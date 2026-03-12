4 отзыва оставили туристы

Заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники, виды озера Рица — на комфортном внедорожнике мы проедем по природным чудесам региона, заглянем в Гагру и поговорим по пути о прошлом, современности и коренных жителях Страны Души.
Описание экскурсии
День наедине с природой
В этом маршруте умопомрачительные локации — и добраться до них можно только на подготовленном внедорожнике. Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов. Оттуда отправимся к высокогорному перевалу Пыв, где вас ждет долина черных тюльпанов. Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор. Кроме того, вы попьете минеральной воды из источника Аудхара.
🍲 Если захотите, мы устроим пикник в горах, в окружении векового леса, или насладимся блюдами абхазской кухни в традиционной пацхе.
Нескучные рассказы об Абхазии и полезные советы
Вы не только насладитесь красотой природы, но и узнаете много нового. Легко и с интересом я расскажу об истории Абхазии; о том, как судьбу абхазов изменил приход русской армии более 150 лет назад. Вы поймете связь между коренными жителями и природой их края. Побываете в легендарной Гагре и услышите о её прошлом и настоящем, о перспективе развития региона и упущенных возможностях. А еще я посоветую, где вкусно поесть в Абхазии и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).
Организационные детали
Дополнительные расходы: питание (обед или пикник); входные билеты и экологический сбор на озере Рица (700 ₽ за чел.); конная прогулка к Семиозерью (по желанию; 2000 ₽ за чел.)
Как проходит экскурсия
- На комфортном и безопасном внедорожнике японского производства TOYOTA Land Cruiser 200. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Вас заберут из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне. Возможен трансфер из Лоо за дополнительную плату
- Мы с радостью скорректируем маршрут по вашему желанию, добавив в экскурсию интересные вам объекты и локации
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия была насыщена прекрасными видами, незабываемыми пейзажами и увлекательными рассказами об Абхазии!