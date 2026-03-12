4 отзыва оставили туристы

Забудьте о многолюдных стандартных экскурсиях на автобусе: в этом приключении вы увидите Абхазию по-настоящему. Заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники, виды озера Рица — на комфортном внедорожнике мы проедем по природным чудесам региона, заглянем в Гагру и поговорим по пути о прошлом, современности и коренных жителях Страны Души.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День наедине с природой

В этом маршруте умопомрачительные локации — и добраться до них можно только на подготовленном внедорожнике. Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов. Оттуда отправимся к высокогорному перевалу Пыв, где вас ждет долина черных тюльпанов. Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор. Кроме того, вы попьете минеральной воды из источника Аудхара.

🍲 Если захотите, мы устроим пикник в горах, в окружении векового леса, или насладимся блюдами абхазской кухни в традиционной пацхе.

Нескучные рассказы об Абхазии и полезные советы

Вы не только насладитесь красотой природы, но и узнаете много нового. Легко и с интересом я расскажу об истории Абхазии; о том, как судьбу абхазов изменил приход русской армии более 150 лет назад. Вы поймете связь между коренными жителями и природой их края. Побываете в легендарной Гагре и услышите о её прошлом и настоящем, о перспективе развития региона и упущенных возможностях. А еще я посоветую, где вкусно поесть в Абхазии и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Организационные детали

Дополнительные расходы: питание (обед или пикник); входные билеты и экологический сбор на озере Рица (700 ₽ за чел.); конная прогулка к Семиозерью (по желанию; 2000 ₽ за чел.)

Как проходит экскурсия

На комфортном и безопасном внедорожнике японского производства TOYOTA Land Cruiser 200. Транспортные расходы включены в стоимость.

Вас заберут из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне. Возможен трансфер из Лоо за дополнительную плату

Мы с радостью скорректируем маршрут по вашему желанию, добавив в экскурсию интересные вам объекты и локации

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы