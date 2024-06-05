1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
«Вы ощутите всю мощь Гегского водопада»
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Великолепное озеро Рица, Гегский водопад и архитектурная часть курортного города Гагра, вы увидите лучшие смотровые площадки»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«• Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
«Гегский водопад — а после вас ждёт дикая красота и сила стихии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур Впервые в Абхазии из Сочи
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
12 часов
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой
Начало: От вашего отеля
«И ещё одна фишка нашей поездки — джип-тур на Гегский водопад»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Откройте для себя волшебство Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и уникальные природные красоты в уютной компании
Начало: в Сочи/Адлер/Сириус
«4️⃣ Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
26002 210₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: Адлер
«Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
- ССветлана1 июня 2024Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе) Этот тур шикарен
- ЖЖанна27 мая 2024Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
- РРадик26 мая 2024Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
- ММадина25 мая 2024Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
- ААйслу25 мая 2024Впечатления от поездки только самые лучшие! У нас был водитель Лёва. Очень общительный, внимательный! День прошёл на одном дыхании))) Красота
- ММАРИЯ23 мая 2024В целом поездка понравилась, но надо понимать, что это не экскурсия, а просто трансфер по заявленным локациям. Водитель, конечно отвечал
- ААнна23 мая 2024Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
- ТТатьяна22 мая 2024Мне все понравилось. Была отличная поездка. Компания попалась весёлая. Мы прекрасно провели время. Абхазия просто сказка- везде красиво, интересно. Гид Арес
- ААнастасия22 мая 2024Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гегский водопад»
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