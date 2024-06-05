1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 июня в 08:30
17 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Авто-тур на озеро Рица: путешествие через Гагру
Откройте для себя живописные уголки Абхазии, попробуйте традиционные блюда и проникнитесь историей региона
Начало: У вашего отеля
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на озеро Рица с комфортом
Посетить «визитную карточку» Абхазии и услышать о местных традициях, истории и культуре
Начало: В любом удобном Вам месте до Центрального Сочи
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
11 часов
Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Абхазский калейдоскоп: Гагра, Сухум, Кындыг
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открывая её сокровища: Гагра, Сухум и целебные воды Кындыга
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: по четным числам, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
- ММарина5 июня 2024В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
- ННаталья5 июня 2024Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
- ВВалерия4 июня 2024Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
- ЕЕлена4 июня 2024Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
- ММарина4 июня 2024Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
- ААнна3 июня 2024Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Абхазия»
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