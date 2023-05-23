Если вы мечтаете получить новые впечатления и взглянуть на уже знакомые достопримечательности с другой стороны, рекомендуем заняться верховой ездой.
Конная прогулка — отличный способ разнообразить ваш отдых, пообщаться с лошадьми и осмотреть окрестные природные красоты.
Конная прогулка — отличный способ разнообразить ваш отдых, пообщаться с лошадьми и осмотреть окрестные природные красоты.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Конные прогулки — очень популярный вид активного отдыха, дающий уникальную возможность увидеть живописнейшие места Кавказа, к которым невозможно подъехать на автомобиле и трудно добраться пешком. Но и это не единственное преимущество конных прогулок: общаясь с этими благородными животными, человек заряжается положительной энергией и обретает душевное спокойствие. В медицине существует такое направление как иппотерапия, посредством которого успешно излечиваются многие, даже хронические заболевания. Верховая езда позволяет ощутить чувство свободы, полёта, и, конечно же, доставляет много радости.
Что вас ждетПредлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка. На протяжении всего маршрута у вас будет возможность не только насладиться верховой ездой и общением с умными и благородными животными, но и красотами леса и Адлера. Протяженность маршрута составляет 2 км.
Важно знать• для катания верхом необходимо иметь удобную одежду и обувь (желательно спортивные штаны).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда и обратно
- Страховка
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для катания верхом необходимо иметь удобную одежду и обувь (желательно спортивные штаны). В ответном письме напишите адрес, по которому Вы остановились, для того, чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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