Гегский водопад и озеро Рица на джипах

Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до...

Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до него проходят по горной дороге, которую можно преодолеть только на джипе.

По пути открываются захватывающие виды, а при движении на джипе на краю пропасти просто захватывает дух.

Также по дороге к водопаду мы посетим самые красивые места Рицинского заповедника.

Экстрим, море ярких впечатлений останутся на долго в вашей памяти.
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Гегский водопад и озеро Рица на джипах

Что вы увидите 🤩

  • Город Гагра, смотровая «Я люблю Гагры»
  • Колоннада
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Гегский водопад
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая «Прощай Родина»
  • Озеро Рица
Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до него проходят по горной дороге, которую можно преодолеть только на джипе.
По пути открываются захватывающие виды, а при движении на джипе на краю пропасти просто захватывает дух! Также по дороге к водопаду мы посетим самые красивые места Рицинского заповедника. Экстрим, море ярких впечатлений останутся на долго в вашей памяти.

Что вас ждёт:

    г. Гагра, смотровая «Я люблю Гагры»
    Колоннада выполнена в стиле античных форм, пышные элементы, портики, массивные колонны.
    Подвесной мост над рекой Бзыбь шаткий, деревянный мост раскачивается не только ветром, но и шагами туристов, которые заезжают сюда в поисках острых ощущений.
    Голубое озеро – зеркальная, сапфировая гладь в живописном месте среди скальных мест.
    Гегский водопад примерно 70 метров в высоту, особенно красив в солнечную погоду, когда поток воды переливается разными цветами под воздействием солнечных лучей, образуя радугу.
    Юпшарский каньон это завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении.
    Смотровая «Прощай Родина» красивая видовая площадка обросшая легендами и мифами.
    Озеро Рица самая известная природная достопримечательность Абхазии, жемчужина всего Кавказа.

    Важно знать:

    • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
    • В дорогу вам необходимо взять паспорт.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-8 человек
    Из центрального Сочи
    2 400 ₽
    Из Адлера
    2 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • Экосбор
    • Дегустации
    Что не входит
    • Обед в горном кафе
    Место начала и завершения
    Сочи
    Важная информация
    • Диспетчер свяжется с вами заранее и сообщит точное время и гос. номер трансфера.
    • Не забывайте купальные принадлежности и наличные(карты не принимают)
    • ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РОССИЙСКО- АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЫ:
    • 1) Границы проходят граждане Российской Федерации, Республики Абхазия, Южной Осетии и граждане ДНР и ЛНР с Украинскими паспортами с пропиской в регионах Донецка и Луганска.
    • 2) Граждане из других бывших Союзных Республик имеющие официально брак с гражданами РФ. При этом копия Загса необходима при пересечении границы.
    • 3) Вид на жительство в РФ – не является поводом разрешающим пройти границу.
    • То есть с видом на жительство не пропустят.
    • НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ!
    • 1) У Родителей действующий паспорт загран он или внутренний без изъянов, с неповрежденной фотографией без никаких надписей авторучкой или фломастером.
    • У детей ОРИГИНАЛ свидетельства о рождении.
    • У детей 12-14 лет если имеется паспорт, то при переходе границы необходимо предъявить еще и свидетельство о рождении, нужны оба документа.
    • 2) так называемые “тинейджеры” 14-17 лет со старшим братом, или сестрой которые уже совершеннолетние Необходимо иметь при себе НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ на выезд, а именно в АБХАЗИЮ с ребёнком от родителей.
    • 3) Бабушки, дедушки, дяди и тёти с внуками и племянниками тот же самый документ ☝️
    • ЗАВЕРЕННАЯ НОТАРИУСОМ ДОВЕРЕННОСТЬ на выезд с ребёнком в АБХАЗИЮ от родителей.
    • Идем дальше
    • 1) Никаких долгов перед государством
    • Если есть большие неоплаченные штрафы, алименты, судебные решения приставов о взыскании которые гражданин не погасил – НЕ ПРОПУСТЯТ.
    • Гражданин с непогашенной судимостью тоже не пройдёт через границу.
    • 2) С Грузинской Фамилией не пропускают на Абхазской Границе.
    • Если гражданин с Грузинской Фамилией был рождён после Грузино-Абхазской Войны (1992-1993гг) то могут пропустить если вы нас об этом предупредили заранее, ночью перед экскурсией и скиньте фото с паспортными данными, а мы в свою очередь скинем это фото пограничникам и уже ночью скажем пропустят или нет.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 6:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 6:00

    Алина З.
    Алина З.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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