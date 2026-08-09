ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

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Конная прогулка по заповедной Кудепсте

Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Первозданная природа Сочи и обаятельные лошади — сочетание, которое сделает нашу конную прогулку по равнинам и лесам Кудепсты душевной и незабываемой.

Вы проедете верхом вдоль живописных равнин, с обзорной площадки увидите Сочинский национальный парк, полюбуетесь зеленым бархатом тисо-самшитовой рощи и охладитесь в горной реке.
4.7
79 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конная прогулка по заповедной Кудепсте

Описание экскурсии

Конная прогулка. Из Адлера трансфер привезет вас к точке старта прогулки, где вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми. А затем, после небольшого инструктажа, оседлаете животных и отправитесь в путь по живописным равнинам, окружённым горами Сочинского национального парка.

Маршрут прогулки по Кудепсте. Конный маршрут пройдёт по району, который можно назвать островком спокойствия в центре Большого Сочи. В зависимости от выбранной тропы, вы увидите олимпийские объекты и горный хребет Абхазии, деревья, которым больше трёхсот лет, плантации пробкового дерева или знаменитую тисо-самшитовую рощу. А также реку, в которой можно искупаться в жаркий летний день. Пройдёте на смотровую площадку с видом на Олимпийский парк или Бархатную поляну.

Приехав к нам днём, вы сможете насладиться прохладой дикого леса. А вечером — окунуться в романтическую атмосферу ночного леса с завораживающим мерцанием светлячков и полюбоваться звёздным покрывалом над вашей головой.

Организационные детали

  • Дети могут участвовать в прогулке с 4 лет (в седле с инструктором)
  • В стоимость включен трансфер из Адлера и обратно. Если вы остановились в центральном Сочи, то вам нужно самостоятельно добраться до Адлера или Кудепсты, зависит от маршрута
  • По желанию можно искупаться в реке Кудепста. Остановка займёт около 20 минут
  • Маршрут с рекой можем заменить на альтернативный из-за погоды
  • Группу сопровождает инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1636 туристов
Добрый день! Меня зовут Альбина, и я хочу организовать для вас самый лучший отдых! Однажды я приехала в этот город и влюбилась в него навсегда. Мы с командой профессионалов покажем вам не только самые популярные локации Большого Сочи, но и потрясающие места, скрытые от многих глаз. Забудьте о планировании и доверьтесь нам!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Милые кони и хоршие Хозяева. Все объяснят, ответят на ваши вопросы и пожскажут. прогулка была увлекательноой, насладились по полной. спасибо огромное!
Милые кони и хоршие Хозяева. Все объяснят, ответят на ваши вопросы и пожскажут. прогулка была увлекательноой, насладились по полной. спасибо огромное!
Милые кони и хоршие Хозяева. Все объяснят, ответят на ваши вопросы и пожскажут. прогулка была увлекательноой, насладились по полной. спасибо огромное!
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Павел
Забрали с договорной точки и вернули, водитель молодец, пообщались по пути 👍. Прогулка была очень классной, виды шикарные, я первый раз был на такой, рассказали и показали что и как,
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да и во время всей прогулки говорили что делать, если что то шло не так. Лошади очень спокойные, послушные, идут друг за другом в колонну, за всю прогулку никаких инцидентов небыло, прогулка очень понравилась!

Забрали с договорной точки и вернули, водитель молодец, пообщались по пути 👍. Прогулка была очень классной,
Забрали с договорной точки и вернули, водитель молодец, пообщались по пути 👍. Прогулка была очень классной,
Забрали с договорной точки и вернули, водитель молодец, пообщались по пути 👍. Прогулка была очень классной,
Забрали с договорной точки и вернули, водитель молодец, пообщались по пути 👍. Прогулка была очень классной,
Забрали с договорной точки и вернули, водитель молодец, пообщались по пути 👍. Прогулка была очень классной,
Забрали с договорной точки и вернули, водитель молодец, пообщались по пути 👍. Прогулка была очень классной,
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Татьяна
очень понравилось. Сомой управлять лошадью интересно) красивые виды вокруг
очень понравилось. Сомой управлять лошадью интересно) красивые виды вокруг
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Rodygina
В конце марта взяли полуторачасовую конную прогулку.
К сожалению, описание полностью не соответствует действительности: покупали прогулку по лесу и вдоль реки, накануне позвонили и сказали, что реки не будет по объективным
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причинам, на месте была прогулка только по посёлку по причине того, что в лесу грязно, а в нашей группе были новички, которые очень переживали, что лошадь поскользнется или они могут испачкаться. Пришлось смириться.
Из больших плюсов: увидя моё огорчение, меня после окончания отвели на малый круг по живописному маршруту в лесу и вдоль луга (собственно что-то уже больше похожее на ожидаемое). А также были на видовой смотровой площадке - красиво:)
В общем с лошадьми пообщаться удалось вдоволь, а это главное. Покормили яблочками и морковкой, пофотографировались. Сотрудники люди приветливые и гостеприимные. Если бы знали, что можно доплатить за индивидуальную программу и таки попасть на нужный маршрут, то сделали бы это.

В конце марта взяли полуторачасовую конную прогулку.
В конце марта взяли полуторачасовую конную прогулку.
В конце марта взяли полуторачасовую конную прогулку.
В конце марта взяли полуторачасовую конную прогулку.
В конце марта взяли полуторачасовую конную прогулку.
В конце марта взяли полуторачасовую конную прогулку.
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В
все отлично
все отлично
все отлично
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Юлия
Большое спасибо гиду /имя не помню/, Альбине! Прогулка информативная и безопасная! Кони - умнички!
Большое спасибо гиду /имя не помню/, Альбине! Прогулка информативная и безопасная! Кони - умнички!
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