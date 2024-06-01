Л Лариса Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.

М Марина Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟

Н Наталья «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии Экскурсия - потрясающая, Абхазия - завораживающая, гид - профессионал своего дела, водитель - асс!!! Всё очень понравилось, высший бал, будем рекомендовать знакомым!

Н Наталья Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд Все супер, гид Юрий лучший 😁

Т Татьяна «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии Спасибо за впечатления и эмоции! Отличная организация тура, прекрасная подача от гида, отличный водитель. Все понравилось. Показали самые красивые места Абхазии. Потрясающие виды, красивая природа. Благодарю! рекомендую!

М Михаил «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии Экскурсия просто супер. Безумно красиво, волшебные виды. Тарзанка - это просто огонь. Дача Сталина не стоит времени и денег - это очень уныло (ну только для его почитателей).

А Анастасия Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!

В Вислогузова «Долина легенд. 33 водопада» и настоящее кавказское застолье Хотели бы поблагодарить экскурсовода Светлану и водителя Армена за прекрасно проведенное время! Приятным окончанием нашего шопинг-водопадного путешествия стало выступление ансамбля Казбек и шутки адыгейского тамады.

А Александр «Долина легенд. 33 водопада» и настоящее кавказское застолье Тюльпанового деревне не было, говорят уже давно не возят туда. Дегустации интересное, застолье топ, кто хочет выпить и поесть норм.