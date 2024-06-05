Экскурсии на лошадях в Сочи

Найдено 17 экскурсий в категории «Конные прогулки» в Сочи, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
67 отзывов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
🐴 Конные прогулки
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«Для каждого из вас подберут лошадь, помогут правильно на нее забраться и объяснят, как обращаться с этими прекрасными созданиями»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
«Из Сочи трансфер привезет вас к точке старта прогулки, где вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870 за человека
Конная прогулка по окрестностям Сочи
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
12 отзывов
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Проехать верхом на дружелюбных лошадях по лесу и лугам
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
«Прогулка стартует от конюшни, где с любовью заботятся о лошадях»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 100 за человека
Конные прогулки в Сочи
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
64 отзыва
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
«Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона»
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100 за человека
Конная прогулка на смотровую площадку
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Конная прогулка на смотровую площадку
Начало: Место сбора остановка «Хоста мост»
«Очень любопытно будет встретить здесь табуны диких лошадей»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за человека
Конный маршрут «Долина Пседаго»
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Конный маршрут в долине Пседаго: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу древней долины Пседаго на лошадях. Откройте для себя скалистые ущелья и каскадные водоемы в компании опытного гида
Начало: Сочи, Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
«• прокат лошадей и амуниции, • сопровождение гида и инструктора по верховой езде»
Расписание: ежедневно, 10:00, 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500 за человека
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
36 отзывов
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
Начало: Жд Адлер, пос. Кудепста, от остановки или отеля
«Что вас ждет Приглашаем вас на конные прогулки с инструктором по живописным местам одного из районов Сочи, посёлок Кудепста с возможностью покормить наших чудесных лошадок, а также, спуститься к горной реке, чтобы сделать шикарные фото»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конные прогулки
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
89 отзывов
Конные прогулки
Начало: Адлер, по договорённости
«Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка»
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 800 за человека
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
7 отзывов
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
Начало: С. Барановка, Березовый переулок, 5а
«Близость Кавказских гор, легендарного массива Фишт и Черного моря дает возможность круглый год совершать разнообразные прогулочные экскурсии верхом на лошадях»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Конный тур через ореховые сады к Черномору
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
20 отзывов
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 800 за человека
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Местный экскурсовод расскажет о породах лошадей, особенностях их содержания и видах конного спорта, а после проведет вас в конюшни и козоводческую ферму, где можно будет пообщаться с животными и сделать памятные фото»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500 за человека
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
«Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Начать утро с кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес верхом на лошади
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях по горной тропинке»
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.
Авторский тур: Абхазия с детьми
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Авторский тур: Абхазия с детьми
Начало: Место вашего проживания
«Сможете пострелять из лука, покататься на лошади и увидеть реку, которая течёт в сторону гор»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы
    читать дальше

    общались с гостями, а не забавлялись между собой как дети. На обратную дорогу пришлось ждать трансфер около 20 минут, хотя с прогулки нас подгоняли вернуться быстрее.

    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спускамиЗамечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
    Захватывающие дух впечатление, я в восторге. Инструктор Алена- очень компетентная в своем деле. Всем буду советовать эту экскурсию и еще не раз приеду!!! 👍👍👍
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
  • А
    Артём
    19 мая 2024
    Конный маршрут «Долина Пседаго»
    Прогулка отличная, почувствовал себя в средневековье, прогулка по пересечённой местности, скалы, реки, горы, сквозь лесные тропы. Очень круто!
  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    Конные прогулки в Сочи
    Прогулка длилась около часа, красивых мест вы не увидите, потому что прогулка по сути по деревне. Лошади ухоженные, чистые, запаха почти нет. Рекомендую надевать удобную одежду, которую не жалко испачкать в грязи
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
    читать дальше

    разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!

    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один
  • М
    Маргарита
    17 мая 2024
    Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
    очень понравилась прогулка! группа небольшая, 7 или 8 человек доставляют к самому месту от отеля лошадки послушные, несложный инструктаж, внимательные инструкторы - позитивные,
    читать дальше

    улыбчивые молодые ребята на привале сделают вам фото верхом на коне) красивые места, лес, нежарко, достопримечательностей каких-то по пути нет, но зато не высоко в горах, добираться не долго и можно не бояться, что будет холодно мини-ферма, есть козочки, куры, утята бегают)) детям понравится с удовольствием покормили лошадок принесенными с собой яблоками, они когда просят - стучат копытом о землю, потом головой кивают - благодарят как будто)) берут корм с ладони очень аккуратно, губами, совсем не страшно) раньше побаивалась лошадей, сейчас с удовольствием и без страха пообщалась с ними спасибо организаторам, рекомендую

  • Т
    Таис
    16 мая 2024
    Конные прогулки в Сочи
    Всё отлично. С погодой повезло. До места встречи добраться надо было самостоятельно. Ехала автобусом 88. Там встретил трансфер. (Стоимость 500р).
    читать дальше

    Довезли с комфортом. Водитель внимательный. Приехали в горы. Там конюшня. Провели инструктаж. Дали гида. Отличный парень! Все объяснил. Показал. Природа очень красивая. Лошадки спокойные и послушные. Я первый раз. Устала немного. Маршрут для новичков но дольше и не надо! Начинают болеть ноги. А так всё супер!

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Конный тур через ореховые сады к Черномору
    Спасибо большое вам за наше отлично проведённое время. 😍💋 Проводник Профессионал! Лошадки послушные и красивые! Виды каньона сказочные! Жаль только, что время быстро пробежало. ☀️

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
  2. Ваш идеальный день в Сочи
  3. Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
  4. Конная прогулка по заповедной Кудепсте
  5. Конная прогулка по окрестностям Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Конные прогулки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 2 100 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 506 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Сочи. Максимально сближение с природой Сочи, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам