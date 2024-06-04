Экскурсии по Золотому кольцу Абхазии из Сочи

Найдено 31 экскурсия в категории «Золотое кольцо Абхазии» в Сочи, цены от 1 280 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
Экскурсия по солнечной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
337 отзывов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000 за всё до 6 чел.
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Из Адлера - в загадочную Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большая поездка в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
62 отзыва
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Чары Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Сочи: И это всё - Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
72 отзыва
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1069 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
116 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
87 отзывов
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16001 280 за человека
Любимая Абхазия: Рица, Гагра, Новый Афон с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
245 отзывов
Однодневная экскурсия в Абхазию: Рица, Гагра, Новый Афон
Откройте для себя красоты Абхазии: живописные озера, исторические места и традиционные вкусы
Начало: Сбор по Сочи, Адлеру, Сириусу, Красной поляне
Расписание: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 450 за человека
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
99 отзывов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200 за всё до 6 чел.
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Начало: От месторасположения гостей
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 7 чел.
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300 за человека
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600 за человека
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, 5-00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
от 1 400 за человека
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
44 отзыва
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне - навстречу прекрасному
Начало: в центральном районе Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 950 за человека
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
10 часов
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
Начало: КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
17 000 за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000 за человека
Мототур в Абхазию
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за человека
Пляжная Абхазия: озеро Рица и самый красивый пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Пляжная Абхазия: озеро Рица и самый красивый пляж
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Большая поездка в Абхазию
    Прекрасная экскурсия!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
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    фактов. Водитель, несмотря на опасные подъёмы и спуски, ведёт машину очень аккуратно. Жаль, что не попали в пещеру, в понедельник она закрыта как и Новоафонский монастырь. Но помимо этого есть ещё что посмотреть. Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
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    посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!

    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
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    племянница была в восторге от увиденного и уже просит вернуться сюда в следующем году. Особенно приятным бонусом стало угощение местным вином, которое было не только вкусным, но и позволило нам окунуться в гастрономическую культуру Абхазии. Спасибо за клевые впечатления

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
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    весёлой, душевной и незабываемой! Водителю отдельное спасибо- за его профессионализм. От всей компании хотим передать слова благодарности! За все огромное спасибо! Рекомендуем!

  • К
    Ксения
    1 июня 2024
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Хочу выразить огромную благодарность Араику за проведенную нам экскурсию! Сказать,что мы в восторге, это ничего не сказать! Спасибо вам за изобилие полученных
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    впечатлений, которые останутся с нами навсегда. Моя мечта была посетить Абхазию, благодаря вам у меня появилась новая мечта вернуться сюда снова ❤️

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Из Адлера - в загадочную Абхазию
    Замечательная поездка, море впечатлений. Гиду Александру огромное спасибо за увлекательную экскурсию. Комфортно, познавательно, впечатляюще. Буду обращаться ещё и всем рекомендую
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
    Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
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    из туристов дегустация и соответсвенно трата времени. И если ты не хочешь дегустировать вино и просто ожидаешь- хозяин «вин» еще будет тебя «в шутливой форме» оскорблять. . это называется меня привезли за мои деньги куда мне не нужно, еще и полоскают. .

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Золотое кольцо Абхазии»

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Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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