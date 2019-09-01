Что вас ожидает

Озеро необычного цвета

Наш экстрим-тур начнется довольно спокойно — в Гагре. Среди must-see мест в этом городе — ажурная колоннада и ресторан Гагрипш в стиле модерн. Затем мы направимся к озеру Рица, а по пути сделаем несколько остановок у водопадов Девичьи и Мужские слезы: капля за каплей струятся воды первого, а поток второго низвергается с шумом и брызгами. Вы сможете сделать отличные фотографии Голубого озера — я расскажу, откуда у него такой цвет.

«Каменный мешок»

От поездки на джипе по Юпшарскому каньону у вас захватит дух, ведь высота скал здесь достигает 500 метров! Только на джипах можно добраться до Гегского водопада, самого большого и красивого в Абхазии. Вы насладитесь мощью стихии — вода здесь падает с высоты 70 метров, — а также полюбуетесь и другими водопадами, которые встретятся нам на пути.

Жемчужина Абхазии

После обеда мы отправимся к смотровой площадке «Прощай, родина!», где открывается отличный вид: я объясню, откуда взялось такое название. Вас ждет встреча с главной достопримечательностью региона — озером Рица: обрамленное зелеными горами, оно поразит своей строгой красотой.