Гастрономическое путешествие по Сочи

Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
Гастрономическое путешествие по Сочи
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Описание

Вкусная и увлекательная экскурсия по Сочи для гастрономических гурманов.

Что вас ждёт:

  • Посещение чайных плантаций и дегустация чая.
  • Посещение местного рынка.
  • Увлекательный рассказ о местных продуктах.
  • Посещение частной сыроварни с дегустацией сыра.
  • Посещение высокогорной пасеки с дегустацией мёда.
  • Дегустация домашнего вина, медовухи и чачи.
  • Посещение чайных плантаций.
  • В самом начале гастрономического тура по Сочи Вы побываете на высокогорных плантациях чая, где гид расскажет увлекательную историю рождения самого северного в мире чая. Вы увидите, как растёт чай и сделаете красочные фото на фоне чайных плантаций.
  • Дегустация Мацестинского чая.
  • Узнать вкус самого северного в мире чая можно только попробовав его. Вас ждёт дегустация чёрного и зелёного чая с мёдом и блинчиками. А после дегустации будет возможность приобрести чай в фирменном магазине при фабрике по очень привлекательным ценам.
  • Посещение местного рынка.
  • Гастрономический тур по Сочи не возможен без посещения рынка. Вам предоставится прекрасная возможность побывать на местном рынке. Без прикрас, без красивых витрин. На рынке, который заслужил любовь и популярность местных жителей за его ассортимент продуктов и низкие цены. Ведь это не туристическое место, а рынок "для своих". Именно здесь вы увидите местный колорит и сможете попробовать все, что продается с богатых прилавков рынка.
  • Увлекательный рассказ о местных продуктах.
О том, какие продукты стоит попробовать и купить на местном рынке, о том, как правильно выбрать тот или иной местный продукт и на что обратить внимание вам расскажет гид. Сушеная хурма, гранатовый сок, домашнее вино, сезонные фрукты, домашний сыр и колбаса - всё это вам предложат местные торговцы. Не стесняйтесь пробовать и не забывайте торговаться, ведь вы на рынке!

Посещение частной сыроварни с дегустацией сыра

Любители трвёрдых и полутвёрдых сортов сыров захотят остаться в этом сырном раю. Вы посетите частную сыроварню, где сможете увидеть процесс изготовления сыров, узнаете много интересного о том, как делают сыр и попробуете шесть видов вкуснейшего сыра. Бокал сухого вина оттенит изящный вкус сыра.

Посещение высокогорной пасеки с дегустацией мёда

Вас ждёт горная пасека и дегустация пяти видов вкуснейшего мёда. А ещё на пасеке можно покормить с руки пчёл и узнать много интересного об этих удивительных насекомых.

Дегустация домашнего вина, медовухи и чачи

Наша гастрономическая экскурсия будет не полной без дегустации местных напитков. Домашнее вино, чача и медовуха раскроют свой настоящий вкус любителям хмельных напитков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входят дегустации:
  • Сыра
  • Мёда
  • Вина
  • Медовухи
  • Чачи
Что не входит
  • Дегустация чая не входит в стоимость экскурсии и оплачивается по желанию самостоятельно
Место начала и завершения?
Ваш отель в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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