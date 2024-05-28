1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
«Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода»
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Весь тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
«Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по сказочным уголкам Абхазии»
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
«И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии»
Расписание: Время согласуется
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 16 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
«Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Также нам откроется красивая панорама горных вершин Абхазии и Сочи, где мы сделаем перерыв»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
«Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии»
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур Впервые в Абхазии из Сочи
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
«Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур «Шакуранский водопад»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«По Военно-Сухумской дороге, мимо Ольгинских водопадов и минеральных источников Нижнего Мерхеула, мы отправимся в одно из самых живописных мест Абхазии»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
Начало: КПП Псоу
«Экскурсия проходит по труднопроходимым местам Абхазии, куда могут проехать только мощные внедорожники»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Предлагаем отправиться в уникальный джип-тур, который позволит вам в красивейших местах Абхазии, куда можно добраться только на внедорожнике»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
- ЖЖанна27 мая 2024Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
- РРадик26 мая 2024Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
- ММадина25 мая 2024Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
- ААйслу25 мая 2024Впечатления от поездки только самые лучшие! У нас был водитель Лёва. Очень общительный, внимательный! День прошёл на одном дыхании))) Красота
- ААнна23 мая 2024Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
- ТТатьяна22 мая 2024Мне все понравилось. Была отличная поездка. Компания попалась весёлая. Мы прекрасно провели время. Абхазия просто сказка- везде красиво, интересно. Гид Арес
- ЮЮлия22 мая 2024Все очень понравилось, особенно дегустация, посетили водопады и озеро Рица. Гагры, заброшенный театр. День был насыщенный. Спасибо организаторам
- ААнастасия22 мая 2024Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные
- ДДиана21 мая 2024Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Джиппинг в Абхазию»
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