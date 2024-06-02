Экскурсии на винодельни и виноградники в Сочи

Найдено 12 экскурсий в категории «Винодельни» в Сочи, цены от 1 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копченые сыры и мясо»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«🍷 Заглянем на старинную винодельню»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
12 отзывов
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Минимальное время, проведённое в винограднике, — 3 часа»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Авторский тур в Мацесту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Эко-ферма и винодельня После мы можем посетить эко-ферму, где есть возможность покормить животных,а так же посмотреть как растут фруктовые деревья, такие как груша, мандарин, фейхоа и другие»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Также посетим Бабушкину хату — винодельню: вы увидите жилой дом и познакомитесь с бытом чаеводов середины 20 столетия, а в винном погребе продегустируете несколько сортов вина и чачи»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«На винодельне «Бабушкина хата» главным будут не дегустации (хотя вино тут прекрасное), а история возрождения родового гнезда»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Гастрономические приключения в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
«Хозяин винодельни расскажет об особенностях изготовления вина и его употребления»
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900 за всё до 4 чел.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
«Частные винодельни и чайные плантации скрыты от любопытных глаз отдыхающих: о них знают только местные жители, и до них невозможно добраться на такси»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235 за всё до 4 чел.
Долина реки «Огненная»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Долина реки «Огненная»
Отправиться в дружеское путешествие по одному из лучших экскурсионных маршрутов Сочи
Начало: у вашего отеля
«Я отвезу вас на семейную винодельню «Бабушкина хата»»
9 июня в 09:00
19 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
«Экскурсия проходит в уютной беседке с кондиционерами, которая находится на территории цветущего сада и виноградника»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
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    весёлой, душевной и незабываемой! Водителю отдельное спасибо- за его профессионализм. От всей компании хотим передать слова благодарности! За все огромное спасибо! Рекомендуем!

  • т
    татьяна
    27 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
    Была в гостях у виноделов 25.05.24. Прекрасное времяпровождение. Дегустаций в Сочи много. Но эта особенная. Подача в игровой форме. Азарт. Улитки. Радушные хозяева. Хорошие вина и закуски. Интересно было рисовать вином. Ребята нашли нестандартный формат дегустации.
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
    Вина собственного производства, вкуснейшие и разнообразные закуски, интересная подача и домашняя атмосфера. Спасибо Екатерина и Олег очень уютно, вкусно, интересно, а главное с душой и любовью!!! Самая душевная дегустация, из всех на которых приходилось бывать
    Вина собственного производства, вкуснейшие и разнообразные закуски, интересная подача и домашняя атмосфера. Спасибо Екатерина и Олег
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Содержательная и интересная экскурсия. Получился очень насыщенный, полный впечатлений день. Особенно хочется отметить нашего гида Тимура. Его обширный кругозор, любопытные
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    факты, истории, легенды, которые он рассказывал легко и душевно, открыли для меня Абхазию с новой стороны, расширили знание и понимание культуры другой страны. Отдельная благодарность Тимуру за его заботу и помощь.

  • М
    МИХАИЛ
    22 мая 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Все супер
  • А
    Александра
    19 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
    Это больше развлекательное мероприятие, но так же и познавательное. Было легко, непринужденно, интересно и весело. Однозначно рекомендую данную экскурсию
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки описать свои пожелания по
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    тому как вы хотите провести день, и оповестить гида о своих возможностях и целях — тогда вам подберут наиболее оптимальный и красочный маршрут. Понравилось, что поддерживается темп группы и всё очень гибко, всё будет так, как хотите вы. Нам показали все самые красивые места) Один из бонусов — это кофеёк, сваренный гидом для вас прямо на берегу реки! А также, Василий сделает вам очень крутые фотки! В этом он тоже мастер! И плюсом ко всему, вы можете быть уверены в своей безопасности, ведь большинство гидов этой компании квалифицированные спасатели! В общем, мы советуем провести день, полный впечатлений именно с этой командой)

    Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии перепискиМашинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
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    для старта. Винодельня впечатлила гостеприимством хозяев, дегустировали все, что хотели, каждый новый вид вина казался вкуснее предыдущего😉! Рыбалка запомнится надолго, детям удалось словить форель, очень вкусно нам её приготовили и красиво подали(1кг рыбы приготовление 2000руб.) Парк Львов интересное место,стоимость посещения 1000р взрослый,700 р. детский билет. Есть возможность покормить животных. Наблюдать,как львы чувствуют запах мяса и ждут еду делает этот этап развлечения интересней. Природные термы, сероводородные ванны попробовали, только потому,что Жанна много рассказала о их лечебных свойствах🤣. Не все рискнули попробовать! Рекомендую экскурсию для семьи,все продумано! Каждому что то найдётся по душе!!!

    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
  • К
    Кирилл
    11 мая 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    Все было супер!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
  2. Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
  3. Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
  4. В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
  5. Авторский тур в Мацесту
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Винодельни" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 750 до 17 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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