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тому как вы хотите провести день, и оповестить гида о своих возможностях и целях — тогда вам подберут наиболее оптимальный и красочный маршрут. Понравилось, что поддерживается темп группы и всё очень гибко, всё будет так, как хотите вы. Нам показали все самые красивые места) Один из бонусов — это кофеёк, сваренный гидом для вас прямо на берегу реки! А также, Василий сделает вам очень крутые фотки! В этом он тоже мастер! И плюсом ко всему, вы можете быть уверены в своей безопасности, ведь большинство гидов этой компании квалифицированные спасатели! В общем, мы советуем провести день, полный впечатлений именно с этой командой)