В путешествии по горнолыжным курортам вы оцените виды со смотровых площадок и полюбуетесь облаками под ногами на курорте Роза Пик. Посетите олимпийские места и прокатитесь на местных аттракционах. А по пути мы покажем вам живописные ущелья с реками, отвезём в уютное горное кафе и на пасеку. Кроме того, в конце поездки вы сможете посмотреть шоу поющих фонтанов.

Описание экскурсии

Вы увидите ущелье Кавказского заповедника, Ахштырский каньон с горной рекой под Скайпарком и вантовый мост

Сделаете шикарные фото в ущелье на фоне гор

Вкусно пообедаете в горном кафе и отведаете ароматный мёд с местной пасеки

Ну а в центре внимания — курорты сочинского горного кластера! «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» будут в вашем распоряжении.

Вы почувствуете атмосферу Олимпиады 2014

Подниметесь по канатной дороге на высоту 1170 метров над уровнем моря, где облака — под ногами

Прогуляетесь по Олимпийской деревне и знаменитой Аллее флагов стран-участников

А при желании промчитесь на аттракционе «Родельбан», покормите альпак или подниметесь на самый пик

В завершение мы отвезём вас в Олимпийский парк на шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

Накануне экскурсии с вами свяжется наш диспетчер и вышлет информацию о поездке и рекомендации

В стоимость включено: трансфер туда и обратно на комфортабельных автобусах с климат-контролем (Сочи, Адлер, Сириус), сопровождение профессионального гида, страховка, дегустации вина и мёда, посещение горных курортов, канатная дорога на 1170 метров в Олимпийскую деревню, шоу поющих фонтанов

Время выезда зависит от вашего места проживания: Мамайка — 9:00, Сочи — 9:30, Адлер — 10:00, Сириус — 10:30-11:00

Дети до 6 лет едут бесплатно на руках у родителей или с местом по детскому билету. Инвалиды 2, 3 гр., участники СВО, ветераны БД и туристы старше 60 лет выбирают льготный билет

Дополнительные расходы по желанию: обед в горном кафе, подъём на Розу Пик, «Родельбан», парк альпак «Пача Мама»

Экскурсия адаптирована для маленьких детей, пенсионеров и инвалидов-колясочников

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание: с 14.11.2025 подъём на канатной дороге 1600 метров, так как основная канатная дорога будет закрыта.