Вкусная и увлекательная экскурсия по Сочи для гастрономических гурманов.
Что вас ждёт:
- Посещение чайных плантаций и дегустация чая.
- Посещение местного рынка.
- Увлекательный рассказ о местных продуктах.
- Посещение частной сыроварни с дегустацией сыра.
- Посещение высокогорной пасеки с дегустацией мёда.
- Дегустация домашнего вина, медовухи и чачи.
- Посещение чайных плантаций.
- В самом начале гастрономического тура по Сочи Вы побываете на высокогорных плантациях чая, где гид расскажет увлекательную историю рождения самого северного в мире чая. Вы увидите, как растёт чай и сделаете красочные фото на фоне чайных плантаций.
- Дегустация Мацестинского чая.
- Узнать вкус самого северного в мире чая можно только попробовав его. Вас ждёт дегустация чёрного и зелёного чая с мёдом и блинчиками. А после дегустации будет возможность приобрести чай в фирменном магазине при фабрике по очень привлекательным ценам.
- Посещение местного рынка.
- Гастрономический тур по Сочи не возможен без посещения рынка. Вам предоставится прекрасная возможность побывать на местном рынке. Без прикрас, без красивых витрин. На рынке, который заслужил любовь и популярность местных жителей за его ассортимент продуктов и низкие цены. Ведь это не туристическое место, а рынок "для своих". Именно здесь вы увидите местный колорит и сможете попробовать все, что продается с богатых прилавков рынка.
- Увлекательный рассказ о местных продуктах.
О том, какие продукты стоит попробовать и купить на местном рынке, о том, как правильно выбрать тот или иной местный продукт и на что обратить внимание вам расскажет гид. Сушеная хурма, гранатовый сок, домашнее вино, сезонные фрукты, домашний сыр и колбаса - всё это вам предложат местные торговцы. Не стесняйтесь пробовать и не забывайте торговаться, ведь вы на рынке!
Посещение частной сыроварни с дегустацией сыра
Любители трвёрдых и полутвёрдых сортов сыров захотят остаться в этом сырном раю. Вы посетите частную сыроварню, где сможете увидеть процесс изготовления сыров, узнаете много интересного о том, как делают сыр и попробуете шесть видов вкуснейшего сыра. Бокал сухого вина оттенит изящный вкус сыра.
Посещение высокогорной пасеки с дегустацией мёда
Вас ждёт горная пасека и дегустация пяти видов вкуснейшего мёда. А ещё на пасеке можно покормить с руки пчёл и узнать много интересного об этих удивительных насекомых.
Дегустация домашнего вина, медовухи и чачи
Наша гастрономическая экскурсия будет не полной без дегустации местных напитков. Домашнее вино, чача и медовуха раскроют свой настоящий вкус любителям хмельных напитков.