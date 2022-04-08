ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Конная прогулка по заповедной Кудепсте

Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в горной реке и пообщаться с животными

Мини-группа
Первозданная природа Сочи и обаятельные лошади — сочетание, которое сделает нашу конную прогулку по равнинам и лесам Кудепсты душевной и незабываемой.

В мини-группе до 10 человек вы проедете верхом вдоль Агурских водопадов, с обзорной площадки увидите Олимпийский парк, полюбуетесь зеленым бархатом тисо-самшитовой рощи.

А после сможете искупаться в горной реке.
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Конная прогулка. Из Сочи трансфер привезет вас к точке старта прогулки, где вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми. А затем, после небольшого инструктажа, оседлаете животных и отправитесь в путь по живописным равнинам, окруженным горами Сочинского национального парка.

Пейзажи Кудепсты. Конный маршрут пройдет по району, который можно называть островком спокойствия в центре Большого Сочи. В зависимости от выбранной нами тропы, вы увидите речной каньон, камень эпохи мегалита, плантации пробкового дерева или знаменитую тисо-самшитовую рощу. Пройдете по ущелью Кудепсты, вдоль реки и Агурских водопадов, заглянете на смотровую площадку с видом на Олимпийский парк или Бархатную поляну.

Остановка для купания. В теплое время года во время прогулки мы сможем спешиться и искупаться в Каштановской яме — чистейшей и освежающей воде горной Кудепсты.

Организационные детали

  • Дети могут участвовать в прогулке с 4 лет (в седле с инструктором)
  • Инструктаж и трансфер от вашего места проживания и обратно включены в стоимость
  • Группу сопровождает инструктор из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от кпп крупного отеля или ближайшей остановки
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

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