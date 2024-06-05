1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«Для каждого из вас подберут лошадь, помогут правильно на нее забраться и объяснят, как обращаться с этими прекрасными созданиями»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
«Из Сочи трансфер привезет вас к точке старта прогулки, где вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870₽ за человека
Мини-группа
1 час
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Проехать верхом на дружелюбных лошадях по лесу и лугам
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
«Прогулка стартует от конюшни, где с любовью заботятся о лошадях»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
«Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона»
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка на смотровую площадку
Начало: Место сбора остановка «Хоста мост»
«Очень любопытно будет встретить здесь табуны диких лошадей»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Конный маршрут в долине Пседаго: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу древней долины Пседаго на лошадях. Откройте для себя скалистые ущелья и каскадные водоемы в компании опытного гида
Начало: Сочи, Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
«• прокат лошадей и амуниции, • сопровождение гида и инструктора по верховой езде»
Расписание: ежедневно, 10:00, 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
Начало: Жд Адлер, пос. Кудепста, от остановки или отеля
«Что вас ждет Приглашаем вас на конные прогулки с инструктором по живописным местам одного из районов Сочи, посёлок Кудепста с возможностью покормить наших чудесных лошадок, а также, спуститься к горной реке, чтобы сделать шикарные фото»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конные прогулки
Начало: Адлер, по договорённости
«Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка»
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
Начало: С. Барановка, Березовый переулок, 5а
«Близость Кавказских гор, легендарного массива Фишт и Черного моря дает возможность круглый год совершать разнообразные прогулочные экскурсии верхом на лошадях»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Местный экскурсовод расскажет о породах лошадей, особенностях их содержания и видах конного спорта, а после проведет вас в конюшни и козоводческую ферму, где можно будет пообщаться с животными и сделать памятные фото»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
«Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Начать утро с кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес верхом на лошади
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях по горной тропинке»
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авторский тур: Абхазия с детьми
Начало: Место вашего проживания
«Сможете пострелять из лука, покататься на лошади и увидеть реку, которая течёт в сторону гор»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
- ИИрина22 мая 2024Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы
- ННаталья22 мая 2024Захватывающие дух впечатление, я в восторге. Инструктор Алена- очень компетентная в своем деле. Всем буду советовать эту экскурсию и еще не раз приеду!!! 👍👍👍
- ЕЕлена21 мая 2024Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
- ААртём19 мая 2024Прогулка отличная, почувствовал себя в средневековье, прогулка по пересечённой местности, скалы, реки, горы, сквозь лесные тропы. Очень круто!
- ДДарья18 мая 2024Прогулка длилась около часа, красивых мест вы не увидите, потому что прогулка по сути по деревне. Лошади ухоженные, чистые, запаха почти нет. Рекомендую надевать удобную одежду, которую не жалко испачкать в грязи
- ЕЕвгения17 мая 2024Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
- ММаргарита17 мая 2024очень понравилась прогулка! группа небольшая, 7 или 8 человек доставляют к самому месту от отеля лошадки послушные, несложный инструктаж, внимательные инструкторы - позитивные,
- ТТаис16 мая 2024Всё отлично. С погодой повезло. До места встречи добраться надо было самостоятельно. Ехала автобусом 88. Там встретил трансфер. (Стоимость 500р).
- ИИрина14 мая 2024Спасибо большое вам за наше отлично проведённое время. 😍💋 Проводник Профессионал! Лошадки послушные и красивые! Виды каньона сказочные! Жаль только, что время быстро пробежало. ☀️
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Конные прогулки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 2 100 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 506 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Сочи. Максимально сближение с природой Сочи, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024