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для ребят, веселых, истории краткие и понятные, без углублений в историю. Зато большой уклон именно на достопримечательности, дают время насладиться красотой местности. Дегустация вина и сыра тоже шикарна. Парни веселые, на юморе, простые. Алмаз, наш экскурсовод тоже простой парень, постоянно шутит, веселит. Музыку включает хорошую, не дает скучать, водит отлично, все было шикарно. Слушали музыку, пили вино, чачу, ели, катались, наслаждались природой. Действительно, Абхазский драйв. Казалось, что ты не с экскурсоводами и туристами, а с друзьями, которых знаешь много лет! Спасибо!