Необыкновенная Абхазия - в индивидуальном формате из Сочи
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
В поездке вас ждут яркие и интересные места Абхазии в стороне от исхоженных троп.
Высоко в горах, в уютных селах вы прикоснетесь к истории древних храмов и крепостей, откроете новые пейзажи Гагры и Рицы, побываете на сказочных водопадах и в грандиозных ущельях, а также познакомитесь с наследием колоритного Сухуми.
Путешествие начнется с посещения Цандрипшской базилики. Вы осмотрите храм, построенный еще в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители! Побываете в крепости Абаата 2 века и храме Ипатия Гангрского 5 века. Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры. Также в программе Бзыпская крепость и живописный каменный Мюссерский храм 9-12 вв., расположенный в устье небольшой речки Амбара, почти у берега моря, вдали от цивилизации.
Далее возможны два сценария:
Рица с новых ракурсов и великолепный водопад
Мы можем отправиться в сторону Рицы, делая остановки в живописнейших местах, где никогда не останавливаются автобусы — у рек Бзапь, Гега и Юпшара. На озере я отвезу вас прочь от переполненной смотровой площадки к гигантскому Молочному водопаду. А полюбоваться сказочным водоемом вы сможете со стороны дачи Сталина и с отличной обзорной точки по пути к урочищу Ауадхара.
Или прекрасный Сухуми и окрестности
Я познакомлю вас с колоритной архитектурой города и удивительными историями, которыми богат едва ли не каждый местный дом. Также вы увидите красивый фонтан у Абхазского драмтеатра. Осмотрите Сухумскую крепость, расположенную в самом центре набережной, где услышите о далеких временах, когда на этом месте построили первую крепость еще древние римляне. И, кроме того, подъедете к средневековому памятнику на реке Басла — мосту Царицы Тамары, он же Беслетский мост.
Организационные детали
Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии
Машина Nissan Almera 2017 года
Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 руб. с чел.)
Для маленьких детей предусмотрены кресла (для 1-3-годовалых и 4-5-летних)
Окончательную программу мы составим вместе, исходя из ваших предпочтений
За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
Посетили Абхазию и остались в полном восторге! Природа невероятная, озеро Рица и национальный парк просто завораживает. Машина комфортабельная, Денис, как водитель настоящий профессионал — горные серпантины проехали плавно и безопасно. читать дальшеуменьшить
Огромная благодарность Денису, как гиду, который всю дорогу увлекательно рассказывал историю и традиции республики. Мы охватили необъятное и места туризма Гагру и исторические достопримечательности: замки, санатории, древние храмы и попали на в службу в храм святого Ипатия 4 века с колокольным звоном на Вознесение. Денис, Вам огромная благодарность за душевность, эрудицию, юмор и возможность перезагрузится! Однозначно рекомендуем!
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Екатерина
Замечательный гид! Абхазия прекрасна, но именно Денис поможет ее раскрыть. Маршрут экскурсии построен еа наших предпочтениях. индивидуальный подход. Скучать не придется. Интересно как взрослым, так и детям.
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Гайворонская
запросом на экскурсию было увидеть мандариновый сад, все исполнили и даже больше. Было максимально комфортно и важно что реализовывались все пожелания. Благодарю.
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Е
Егор
Увлекательное путешествие по удивительной Абхазии. Спасибо Денису за интересную подачу информации, советы и веселое настроение. Получилось все посмотреть, попробовать дары Абхазии, познакомиться с местными жителями, не смотря на пасмурную погоду.
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В
Василий
Отличная, нетривиальная подача материала! Программа была отлично адаптирована к времени года, погоде и обстановке на месте! Места,в которых побывали захватывали дух! Самые приятные и незабываемые впечатления! Благодарим Дениса!
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Д
Дарья
Были на индивидуальной экскурсии 27.02.26. Очень понравилась экскурсия. При бронировании Денис сразу связался, обсудили все нюансы. В день экскурсии заехал в отель вовремя, без опозданий, заранее предупредил, во сколько будет. читать дальшеуменьшить
Очень приятный голос, интересная подача материала, не «заезженный» как на групповых турах. Водит машину аккуратно, чувствовали себя в безопасности. Показал красивые, волшебные места Абхазии. Не торопил, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Всё было в удовольствие. Однозначно советуем данную экскурсию с Денисом! Спасибо за прекрасные воспоминания!
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