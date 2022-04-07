Красная Поляна и Роза Хутор

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Красная Поляна и Роза Хутор
Красная Поляна и Роза Хутор
Красная Поляна и Роза Хутор
Красная Поляна и Роза Хутор

Что вас ожидает 🤩

  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Ахштырское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных горнолыжных курортов — Красной Поляной. Популярный курорт славится своими современными горнолыжными трассами, прекрасно оборудованными подъемниками, комфортабельными отелями и ресторанами мирового уровня. В летнее время гости Красной Поляны могут совершать прогулки в горах и любоваться захватывающими видами.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор», построенный к Зимней Олимпиаде 2014 года, считается сегодня одной из главных достопримечательностей в окрестностях Красной Поляны. Семь лет подряд «Роза Хутор» получал звание лучшего в России горнолыжного курорта по версии World ski awards.

С помощью канатной дороги можно добраться до Олимпийской деревни, попасть на самую высокую точку курорта к вершине Роза Пик (2320 м) или побывать на водопадах реки Менделиха.

Во время экскурсии из Сочи в Красную Поляну вас ждет подъем по канатной дороге на высоту более 2000 метров и осмотр главных достопримечательностей курорта.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подъем по канатной дороге "Роза Хутор"
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница, Воскресенье в 10:00

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