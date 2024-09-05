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- решили всё таки пойти, так как маршрут был начального уровня и с наличием всей нужной экипировки, чтобы ее успокоить. Из всех эмоций, что были на маршруте - преобладает восторг и желание повторить на более сложном уровне (но уже самому). Были и заплывы, и прыжки с разных высот, и спуски по желобам. Роберт отличный инструктор, экскурсовод и напарник в таком приключении! Однозначно советую всем, кто любит активный отдых "кудаугоднолишьбыненапляж".)))