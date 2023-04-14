Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»

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Посетите нетронутые уголки дикой природы, которыми славится республика Абхазия.

Во время поездки вы увидите водопады, горы, ущелья и пещеры, а также поучаствует в пикнике на берегу реки Аапста.
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Город Гагра
  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Парк принца Ольденбургского
  • Остановка центр села Ачандары (пересадка на джип)
  • Смотровая площадка Нахуара (красивая долина)
  • Горный посёлок Хабью, переход через висячий мост
  • Водопад Чарюа
  • Озеро Чарюа
  • Пещера Хабью (к пещере пеший поход 500-700 метров в один конец, по аллее вдоль реки Аапста, и внутри пещеры около 100 метров длины)
  • Ущелье и водопад имени геолога Курочкина
  • Перекус (хлеб с медом, овощи, напитки)
  • Грот Мцага
  • Водопад Бычья голова
  • База отдыха, пикник на берегу реки Аапста, время пикника 2 часа, проходит как застолье с тостами, с музыкой. В пикник входят: хлеб, подлива, сыр, лимонады, овощи, шашлык 300 грамм на человека
  • Горный родник
  • Смотровая площадка на ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Таинственные места АбхазииГорные струящиеся водопады, бурлящие реки, таинственные гроты и пещеры, изумрудные долины, могущественные ущелья.
Экскурсия комбинированная. Часть экскурсии пройдет в автобусе, после чего пересядем на джип. Также в этом маршруте присутствует трекинг около 2-х километров.

Что вас ждет:• Пикник на берегу реки Аапста, время пикника — 2 часа, проходит как застолье с тостами и музыкой:

  • Живописные водопады и озера.
  • Пещеры и ущелья.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • 2 типа транспорта (микроавтобус и джип)
  • Сопровождение гида
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование нашего тура.
  • Скоро с Вами свяжется диспетчер для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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