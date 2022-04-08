ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Что вас ожидает

Конная прогулка. Из Сочи трансфер привезет вас к точке старта прогулки, где вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми. А затем, после небольшого инструктажа, оседлаете животных и отправитесь в путь по живописным равнинам, окруженным горами Сочинского национального парка.

Пейзажи Кудепсты. Конный маршрут пройдет по району, который можно называть островком спокойствия в центре Большого Сочи. В зависимости от выбранной нами тропы, вы увидите речной каньон, камень эпохи мегалита, плантации пробкового дерева или знаменитую тисо-самшитовую рощу. Пройдете по ущелью Кудепсты, вдоль реки и Агурских водопадов, заглянете на смотровую площадку с видом на Олимпийский парк или Бархатную поляну.

Остановка для купания. В теплое время года во время прогулки мы сможем спешиться и искупаться в Каштановской яме — чистейшей и освежающей воде горной Кудепсты.

Организационные детали