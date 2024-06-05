Экскурсии с животными в Сочи

Найдено 86 экскурсий в категории «Животные» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиция к черноморским дельфинам
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000 за человека
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
67 отзывов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Следом нам предстоит поход (пеший или на лошадях) в еще одну долину — Семиозерье, где на высоте 2000 метров над уровнем морем вы полюбуетесь озерами в объятиях плюшевых гор»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«🐟Потом отправимся на форелевое хозяйство»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«вольерный комплекс, где живут животные Кавказа, и мини-зоопарк с кормлением кроликов»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
🐴 Конные прогулки
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«Для каждого из вас подберут лошадь, помогут правильно на нее забраться и объяснят, как обращаться с этими прекрасными созданиями»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
«Из Сочи трансфер привезет вас к точке старта прогулки, где вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«Вы отправитесь на морскую рыбалку в сопровождении профессионального капитана, который проведет для вас инструктаж по правилам лова, предоставит снасти и спиннинги»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 10 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Начало: Ж/д вокзал г. Адлера
«Форелевое хозяйство и бурная Мзымта»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Черноморская рыбалка
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
16 отзывов
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
«Рыбалка не предусматривает сопровождения гида: на борту с вами будет капитан из нашей команды»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485 за человека
Морская рыбалка в мини-группе
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
«Рыбалка проходит на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране вместимостью до 10 человек»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000 за человека
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440 за человека
Конная прогулка по окрестностям Сочи
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
12 отзывов
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Проехать верхом на дружелюбных лошадях по лесу и лугам
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
«Прогулка стартует от конюшни, где с любовью заботятся о лошадях»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 100 за человека
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Рыбалка: капитан предоставит снасти и научит вас ловить рыбу на голые крючки»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
Рассвет на сапе в Сочи
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
Рассвет на сапе в Сочи
Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари
Начало: На пляже отеля «Арфа»
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
9 июня в 04:45
2 500 за человека
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи
Начало: вершина горы Ахун
«Хаски и человек — друзья навек»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
446 отзывов
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 1 600 за человека
Морская прогулка на яхте Azimut
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470 за человека
Рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
43 отзыва
Эксклюзивная рыбалка на яхте в Сочи: трофеи и впечатления
Погрузитесь в атмосферу настоящего морского приключения, наслаждаясь рыбалкой и великолепными видами Сочи
Начало: Морской порт центрального района Сочи
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Расписание: Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00, 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950 за человека
Конные прогулки в Сочи
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
64 отзыва
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
«Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона»
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100 за человека
Конная прогулка на смотровую площадку
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Конная прогулка на смотровую площадку
Начало: Место сбора остановка «Хоста мост»
«Очень любопытно будет встретить здесь табуны диких лошадей»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за человека
Сочный Сочи: гастрономический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
12 отзывов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
«— экскурсия по форелевому хозяйству— 400 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
🛥 На яхте
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
62 отзыва
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 900 за человека
Дайвинг в Сочи
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Дайвинг в Сочи
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 3 350 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Вечерняя морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
16 отзывов
Вечерняя морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Завтра в 12:00
9 июня в 16:30
1 875 за человека
Конный маршрут «Долина Пседаго»
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Конный маршрут в долине Пседаго: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу древней долины Пседаго на лошадях. Откройте для себя скалистые ущелья и каскадные водоемы в компании опытного гида
Начало: Сочи, Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
«• прокат лошадей и амуниции, • сопровождение гида и инструктора по верховой езде»
Расписание: ежедневно, 10:00, 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500 за человека
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Сфотографируете животных в бесплатном зоопарке, а после будете созерцать живописные пейзажи Сочи»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Исторический Сочи + морская прогулка
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
7 отзывов
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500 за человека
«День в горах» - Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
602 отзыва
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
«Подружиться с очаровательными сибирскими собаками и получить горы эмоций в Хаски центре\, либо посетить ферму с северными оленями»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500 за человека
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта»
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
Мини-группа
3 часа
22 отзыва
Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
«Об экскурсии Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950 за человека
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
36 отзывов
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
Начало: Жд Адлер, пос. Кудепста, от остановки или отеля
«Что вас ждет Приглашаем вас на конные прогулки с инструктором по живописным местам одного из районов Сочи, посёлок Кудепста с возможностью покормить наших чудесных лошадок, а также, спуститься к горной реке, чтобы сделать шикарные фото»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конные прогулки
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
89 отзывов
Конные прогулки
Начало: Адлер, по договорённости
«Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка»
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 800 за человека
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
7 отзывов
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
Начало: С. Барановка, Березовый переулок, 5а
«Близость Кавказских гор, легендарного массива Фишт и Черного моря дает возможность круглый год совершать разнообразные прогулочные экскурсии верхом на лошадях»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Конный тур через ореховые сады к Черномору
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
20 отзывов
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 800 за человека
Групповая морская рыбалка в Сочи
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Групповая морская рыбалка в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 600 за человека
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Местный экскурсовод расскажет о породах лошадей, особенностях их содержания и видах конного спорта, а после проведет вас в конюшни и козоводческую ферму, где можно будет пообщаться с животными и сделать памятные фото»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Наш опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку на купание и для рыбалки в открытом море, при желании дополнительно можно арендовать гидроцикл»
Расписание: Летом круглосуточно
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
16 930 за всё до 11 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3, Порт
«Рыбалка в открытом море — это незабываемое и увлекательное морское путешествие на комфортабельном катере, яхте, катамаране или тримаране с приготовлением улова прямо на борту и купанием в кристально чистой воде»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 900 за человека
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Рассвет на сапе в Сочи
    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
    читать дальше

    сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!

    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -
  • E
    Elena
    3 июня 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.
  • Т
    Тимур
    28 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Все отлично👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 рекомендую
  • э
    эвелина
    27 мая 2024
    Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
    Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы
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    общались с гостями, а не забавлялись между собой как дети. На обратную дорогу пришлось ждать трансфер около 20 минут, хотя с прогулки нас подгоняли вернуться быстрее.

    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спускамиЗамечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
    Захватывающие дух впечатление, я в восторге. Инструктор Алена- очень компетентная в своем деле. Всем буду советовать эту экскурсию и еще не раз приеду!!! 👍👍👍
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Экскурсия очень понравилась. Отличное сочетание морской прогулки,интересной лекции и живое общение с дельфинами. Воплотила свою давнюю мечту пообщаться с дельфинами в среде их обитания. Вдохновляет энтузиазм организаторов к сохранению популяции дельфинов и помощи им в разных сложных ситуациях. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Животные»

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