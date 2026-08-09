ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Первозданная природа Сочи и обаятельные лошади — сочетание, которое сделает нашу конную прогулку по равнинам и лесам Кудепсты душевной и незабываемой. Вы проедете верхом вдоль живописных равнин, с обзорной площадки увидите Сочинский национальный парк, полюбуетесь зеленым бархатом тисо-самшитовой рощи и охладитесь в горной реке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Конная прогулка. Из Адлера трансфер привезет вас к точке старта прогулки, где вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми. А затем, после небольшого инструктажа, оседлаете животных и отправитесь в путь по живописным равнинам, окружённым горами Сочинского национального парка.

Маршрут прогулки по Кудепсте. Конный маршрут пройдёт по району, который можно назвать островком спокойствия в центре Большого Сочи. В зависимости от выбранной тропы, вы увидите олимпийские объекты и горный хребет Абхазии, деревья, которым больше трёхсот лет, плантации пробкового дерева или знаменитую тисо-самшитовую рощу. А также реку, в которой можно искупаться в жаркий летний день. Пройдёте на смотровую площадку с видом на Олимпийский парк или Бархатную поляну.

Приехав к нам днём, вы сможете насладиться прохладой дикого леса. А вечером — окунуться в романтическую атмосферу ночного леса с завораживающим мерцанием светлячков и полюбоваться звёздным покрывалом над вашей головой.

Организационные детали