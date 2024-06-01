1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Традиционные дегустации в винном погребе, сыроварне и пасеке»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«Вы увидите легендарное Голубое озеро и величественный Юпшарский каньон, прогуляетесь по старинному ландшафтному парку Гагры, а также посетите руинированный храм X века и традиционную сыроварню»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«Волконский дольмен, пасека и сыроварня»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
«В стоимость экскурсии входит трансфер, экскурсия по сыроварне, дегустация мёда»
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«🍯 🧀 🍷 За время экскурсии вы попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне, а также продегустируете вино (посещение каждой локации занимает 20-30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
- ММарина1 июня 2024Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
- ННаталья28 мая 2024Экскурсия - потрясающая, Абхазия - завораживающая, гид - профессионал своего дела, водитель - асс!!! Всё очень понравилось, высший бал, будем рекомендовать знакомым!
- ННаталья22 мая 2024Все супер, гид Юрий лучший 😁
- ТТатьяна12 мая 2024Спасибо за впечатления и эмоции! Отличная организация тура, прекрасная подача от гида, отличный водитель. Все понравилось. Показали самые красивые места Абхазии. Потрясающие виды, красивая природа. Благодарю! рекомендую!
- ММихаил30 апреля 2024Экскурсия просто супер. Безумно красиво, волшебные виды. Тарзанка - это просто огонь. Дача Сталина не стоит времени и денег - это очень уныло (ну только для его почитателей).
- ААнастасия15 ноября 2023Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
- ВВислогузова3 ноября 2023«Долина легенд. 33 водопада» и настоящее кавказское застольеХотели бы поблагодарить экскурсовода Светлану и водителя Армена за прекрасно проведенное время! Приятным окончанием нашего шопинг-водопадного путешествия стало выступление ансамбля Казбек и шутки адыгейского тамады.
- ААлександр19 октября 2023«Долина легенд. 33 водопада» и настоящее кавказское застольеТюльпанового деревне не было, говорят уже давно не возят туда. Дегустации интересное, застолье топ, кто хочет выпить и поесть норм.
- ННикита20 августа 2023Экскурсия была замечательная, спасибо огромное Петросу, все рассказал, показал, угостил вкусным вином, вообщем сделал наш день просто замечательным!!! Всем рекомендую данного организатора, он проводит много других экскурсий!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сыроварни»
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