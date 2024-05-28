Джиппинг в Абхазии из Сочи

Найдено 13 экскурсий в категории «Джиппинг в Абхазию» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
586 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
«Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода»
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Весь тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Групповая
12 часов
48 отзывов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
«Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по сказочным уголкам Абхазии»
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
«И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии»
Расписание: Время согласуется
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 16 000 за всё до 8 чел.
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
22 отзыва
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
«Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150 за человека
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
45 отзывов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800 за человека
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Также нам откроется красивая панорама горных вершин Абхазии и Сочи, где мы сделаем перерыв»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
189 отзывов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
«Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии»
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600 за человека
Впервые в Абхазии (от КПП «Псоу»)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Эксклюзивный тур Впервые в Абхазии из Сочи
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
«Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Шакуранский водопад»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-тур «Шакуранский водопад»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«По Военно-Сухумской дороге, мимо Ольгинских водопадов и минеральных источников Нижнего Мерхеула, мы отправимся в одно из самых живописных мест Абхазии»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000 за человека
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
10 часов
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
Начало: КПП Псоу
«Экскурсия проходит по труднопроходимым местам Абхазии, куда могут проехать только мощные внедорожники»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
17 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Предлагаем отправиться в уникальный джип-тур, который позволит вам в красивейших местах Абхазии, куда можно добраться только на внедорожнике»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375 за человека
Аацынское ущелье 9 в 1
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
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    понравилось стоять в машине. Самшитовый лес прекрасное место, там и купались и по скалам лазили, море впечатлений, на обратном пути заехали пещеру смотреть тоже очень красиво, высота и красота мест не забываемы. Сервис покупки путевки очень удобный, менеждер перезвонил в короткие сроки и подробно всё рассказал, вообщем рекомендую поездку, не пожалеете☺☺👍

  • Ж
    Жанна
    27 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
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    👍😀 показал, рассказал, покатал по таким красивейшим местам … просто сказочным … природа Абхазии завораживает 😍 обязательно вернусь на полноценный отпуск в Абхазию😍😍😍

  • Р
    Радик
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
  • А
    Айслу
    25 мая 2024
    На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
    Впечатления от поездки только самые лучшие! У нас был водитель Лёва. Очень общительный, внимательный! День прошёл на одном дыхании))) Красота
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    природы нереальная! За день осмотрели 15 достопримечательностей, при этом ноги абсолютно не устали, потому что перемещались с одного места на другое на джипе. Всем однозначно советую!

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
    Мне все понравилось. Была отличная поездка. Компания попалась весёлая. Мы прекрасно провели время. Абхазия просто сказка- везде красиво, интересно. Гид Арес
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    позитивный с чувством юмора, выполнял все наши запросы. Организация отлична, нас сопровождали до границы и после, трансфер комфортный, довозили и забирали вовремя. Думаю, что когда будет время съезжу на другую экскурсию, возможно и в других городах.

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
    Все очень понравилось, особенно дегустация, посетили водопады и озеро Рица. Гагры, заброшенный театр. День был насыщенный. Спасибо организаторам
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные
  • Д
    Диана
    21 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
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    позднее время брони, коммуникации были моментальные (понятное дело, что бот, но на вопросы в вотсап отвечал сразу живой человек, также подробно и исчерпывающе). Бронь бесплатная, оплата была уже в день экскурсии на месте. Машина чистая, водитель одновременно и водитель и гид, представился Андреем. Вежливый, флегматичный но с харизмой, водит аккуратно, историческую информацию преподносил с шутками, что было забавно. Ехали без сильной тряски и под музыку. Перед отправлением с каждой остановки всегда проверял, все ли на месте. В целом, все понравилось, единственное, что места, которые посещали, были замусоренные туристами, что очень жаль и это главный минус, конечно, не относящийся к организаторам экскурсии. На Каньоне Псахо между скал окурки и салфетки использованные, при нас пара, после купания спокойно оставила после себя тоже самое. На подвесном мосту, который крепился тросами за трубы, в эти самые трубы туристы складывают бутылки, стаканчики и мусор. Возможно, из-за отсутствия рядом мусорных баков, но и скорее всего- своего воспитания. Спасибо организаторам за экскурсию! Добавлю, что было бы не плохо, гидам напоминать туристам своей группы о поддержании чистоты посещаемых мест.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Джиппинг в Абхазию»

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