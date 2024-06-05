1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
«Главная достопримечательность заповедника — озеро Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Горное озеро Рица — «жемчужина» Абхазии ледниково-тектонического происхождения»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
«Озеро Рица — главный символ страны»
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окруженное лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года»
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Рица с новых ракурсов и великолепный водопад»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
«Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи слезы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
«Летом день украсят приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
«В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места»
13 июня в 08:30
17 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Авто-тур на озеро Рица: путешествие через Гагру
Откройте для себя живописные уголки Абхазии, попробуйте традиционные блюда и проникнитесь историей региона
Начало: У вашего отеля
«В этом авто-туре вы посетите самое чарующее место Абхазии — озеро Рица»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Зимой укутанное снегами, а летом утопающее в зелени, высокогорное озеро Рица предстанет перед вами среди живописных гор-великанов»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Гагра — Новый Афон — Озеро Рица: такой маршрут мы проделаем за один день»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на озеро Рица с комфортом
Посетить «визитную карточку» Абхазии и услышать о местных традициях, истории и культуре
Начало: В любом удобном Вам месте до Центрального Сочи
«Вы проедете вокруг озера Рица, подниметесь на его главную видовую площадку, раскроете богатую историю этих волшебных мест и ощутите царящее здесь умиротворение»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
2222220 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
«И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
«Озеро Рица — фантастически красивое горное озеро»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
«Озеро Рица: вы рассмотрите главное сокровище Абхазии с лучших ракурсов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«Оплачивается отдельно: экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
«А также посетите легендарные водопады, магические озера Рицу и Голубое и оцените впечатляющий Юпшарский каньон»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
«Озеро Рица — место притяжения, окруженное лесистыми горами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Экосбор на озере Рица — взрослые и дети с 12 лет 700 руб»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
«Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
«Поехать куда-то ещё или же подольше побыть на Рице — решать вам, ведь тур индивидуальный и мы подстроим программу под ваши предпочтения»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
«Гости часто спрашивают нас, можно ли посетить Новый Афон и озеро Рица за один день, не забыв про живописные природные локации по пути»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
«Со мной вы посетите все главные достопримечательности — от города Гагры и набережной Черного моря до озера Рица и Гегского водопада»
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Великолепное озеро Рица, Гегский водопад и архитектурная часть курортного города Гагра, вы увидите лучшие смотровые площадки»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Далее нас ожидает дорога на озеро Рица, которая проходит через высокогорное живописное ущелье, тянется вдоль бурной и красивой речки Бзыбь, вьется мимо сапфирного Голубого озера»
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Вы погуляете по Гагре, проедете через узкий Юпшарский каньон, полюбуетесь водопадами и, конечно, навестите красавицу Рицу и искупаетесь в черном море Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
«Вы побываете в Риценском реликтовом заповеднике и насладитесь живописной дорогой к легендарному озеру Рица»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
«Озеро Рица — сказочно красивое, чистое, волшебное»
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Конечно, мы не проедем мимо жемчужины Абхазии — озера Рица»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16001 280₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В программе природные символы региона: водопады Мужские и Женские слезы, Юпшарский каньон, Голубое озеро и красавица Рица»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Однодневная экскурсия в Абхазию: Рица, Гагра, Новый Афон
Откройте для себя красоты Абхазии: живописные озера, исторические места и традиционные вкусы
Начало: Сбор по Сочи, Адлеру, Сириусу, Красной поляне
«Высокогорное Озеро Рица — изюминка Абхазии • Новый Афон — город паломников и святые места Дегустации домашнего вина и абхазского меда никого не оставят равнодушным»
Расписание: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
«Своими глазами увидите всю сказочную, первозданную красоту природы, словом "Храм Природы" посчастливится увидеть по пути к Озеру Рица»
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
«Гарантируем, что ваш день пройдет на лоне живописной природы, вы увидите множество интересных мест и главное — мы объезжаем озеро Рица и попадаем в удивительные локации, куда не могут проехать большие туристические автобусы»
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Озеро Рица и красоты Абхазии
Погрузитесь в мир античных руин и первозданной природы, познакомьтесь с историей и культурой на экскурсии к озеру Рица
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
- ННаталья5 июня 2024Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
- ВВалерия4 июня 2024Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
- ЕЕлена4 июня 2024Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
- ММарина4 июня 2024Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
- ААнна3 июня 2024Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
- ННадежда3 июня 2024Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
- ЕЕлена3 июня 2024Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Озеро Рица»
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Сейчас в Сочи в категории "Озеро Рица" можно забронировать 74 экскурсии от 1 280 до 34 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7503 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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