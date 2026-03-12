4 отзыва оставили туристы

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Индивидуальная поездка по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи

Перезагрузиться на природе без толп туристов - на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах
Забудьте о многолюдных стандартных экскурсиях на автобусе: в этом приключении вы увидите Абхазию по-настоящему.

Заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники, виды озера Рица — на комфортном внедорожнике мы проедем по природным чудесам региона, заглянем в Гагру и поговорим по пути о прошлом, современности и коренных жителях Страны Души.
5
87 отзывов
Индивидуальная поездка по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Индивидуальная поездка по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Индивидуальная поездка по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи

Описание экскурсии

День наедине с природой

В этом маршруте умопомрачительные локации — и добраться до них можно только на подготовленном внедорожнике. Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов. Оттуда отправимся к высокогорному перевалу Пыв, где вас ждет долина черных тюльпанов. Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор. Кроме того, вы попьете минеральной воды из источника Аудхара.

🍲 Если захотите, мы устроим пикник в горах, в окружении векового леса, или насладимся блюдами абхазской кухни в традиционной пацхе.

Нескучные рассказы об Абхазии и полезные советы

Вы не только насладитесь красотой природы, но и узнаете много нового. Легко и с интересом я расскажу об истории Абхазии; о том, как судьбу абхазов изменил приход русской армии более 150 лет назад. Вы поймете связь между коренными жителями и природой их края. Побываете в легендарной Гагре и услышите о её прошлом и настоящем, о перспективе развития региона и упущенных возможностях. А еще я посоветую, где вкусно поесть в Абхазии и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Организационные детали

Дополнительные расходы: питание (обед или пикник); входные билеты и экологический сбор на озере Рица (700 ₽ за чел.); конная прогулка к Семиозерью (по желанию; 2000 ₽ за чел.)

Как проходит экскурсия

  • На комфортном и безопасном внедорожнике японского производства TOYOTA Land Cruiser 200. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Вас заберут из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне. Возможен трансфер из Лоо за дополнительную плату
  • Мы с радостью скорректируем маршрут по вашему желанию, добавив в экскурсию интересные вам объекты и локации
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Сочи/Сириус/Красная поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 2768 туристов
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
3
2
1
1
Д
Ездили на экскурсию в начале марта, поездка в горы всем понравилось. Спасибо. Воздух, виды, природа все остальное в Абхазии не стоит внимания.
Ездили на экскурсию в начале марта, поездка в горы всем понравилось. Спасибо. Воздух, виды, природа все остальное в Абхазии не стоит внимания.
Ездили на экскурсию в начале марта, поездка в горы всем понравилось. Спасибо. Воздух, виды, природа все остальное в Абхазии не стоит внимания.
Ездили на экскурсию в начале марта, поездка в горы всем понравилось. Спасибо. Воздух, виды, природа все остальное в Абхазии не стоит внимания.
Ездили на экскурсию в начале марта, поездка в горы всем понравилось. Спасибо. Воздух, виды, природа все остальное в Абхазии не стоит внимания.
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Алина
Хочу выразить огромную благодарность Данилу за незабываемый день! Экскурсия получилась очень познавательной и насыщенной. Данил составил индивидуальный маршрут с учетом всех наших пожеланий: мы увидели величественное озеро Рица, мощный Гегский
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водопад и атмосферный Новый Афон.

По пути мы делали остановки в живописных местах с видами на реки и море. Данил угощал нас вкусной домашней выпечкой и горячим чаем из термоса.
Отдельное спасибо за визит к местному фермеру — собирать спелый кумкват прямо с кустов было особенным удовольствием! Данил не только прекрасный рассказчик, но и талантливый фотограф: у нас осталось множество необыкновенных кадров на память. Искренне рекомендую этого гида всем, кто ценит комфорт и индивидуальный подход!

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Е
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Экскурсия была насыщена прекрасными видами, незабываемыми пейзажами и увлекательными рассказами об Абхазии!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!+2
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
Спасибо, за прекрасные впечатления и профессионализм!
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М
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц были на одной и той же экскурсии, но два раза это было что-то совершенно
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новое. Колоссальное количество впечатлений за день, много красивых мест, знания Андрея поражают, очень умный и грамотный человек. Цель поездки была увидеть красоту Абхазии и он нам её показал. После того, как показали фото и рассказали о поездке родственникам, они сами спросили, где можно преобрести экскурсию, мы и сами готовы вернутся и послушать другие экскурсии, так как уверены, что они не менее крутые. Обязательно будем рассказывать и рекомендовать 👍

Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц+2
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
Хотелось бы от всей души отблагодарить гида Андрея хотя бы этим отзывом. Два раза за месяц
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Валерия
Нам всё супер понравилось! Поездка была комфортной, интересной, красивой и душевной! Гиду Андрею большое спасибо, он много рассказывал, отвечал на все интересующие нас вопросы и создал комфортные условия для тура
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по бездорожью)) За вкуснейший травяной чай и вяленную хурму на пикнике отдельное спасибо!
Но всё же у меня есть замечание к самому организатору. Учитывая погодные условия, не попали на Семиозёрье (тут претензий никаких нет и не может быть, март - не подходящий месяц для поездки туда, очевидно), а это целых 3 часа от длительности тура, однако при связи с организатором мне было сказано, что можно будет вместо этого места поехать в любое другое, ведь "в Абхазии более 50 красивых мест для посещения", но это нужно обговаривать с гидом на месте. Окей, но на следующий день, гид ответил, что более в тур по "высокогорке" ничего не входит, и если погодные условия не позволяют, ехать в семиозёрье, то тур просто сокращается. Было немного удивительно от разности "показаний", и несколько неприятно. В целом впечатления от поездки это,конечно же, не испортило, но осадочек остался, потому что и цена на тур не маленькая))) Я это к тому, чтобы организатор и его гиды давали одинаковые сведения по туру и возможности его корректировки, и более чётко прописали описание тура на этом сайте!
спасибо большое)))

Нам всё супер понравилось! Поездка была комфортной, интересной, красивой и душевной! Гиду Андрею большое спасибо, он
Нам всё супер понравилось! Поездка была комфортной, интересной, красивой и душевной! Гиду Андрею большое спасибо, он
Нам всё супер понравилось! Поездка была комфортной, интересной, красивой и душевной! Гиду Андрею большое спасибо, он
Нам всё супер понравилось! Поездка была комфортной, интересной, красивой и душевной! Гиду Андрею большое спасибо, он
Нам всё супер понравилось! Поездка была комфортной, интересной, красивой и душевной! Гиду Андрею большое спасибо, он
Нам всё супер понравилось! Поездка была комфортной, интересной, красивой и душевной! Гиду Андрею большое спасибо, он
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а
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота лендкрузер) -подготовлен к удаленным маршрутам, чистый салон, вода питьева. Экскурсовод - максимально доброжелателен, как
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расказчик и как водитель. Большой "багаж" информации, как исторической, так и общей. Маршрут и места подобраны согласно описанию. Добирались до мест, в которые обычной экскурсией не попасть. Небольшой пикник с чаем, медом и еще с … … (если заслужить). Заехали в национальный ресторан с жаровней и костровищем в центре зала, где нам еду и готовили. Горы, водопады, реки и источники и много другое. Отлично. Спасибо организаторам.

Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота+2
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
Отлично организованная и проведенная экскурсия- путешествие в "горную Абхазию". Заранее связались, приехали во время. Автомобиль (Тойота
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