливая и осторожная. Татьяна рассказала как её центр помогает дельфинам,как лечит,как правильно перетащить животное если его выбросило на берег (отработали на макете) Очень интересная и необычная поездка,эмоциональная с небольшим адреналином

  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Было круто, дочь счастлива такому подарку на день рождения. Спасибо Захару, всё было 🤘
  • А
    Андрей
    8 августа 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Хоть дельфинов увидеть не удалось, но морская прогулка на катере с прекрасным рассказчиком Екатериной была незабываема!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
  2. Каньонинг - лучшее приключение лета
  3. Экспедиция к черноморским дельфинам
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Юпшарский каньон
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в сентябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год на рождество, 256 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам