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Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности

Денис
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Денис – ваш гид
В поездке вас ждут яркие и интересные места Абхазии в стороне от исхоженных троп.

Высоко в горах, в уютных селах вы прикоснетесь к истории древних храмов и крепостей, откроете новые пейзажи Гагры и Рицы, побываете на сказочных водопадах и в грандиозных ущельях, а также познакомитесь с наследием колоритного Сухуми.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча от вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия

Что вас ожидает

Древние памятники и нетуристические места Абхазии
Путешествие начнется с посещения Цандрипшской базилики. Вы осмотрите храм, построенный еще в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители! Побываете в крепости Абаата 2 века и храме Ипатия Гангрского 5 века. Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры. Также в программе Бзыпская крепость и живописный каменный Мюссерский храм 9-12 вв., расположенный в устье небольшой речки Амбара, почти у берега моря, вдали от цивилизации.

Далее возможны два сценария:

Рица с новых ракурсов и великолепный водопад
Мы можем отправиться в сторону Рицы, делая остановки в живописнейших местах, где никогда не останавливаются автобусы — у рек Бзапь, Гега и Юпшара. На озере я отвезу вас прочь от переполненной смотровой площадки к гигантскому Молочному водопаду. А полюбоваться сказочным водоемом вы сможете со стороны дачи Сталина и с отличной обзорной точки по пути к урочищу Ауадхара.

Или прекрасный Сухуми и окрестности
Я познакомлю вас с колоритной архитектурой города и удивительными историями, которыми богат едва ли не каждый местный дом. Также вы увидите красивый фонтан у Абхазского драмтеатра. Осмотрите Сухумскую крепость, расположенную в самом центре набережной, где услышите о далеких временах, когда на этом месте построили первую крепость еще древние римляне. И, кроме того, подъедете к средневековому памятнику на реке Басла — мосту Царицы Тамары, он же Беслетский мост.

Организационные детали

  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим общегражданский паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).
  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии.
  • Машина Hyundai Solaris 2014 года или микроавтобус для групп побольше.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (350 руб./взрослого, 100 руб./ребёнка до 8 лет).
  • По вашему желанию возможна аренда автомобиля любого класса, даже кабриолета (цена оговаривается при бронировании).
  • Если вас будет четверо и захочется поехать на минивэне, чтобы было максимально комфортно, доплата составит 2500 руб.
  • Для маленьких детей предусмотрены кресла (для 1-3-годовалых и 4-5-летних).
  • Окончательную программу мы составим вместе, исходя из ваших предпочтений.
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия
Необыкновенная Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля в (кроме Лазаревского района).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
Большое спасибо Денису за интересную, удивительную и комфортную экскурсию! Были в Абхазии первый раз, и на общее впечатление от страны, местами пребывающей в определённом состоянии упадка, несомненно повлияло, и в какой-то мере даже изменило его, любовь к ней самого гида. Неутомительное путешествие, гибко составленное с учётом всех наших запросов и пожеланий, и день, проведённый в компании интересного, позитивного человека) Спасибо! Рекомендую)

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