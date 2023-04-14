Посетите нетронутые уголки дикой природы, которыми славится республика Абхазия.
Во время поездки вы увидите водопады, горы, ущелья и пещеры, а также поучаствует в пикнике на берегу реки Аапста.
Во время поездки вы увидите водопады, горы, ущелья и пещеры, а также поучаствует в пикнике на берегу реки Аапста.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Гагра
- Колоннада
- Зимний театр
- Парк принца Ольденбургского
- Остановка центр села Ачандары (пересадка на джип)
- Смотровая площадка Нахуара (красивая долина)
- Горный посёлок Хабью, переход через висячий мост
- Водопад Чарюа
- Озеро Чарюа
- Пещера Хабью (к пещере пеший поход 500-700 метров в один конец, по аллее вдоль реки Аапста, и внутри пещеры около 100 метров длины)
- Ущелье и водопад имени геолога Курочкина
- Перекус (хлеб с медом, овощи, напитки)
- Грот Мцага
- Водопад Бычья голова
- База отдыха, пикник на берегу реки Аапста, время пикника 2 часа, проходит как застолье с тостами, с музыкой. В пикник входят: хлеб, подлива, сыр, лимонады, овощи, шашлык 300 грамм на человека
- Горный родник
- Смотровая площадка на ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Таинственные места АбхазииГорные струящиеся водопады, бурлящие реки, таинственные гроты и пещеры, изумрудные долины, могущественные ущелья.
Экскурсия комбинированная. Часть экскурсии пройдет в автобусе, после чего пересядем на джип. Также в этом маршруте присутствует трекинг около 2-х километров.
Что вас ждет:• Пикник на берегу реки Аапста, время пикника — 2 часа, проходит как застолье с тостами и музыкой:
- Живописные водопады и озера.
- Пещеры и ущелья.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- 2 типа транспорта (микроавтобус и джип)
- Сопровождение гида
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование нашего тура.
- Скоро с Вами свяжется диспетчер для уточнения деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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