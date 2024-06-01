Экскурсии на сыроварню из Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Сыроварни» в Сочи, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Традиционные дегустации в винном погребе, сыроварне и пасеке»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«Вы увидите легендарное Голубое озеро и величественный Юпшарский каньон, прогуляетесь по старинному ландшафтному парку Гагры, а также посетите руинированный храм X века и традиционную сыроварню»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
33 водопада и кавказское застолье
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«Волконский дольмен, пасека и сыроварня»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Гастрономические приключения в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
«В стоимость экскурсии входит трансфер, экскурсия по сыроварне, дегустация мёда»
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«🍯 🧀 🍷 За время экскурсии вы попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне, а также продегустируете вино (посещение каждой локации занимает 20-30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
    Экскурсия - потрясающая, Абхазия - завораживающая, гид - профессионал своего дела, водитель - асс!!! Всё очень понравилось, высший бал, будем рекомендовать знакомым!
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Все супер, гид Юрий лучший 😁
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
    Спасибо за впечатления и эмоции! Отличная организация тура, прекрасная подача от гида, отличный водитель. Все понравилось. Показали самые красивые места Абхазии. Потрясающие виды, красивая природа. Благодарю! рекомендую!
  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
    Экскурсия просто супер. Безумно красиво, волшебные виды. Тарзанка - это просто огонь. Дача Сталина не стоит времени и денег - это очень уныло (ну только для его почитателей).
  • А
    Анастасия
    15 ноября 2023
    Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
    Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
    Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
  • В
    Вислогузова
    3 ноября 2023
    «Долина легенд. 33 водопада» и настоящее кавказское застолье
    Хотели бы поблагодарить экскурсовода Светлану и водителя Армена за прекрасно проведенное время! Приятным окончанием нашего шопинг-водопадного путешествия стало выступление ансамбля Казбек и шутки адыгейского тамады.
  • А
    Александр
    19 октября 2023
    «Долина легенд. 33 водопада» и настоящее кавказское застолье
    Тюльпанового деревне не было, говорят уже давно не возят туда. Дегустации интересное, застолье топ, кто хочет выпить и поесть норм.
  • Н
    Никита
    20 августа 2023
    33 водопада и кавказское застолье
    Экскурсия была замечательная, спасибо огромное Петросу, все рассказал, показал, угостил вкусным вином, вообщем сделал наш день просто замечательным!!! Всем рекомендую данного организатора, он проводит много других экскурсий!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сыроварни»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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