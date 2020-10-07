4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

День наедине с природой

В этом маршруте умопомрачительные локации — и добраться до них можно только на подготовленном внедорожнике. Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов. Оттуда отправимся к высокогорному перевалу Пыв, где вас ждет долина черных тюльпанов. Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор ⛰️. Кроме того, вы попьете минеральной воды из источника Аудхара.

🍲 Если захотите, мы устроим пикник в горах, в окружении векового леса, или насладимся блюдами абхазской кухни 🥧 в традиционной пацхе.

Нескучные рассказы об Абхазии и полезные советы

Вы не только насладитесь красотой природы, но и узнаете много нового. Легко и с интересом я расскажу об истории 📖 Абхазии; о том, как судьбу абхазов изменил приход русской армии более 150 лет назад. Вы поймете связь между коренными жителями и природой их края. Побываете в легендарной Гагре и услышите о её прошлом и настоящем, о перспективе развития региона и упущенных возможностях. А еще я посоветую, где вкусно поесть в Абхазии и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Организационные детали