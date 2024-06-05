Экскурсии на Гегский водопад из Сочи

Найдено 12 экскурсий в категории «Гегский водопад» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
67 отзывов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
586 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
«Вы ощутите всю мощь Гегского водопада»
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Великолепное озеро Рица, Гегский водопад и архитектурная часть курортного города Гагра, вы увидите лучшие смотровые площадки»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Групповая
12 часов
48 отзывов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
45 отзывов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«• Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800 за человека
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
«Гегский водопад — а после вас ждёт дикая красота и сила стихии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800 за человека
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
189 отзывов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600 за человека
Впервые в Абхазии (от КПП «Псоу»)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Эксклюзивный тур Впервые в Абхазии из Сочи
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой
Начало: От вашего отеля
«И ещё одна фишка нашей поездки — джип-тур на Гегский водопад»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7 000 за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Сочи в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Откройте для себя волшебство Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и уникальные природные красоты в уютной компании
Начало: в Сочи/Адлер/Сириус
«4️⃣ Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
26002 210 за человека
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: Адлер
«Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе) Этот тур шикарен
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    для ребят, веселых, истории краткие и понятные, без углублений в историю. Зато большой уклон именно на достопримечательности, дают время насладиться красотой местности. Дегустация вина и сыра тоже шикарна. Парни веселые, на юморе, простые. Алмаз, наш экскурсовод тоже простой парень, постоянно шутит, веселит. Музыку включает хорошую, не дает скучать, водит отлично, все было шикарно. Слушали музыку, пили вино, чачу, ели, катались, наслаждались природой. Действительно, Абхазский драйв. Казалось, что ты не с экскурсоводами и туристами, а с друзьями, которых знаешь много лет! Спасибо!

    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)
  • Ж
    Жанна
    27 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
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    👍😀 показал, рассказал, покатал по таким красивейшим местам … просто сказочным … природа Абхазии завораживает 😍 обязательно вернусь на полноценный отпуск в Абхазию😍😍😍

  • Р
    Радик
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
  • А
    Айслу
    25 мая 2024
    На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
    Впечатления от поездки только самые лучшие! У нас был водитель Лёва. Очень общительный, внимательный! День прошёл на одном дыхании))) Красота
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    природы нереальная! За день осмотрели 15 достопримечательностей, при этом ноги абсолютно не устали, потому что перемещались с одного места на другое на джипе. Всем однозначно советую!

  • М
    МАРИЯ
    23 мая 2024
    Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
    В целом поездка понравилась, но надо понимать, что это не экскурсия, а просто трансфер по заявленным локациям. Водитель, конечно отвечал
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    на вопросы, но как такого рассказа не было. С организационной точки зрения большой минус в том, что при таком раннем выезде поесть вы сможете только часа в 4, при этом дегустация алкогольных напитков на голодный желудок - так себе идея, хотя организаторов понять можно - туристы быстрее захмелеют и больше купят… Из плюсов - шикарная природа, драйвовая поездка в открытых джипах к водопаду, интересные места! В общем - рекомендую)

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
    Мне все понравилось. Была отличная поездка. Компания попалась весёлая. Мы прекрасно провели время. Абхазия просто сказка- везде красиво, интересно. Гид Арес
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    позитивный с чувством юмора, выполнял все наши запросы. Организация отлична, нас сопровождали до границы и после, трансфер комфортный, довозили и забирали вовремя. Думаю, что когда будет время съезжу на другую экскурсию, возможно и в других городах.

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гегский водопад»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
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  3. Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
  4. Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
  5. На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
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