Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до него проходят по горной дороге, которую можно преодолеть только на джипе.
По пути открываются захватывающие виды, а при движении на джипе на краю пропасти просто захватывает дух! Также по дороге к водопаду мы посетим самые красивые места Рицинского заповедника. Экстрим, море ярких впечатлений останутся на долго в вашей памяти.
Что вас ждёт:
г. Гагра, смотровая «Я люблю Гагры»
Колоннада выполнена в стиле античных форм, пышные элементы, портики, массивные колонны.
Подвесной мост над рекой Бзыбь шаткий, деревянный мост раскачивается не только ветром, но и шагами туристов, которые заезжают сюда в поисках острых ощущений.
Голубое озеро – зеркальная, сапфировая гладь в живописном месте среди скальных мест.
Гегский водопад примерно 70 метров в высоту, особенно красив в солнечную погоду, когда поток воды переливается разными цветами под воздействием солнечных лучей, образуя радугу.
Юпшарский каньон это завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении.
Смотровая «Прощай Родина» красивая видовая площадка обросшая легендами и мифами.
Озеро Рица самая известная природная достопримечательность Абхазии, жемчужина всего Кавказа.
Важно знать:
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
- В дорогу вам необходимо взять паспорт.