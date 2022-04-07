Приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных горнолыжных курортов — Красной Поляной. Популярный курорт славится своими современными горнолыжными трассами, прекрасно оборудованными подъемниками, комфортабельными отелями и ресторанами мирового уровня. В летнее время гости Красной Поляны могут совершать прогулки в горах и любоваться захватывающими видами.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор», построенный к Зимней Олимпиаде 2014 года, считается сегодня одной из главных достопримечательностей в окрестностях Красной Поляны. Семь лет подряд «Роза Хутор» получал звание лучшего в России горнолыжного курорта по версии World ski awards.

С помощью канатной дороги можно добраться до Олимпийской деревни, попасть на самую высокую точку курорта к вершине Роза Пик (2320 м) или побывать на водопадах реки Менделиха.

Во время экскурсии из Сочи в Красную Поляну вас ждет подъем по канатной дороге на высоту более 2000 метров и осмотр главных достопримечательностей курорта.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.