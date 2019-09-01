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Прокатиться с ветерком по каньону, поймать брызги Гегского водопада и насладиться красотой озер

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Эта экскурсия — для любителей ярких впечатлений, тех, кто хочет смотреть на Абхазию не из окна автобуса.

Вас ждут Гагра и Пицунда, павлины у Голубого озера и отвесные скалы Юпшарского каньона.

Вы сравните интенсивность потока Девичьих и Мужских слез, удивитесь высоте Гегского водопада и насладитесь умиротворением озера Рица — главной драгоценности края.
2200 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На внедорожнике
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Адлере
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»

Что вас ожидает

Озеро необычного цвета
Наш экстрим-тур начнется довольно спокойно — в Гагре. Среди must-see мест в этом городе — ажурная колоннада и ресторан Гагрипш в стиле модерн. Затем мы направимся к озеру Рица, а по пути сделаем несколько остановок у водопадов Девичьи и Мужские слезы: капля за каплей струятся воды первого, а поток второго низвергается с шумом и брызгами. Вы сможете сделать отличные фотографии Голубого озера — я расскажу, откуда у него такой цвет.

«Каменный мешок»
От поездки на джипе по Юпшарскому каньону у вас захватит дух, ведь высота скал здесь достигает 500 метров! Только на джипах можно добраться до Гегского водопада, самого большого и красивого в Абхазии. Вы насладитесь мощью стихии — вода здесь падает с высоты 70 метров, — а также полюбуетесь и другими водопадами, которые встретятся нам на пути.

Жемчужина Абхазии
После обеда мы отправимся к смотровой площадке «Прощай, родина!», где открывается отличный вид: я объясню, откуда взялось такое название. Вас ждет встреча с главной достопримечательностью региона — озером Рица: обрамленное зелеными горами, оно поразит своей строгой красотой.

Организационные детали

ВАЖНО: Для прохождения границы необходим российский паспорт или загранпаспорт. У иностранных граждан должна быть открыта многоразовая виза.
Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или свидетельство о рождении нового образца с данными о гражданстве родителей. Дети от 14 лет и старше могут пересечь границу только при наличии паспорта. Детям, не достигшим 18-летнего возраста и путешествующим без родителей, необходимо нотариально оформленное согласие от родителей на выезд ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия. С собой должны быть подлинники документов или нотариально заверенные копии.

  • В стоимость входит: трансфер по Адлеру до границы с Абхазией, все экологические сборы, дегустация вина, меда и чачи.
  • Отдельно оплачивается обед. С собой также стоит взять наличные средства для личных нужд.
  • С собой возьмите теплую кофту, так как мы будем подниматься в горы, а также купальные принадлежности.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В сезон количество путешественников на экскурсии может достигать 60 человек.
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Адлере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Когда-то любовь к Сочи и Абхазии подтолкнула меня освоить новую профессию. Так я стала экскурсоводом и работаю теперь в компании гидов-единомышленников. Мы расскажем и покажем вам все самое интересное, вместе перелистнем странички прошлого и настоящего этих мест, поговорим об исторических событиях. Под очарование величественных гор и строптивых рек вы попадёте и без моего участия, но, они станут гораздо ближе и роднее, когда вы узнаете их историю. Мы сделаем все, чтобы вы получили массу впечатлений, навсегда отдав вам частичку своего сердца.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 сентября 2019
Экскурсия отличная, реально успеваешь за день очень много красивых мест Абхазии, от видов природы просто голова идет кругом. Смазало экскурсию только то, что не заехали в Пицунду, но пляж в Ястарой Гагре тоже отличный. Вместо Девичьих слез было бы лучше заехать в одну из старых крепостей по дороге назад. В остальном экскурсия супер!

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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