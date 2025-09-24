Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Специально для вас мы составили насыщенный маршрут на целый день. Как настоящие путешественники, исследовать живописные локации мы будем верхом, на лошадях. Пройдем к старинному храму, отдохнем на турбазе и искупаемся в каньоне.

Aleksandr Ваш гид в Сочи Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-11 человек На чём проводится Лошадь – друг человека Можно с детьми Да Когда ежедневно с 10:00 15 000 ₽ за человека

Описание экскурсии Об экскурсии Мы запустили длинный маршрут на весь день! Не переживайте, если впервые пробуете конную прогулку — вам проведут инструктаж и познакомят с лошадьми. Вы прокатитесь на лошадях по тропам через старинный храм с шикарным смотровым видом. Здесь можно насладиться пейзажами и сделать отличные фотографии. После мы отправляемся на Галицыно к турбазе «Лесной двор», где гости купаются в каньоне.

