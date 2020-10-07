4 отзыва оставили туристы

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Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!

Перезагрузиться на природе без толп туристов — на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах

5
4 отзыва
Maks
Maks – представитель из Сочи
Забудьте о многолюдных стандартных экскурсиях на автобусе: в этом приключении вы увидите Абхазию по-настоящему.

Заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники, виды озера Рица — на комфортном джипе мы проедем по природным чудесам региона, заглянем в Гагру и поговорим по пути о прошлом, современности и коренных жителях Страны души.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

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Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!

Что вас ожидает

День наедине с природой
В этом маршруте умопомрачительные локации — и добраться до них можно только на подготовленном внедорожнике. Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов. Оттуда отправимся к высокогорному перевалу Пыв, где вас ждет долина черных тюльпанов. Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор ⛰️. Кроме того, вы попьете минеральной воды из источника Аудхара.

🍲 Если захотите, мы устроим пикник в горах, в окружении векового леса, или насладимся блюдами абхазской кухни 🥧 в традиционной пацхе.

Нескучные рассказы об Абхазии и полезные советы
Вы не только насладитесь красотой природы, но и узнаете много нового. Легко и с интересом я расскажу об истории 📖 Абхазии; о том, как судьбу абхазов изменил приход русской армии более 150 лет назад. Вы поймете связь между коренными жителями и природой их края. Побываете в легендарной Гагре и услышите о её прошлом и настоящем, о перспективе развития региона и упущенных возможностях. А еще я посоветую, где вкусно поесть в Абхазии и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства Nissan Patrol. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Я заберу вас из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне. Возможен трансфер из Лоо за дополнительную плату.
  • Дополнительные расходы: питание (обед или пикник); входные билеты 🎫 и экологический сбор на озере Рица (350 руб. /чел. ); конная прогулка 👣 к Семиозерью (по желанию; 1250 руб. /чел. )
  • Я с радостью скорректирую маршрут по вашему желанию, добавив в экскурсию ⛳ интересные вам объекты и локации
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!
Джип-приключение по заповедной высокогорной Абхазии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maks
Maks
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!
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4 отзыва оставили туристы

7 октября 2020
Были с подругой на Экскурсии, гид-Максим. Шикарные виды, памятные с детства места, Экскурсия проходила на хорошем внедорожнике, Максим-первоклассный водитель, с которым не страшно на отдельных местах трассы. Отличная подача материала, хороший рассказчик. Внимательный, тактичный человек. Были в Гаграх, на озере Рица, Гегском водопаде. Поднимались к источникам с минеральной водой. В завершении был небольшой пикник на красивейшей Студенческой поляне!, на на которой цвели белые крокусы. Рекомендуем гида и эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами Абхазии.
27 сентября 2020
Ездили по высокогорной Абхазии с гидом Романом. Увидели Озеро Рица и Голубое озеро, Гегский водопад, Девичьи слезы и Птичий водопады, Юпшарский каньон, горный перевал Пыв и альпийские луга Абхазии. Маршрут был скорректирован по нашим желаниям с остановками в живописных местах. Особенно очаровал берег озера Рица, где нет кафе и ларьков. Здесь можно полюбоваться прекрасным видом на озеро и искупаться в нем. Также оставила незабываемое впечатление прогулка к руслу горной реки Бзыбь. Надежный автомобиль и хороший уверенный водитель сделали поездку по горно-скалистому бездорожью безопасной. Большое спасибо Роману, он оказался интересным собеседником и приятным человеком. Планируем съездить на другие экскурсии.
23 сентября 2020
Были на экскурсии 16 сентября с гидом Алексеем. Все очень понравилось! Впечатлений море! Про город, местность, историю, обычаи Алексей рассказал с любовью к своему краю. Было познавательно и интересно. Обязательно поедим с данным агентством следующий раз. Алексею отдельное большое спасибо!
14 сентября 2020
Всем хорошего настроения. Очень шикарный тур по высокогорной заповедной Абхазии, вы увидете потрясающие виды, которых нет в других местах, увидете дружелюбный народ Абхазии, прокатитесь по скалистому бездорожью, пересядете на горных лошадей, насладитесь альпийскими красотами, устроете пикник в горах, обретёте новые знания об Абхазии и снова захотите сюда вернуться... Если вы поедете с гидом Максимом, то получите незабываемое впечатление и узнаете интересные слова из абхазского диалекта, которые останутся у Вас в голове на оставшуюся жизнь.

Maks проводит ещё 1 экскурсию

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