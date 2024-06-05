Незабываемые экскурсии на озеро Рица: откройте секреты Абхазии с гидом!

Найдено 74 экскурсии в категории «Озеро Рица» в Сочи, цены от 1 280 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
46 отзывов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
«Главная достопримечательность заповедника — озеро Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Горное озеро Рица — «жемчужина» Абхазии ледниково-тектонического происхождения»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
Экскурсия по солнечной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
337 отзывов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
«Озеро Рица — главный символ страны»
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000 за всё до 6 чел.
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
67 отзывов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
97 отзывов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окруженное лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года»
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610 за всё до 6 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Рица с новых ракурсов и великолепный водопад»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Адлера - в загадочную Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
«Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи слезы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
«Летом день украсят приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Волшебными дорогами к Рице из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
72 отзыва
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
«В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места»
13 июня в 08:30
17 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Через Гагру на озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
235 отзывов
Авто-тур на озеро Рица: путешествие через Гагру
Откройте для себя живописные уголки Абхазии, попробуйте традиционные блюда и проникнитесь историей региона
Начало: У вашего отеля
«В этом авто-туре вы посетите самое чарующее место Абхазии — озеро Рица»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Большая поездка в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
62 отзыва
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Зимой укутанное снегами, а летом утопающее в зелени, высокогорное озеро Рица предстанет перед вами среди живописных гор-великанов»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Гагра — Новый Афон — Озеро Рица: такой маршрут мы проделаем за один день»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Из Сочи - на озеро Рица с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Из Сочи - на озеро Рица с комфортом
Посетить «визитную карточку» Абхазии и услышать о местных традициях, истории и культуре
Начало: В любом удобном Вам месте до Центрального Сочи
«Вы проедете вокруг озера Рица, подниметесь на его главную видовую площадку, раскроете богатую историю этих волшебных мест и ощутите царящее здесь умиротворение»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
191 отзыв
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
2222220 000 за всё до 6 чел.
Чары Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
«И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Сочи: И это всё - Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
72 отзыва
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
«Озеро Рица — фантастически красивое горное озеро»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
380 отзывов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
«Озеро Рица: вы рассмотрите главное сокровище Абхазии с лучших ракурсов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240 за человека
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«Оплачивается отдельно: экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Все символы Абхазии из Сочи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
202 отзыва
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
«А также посетите легендарные водопады, магические озера Рицу и Голубое и оцените впечатляющий Юпшарский каньон»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000 за всё до 4 чел.
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
«Озеро Рица — место притяжения, окруженное лесистыми горами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Экосбор на озере Рица — взрослые и дети с 12 лет 700 руб»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
«Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Едем на горное озеро Рица из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
«Поехать куда-то ещё или же подольше побыть на Рице — решать вам, ведь тур индивидуальный и мы подстроим программу под ваши предпочтения»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000 за всё до 8 чел.
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
«Гости часто спрашивают нас, можно ли посетить Новый Афон и озеро Рица за один день, не забыв про живописные природные локации по пути»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
586 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
«Со мной вы посетите все главные достопримечательности — от города Гагры и набережной Черного моря до озера Рица и Гегского водопада»
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Великолепное озеро Рица, Гегский водопад и архитектурная часть курортного города Гагра, вы увидите лучшие смотровые площадки»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1069 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Далее нас ожидает дорога на озеро Рица, которая проходит через высокогорное живописное ущелье, тянется вдоль бурной и красивой речки Бзыбь, вьется мимо сапфирного Голубого озера»
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
482 отзыва
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Вы погуляете по Гагре, проедете через узкий Юпшарский каньон, полюбуетесь водопадами и, конечно, навестите красавицу Рицу и искупаетесь в черном море Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800 за человека
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
116 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
«Вы побываете в Риценском реликтовом заповеднике и насладитесь живописной дорогой к легендарному озеру Рица»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500 за всё до 7 чел.
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Групповая
12 часов
48 отзывов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
«Озеро Рица — сказочно красивое, чистое, волшебное»
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
87 отзывов
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Конечно, мы не проедем мимо жемчужины Абхазии — озера Рица»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16001 280 за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В программе природные символы региона: водопады Мужские и Женские слезы, Юпшарский каньон, Голубое озеро и красавица Рица»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Любимая Абхазия: Рица, Гагра, Новый Афон с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
245 отзывов
Однодневная экскурсия в Абхазию: Рица, Гагра, Новый Афон
Откройте для себя красоты Абхазии: живописные озера, исторические места и традиционные вкусы
Начало: Сбор по Сочи, Адлеру, Сириусу, Красной поляне
«Высокогорное Озеро Рица — изюминка Абхазии • Новый Афон — город паломников и святые места Дегустации домашнего вина и абхазского меда никого не оставят равнодушным»
Расписание: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 450 за человека
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
99 отзывов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
«Своими глазами увидите всю сказочную, первозданную красоту природы, словом "Храм Природы" посчастливится увидеть по пути к Озеру Рица»
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Мини-группа
10 часов
67 отзывов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
«Гарантируем, что ваш день пройдет на лоне живописной природы, вы увидите множество интересных мест и главное — мы объезжаем озеро Рица и попадаем в удивительные локации, куда не могут проехать большие туристические автобусы»
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Озеро Рица и красоты Абхазии
Погрузитесь в мир античных руин и первозданной природы, познакомьтесь с историей и культурой на экскурсии к озеру Рица
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
25 000 за всё до 3 чел.
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
45 отзывов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Большая поездка в Абхазию
    Прекрасная экскурсия!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
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    фактов. Водитель, несмотря на опасные подъёмы и спуски, ведёт машину очень аккуратно. Жаль, что не попали в пещеру, в понедельник она закрыта как и Новоафонский монастырь. Но помимо этого есть ещё что посмотреть. Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
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    посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!

    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
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    племянница была в восторге от увиденного и уже просит вернуться сюда в следующем году. Особенно приятным бонусом стало угощение местным вином, которое было не только вкусным, но и позволило нам окунуться в гастрономическую культуру Абхазии. Спасибо за клевые впечатления

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
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    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Озеро Рица»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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