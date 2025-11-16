В путешествии по горнолыжным курортам вы оцените виды со смотровых площадок и полюбуетесь облаками под ногами на курорте Роза Пик. Посетите олимпийские места и прокатитесь на местных аттракционах. А по пути мы покажем вам живописные ущелья с реками, отвезём в уютное горное кафе и на пасеку. Кроме того, в конце поездки вы сможете посмотреть шоу поющих фонтанов.
Описание экскурсии
- Вы увидите ущелье Кавказского заповедника, Ахштырский каньон с горной рекой под Скайпарком и вантовый мост
- Сделаете шикарные фото в ущелье на фоне гор
- Вкусно пообедаете в горном кафе и отведаете ароматный мёд с местной пасеки
Ну а в центре внимания — курорты сочинского горного кластера! «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» будут в вашем распоряжении.
- Вы почувствуете атмосферу Олимпиады 2014
- Подниметесь по канатной дороге на высоту 1170 метров над уровнем моря, где облака — под ногами
- Прогуляетесь по Олимпийской деревне и знаменитой Аллее флагов стран-участников
- А при желании промчитесь на аттракционе «Родельбан», покормите альпак или подниметесь на самый пик
В завершение мы отвезём вас в Олимпийский парк на шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
- Накануне экскурсии с вами свяжется наш диспетчер и вышлет информацию о поездке и рекомендации
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно на комфортабельных автобусах с климат-контролем (Сочи, Адлер, Сириус), сопровождение профессионального гида, страховка, дегустации вина и мёда, посещение горных курортов, канатная дорога на 1170 метров в Олимпийскую деревню, шоу поющих фонтанов
- Время выезда зависит от вашего места проживания: Мамайка — 9:00, Сочи — 9:30, Адлер — 10:00, Сириус — 10:30-11:00
- Дети до 6 лет едут бесплатно на руках у родителей или с местом по детскому билету. Инвалиды 2, 3 гр., участники СВО, ветераны БД и туристы старше 60 лет выбирают льготный билет
- Дополнительные расходы по желанию: обед в горном кафе, подъём на Розу Пик, «Родельбан», парк альпак «Пача Мама»
- Экскурсия адаптирована для маленьких детей, пенсионеров и инвалидов-колясочников
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание: с 14.11.2025 подъём на канатной дороге 1600 метров, так как основная канатная дорога будет закрыта.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет от 15 лет
|3500 ₽
|Детский билет 7-14 лет
|2400 ₽
|Льготный билет 60+
|2900 ₽
|Дети до 6 лет без места
|Бесплатно
|Дети до 6 лет с местом
|1000 ₽
|Инвалиды 1гр. (Канатка бесплатно, оплата только за экскурсию )
|1200 ₽
|Туристы 70+ (канатка бесплатно, оплата только за экскурсию)
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральных улицах Сочи, Адлера, Сириуса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 9920 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.9
Фотографии от путешественников
Безуглый
16 ноя 2025
Замечательная экскурсия, советую.
М
Межевикина
12 ноя 2025
Просто прекрасная экскурсия, не смотря на дождик, все прошло отлично! и даже дождь не испортил настроение
Дмитрий
10 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию! Программа включала три курорта — Роза Хутор, Газпром и Красную Поляну. Несмотря на то, что экскурсия длилась около 10 часов, время пролетело
Н
НАТАЛЬЯ
5 ноя 2025
РЕКОМЕНДУЮ ВЫБРАТЬ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ.
ГИД ЯКОВ, ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ПРИЯТНАЯ, ТЕМА ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТЗЫВА.
АВТОБУС КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ВСЕ ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАНО СПЛАНИРОВАНО, ПЕРСОНАЛ ВЕСЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ДАЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ,ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ.
В ОБЩЕМ, МЫ ДОВОЛЬНЫ.
А
Александр
5 ноя 2025
Все понравилось, проезжали мимо Сириуса, были остановки на Красной поляне и Газпроме. На Роза Хутор очень понравилась канатная дорога и красивый вид на горы. Экскурсовод, Дарья, понятно и интересно рассказывает. Может найти, подход ко всем людям👍
После заявки, оставленной на вашем сайте, связались с нами очень быстро. Мария, понятно и доступно объяснила. Где и когда нас заберут!!! Спасибо огромное!!!
М
Марина
18 окт 2025
Экскурсия в горы оставила очень приятные впечатления. По времени: около 10.30 заезд к отелю, около 19.00 мы вернулись. Экскурсовод Кристина была очень отзывчива и приятна, водитель Давид аккуратен и внимателен.
Татьяна
18 окт 2025
Потрясающе. Мы в восторге.
Ирина
11 окт 2025
От экскурсии остались крайне положительное впечатление! Экскурсовод Яков прям хорошо! Легко, интересно, с юмором преподносит информацию! Организация на высшем уровне, все отточено и отлажено. Нам очень понравилось!!!
Н
Наталья
7 окт 2025
Нам экскурсия очень понравилась. Автобус комфортный, не холодно не жарко. Было несколько остановок, в том числе на обед и дегустацию. Встретили приветливо, накормили вкусно (за исключением куриного шашлыка) Все организовано
Н
Наталия
6 окт 2025
Экскурсия понравилась, гид впечатлил познаниями, водитель-профессионал. Получили массу положительных впечатлений!!!
А
Анна
30 сен 2025
Были на экскурсии 22 сентября, остались в полном восторге! На данную экскурсию езжу уже второй раз и каждый раз это потрясающие впечатления☺️
Всё замечательно спланировано, чётко, слажено. Отдельная благодарность экскурсоводу Дарье💖
Жаль только, что не удалось попасть на шоу поющих фонтанов, так как их закрыли на промывку к этому моменту, в остальном все просто супер!
А
Александр
26 сен 2025
Отличная организация мероприятия. Профессиональный гид (Дарья), с большим количеством знаний о маршруте, качественно предоставляется любая информация. Отмечаю и профессионализм водителя автобуса (Саркиса)
Ребята спасибо Вам!
Евгения
15 сен 2025
Потрясающая экскурсия, отлично организованная, гид Яна много и очень интересно рассказала. Рекомендую ехать на канатке до пика, виды завораживающие. Прекрасным завершением экскурсии была Олимпийская деревня и поющие фонтаны.
С
Сайфудинов
12 сен 2025
Все отлично, хороший гид, экскурсия, обязательно поднимаетесь на самый верх, и одевайтесь теплее, в ресторан по дороге на любителя 😄ценники конские, и не сказать что прям вкусно 🙃 вино пробовать не дают, только мед, но, он вкусный)
Царенко
10 сен 2025
Всë отлично, сняли самые сливки.
