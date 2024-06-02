1 чел.
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Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копченые сыры и мясо»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«🍷 Заглянем на старинную винодельню»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Минимальное время, проведённое в винограднике, — 3 часа»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Эко-ферма и винодельня После мы можем посетить эко-ферму, где есть возможность покормить животных,а так же посмотреть как растут фруктовые деревья, такие как груша, мандарин, фейхоа и другие»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Также посетим Бабушкину хату — винодельню: вы увидите жилой дом и познакомитесь с бытом чаеводов середины 20 столетия, а в винном погребе продегустируете несколько сортов вина и чачи»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«На винодельне «Бабушкина хата» главным будут не дегустации (хотя вино тут прекрасное), а история возрождения родового гнезда»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
«Хозяин винодельни расскажет об особенностях изготовления вина и его употребления»
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
«Частные винодельни и чайные плантации скрыты от любопытных глаз отдыхающих: о них знают только местные жители, и до них невозможно добраться на такси»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Долина реки «Огненная»
Отправиться в дружеское путешествие по одному из лучших экскурсионных маршрутов Сочи
Начало: у вашего отеля
«Я отвезу вас на семейную винодельню «Бабушкина хата»»
9 июня в 09:00
19 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
«Экскурсия проходит в уютной беседке с кондиционерами, которая находится на территории цветущего сада и виноградника»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июня 2024Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
- ттатьяна27 мая 2024Была в гостях у виноделов 25.05.24. Прекрасное времяпровождение. Дегустаций в Сочи много. Но эта особенная. Подача в игровой форме. Азарт. Улитки. Радушные хозяева. Хорошие вина и закуски. Интересно было рисовать вином. Ребята нашли нестандартный формат дегустации.
- ВВиктория26 мая 2024Вина собственного производства, вкуснейшие и разнообразные закуски, интересная подача и домашняя атмосфера. Спасибо Екатерина и Олег очень уютно, вкусно, интересно, а главное с душой и любовью!!! Самая душевная дегустация, из всех на которых приходилось бывать
- ИИрина26 мая 2024Содержательная и интересная экскурсия. Получился очень насыщенный, полный впечатлений день. Особенно хочется отметить нашего гида Тимура. Его обширный кругозор, любопытные
- ММИХАИЛ22 мая 2024Все супер
- ААлександра19 мая 2024Это больше развлекательное мероприятие, но так же и познавательное. Было легко, непринужденно, интересно и весело. Однозначно рекомендую данную экскурсию
- ИИрина19 мая 2024Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки описать свои пожелания по
- ССветлана14 мая 2024Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
- ЕЕлена12 мая 2024Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
- ККирилл11 мая 2024Все было супер!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Винодельни»
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